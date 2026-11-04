आज कितने का बिक रहा 14 किलो वाला गैस सिलेंडर, कमर्शियल का भी देखें रेट

त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में घरों में रंग- बिरंगे पकवान भी जरूर बनते हैं. इस दौरान सबसे ज्यादा एलपीजी गैस सिलेंडर की डिमांड बढ़ जाती है. इन दिनों एलपीजी के दाम में काफी उतार- चढ़ाव देखने को मिल रहा है. यहां से आप आज के ताजा गैस सिलेंडर के दाम चेक कर सकते हैं.

बता दें कि आज घरेलू या कमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव में किसी तरह का कोई बदलाव भी नहीं हुआ है. आखिरी बार नवंबर में ही 10 रुपए की भी बढ़ोतरी हुई थी. इसके पहले अक्टूबर में गैस सिलेंडर 62.50 रुपए महंगा हुआ था. इससे भी पहले 1 सितंबर को कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 9.50 रुपए बढ़ाया गया था.

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम-

शहर घरेलू सिलेंडर की कीमत दिल्ली 939.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम नोएडा 939.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम मुंबई 941.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम कोलकाता 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम पटना 1,031.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम बेंगलुरु 944.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम रांची 1,010.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम जोधपुर 949.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम देहरादून 952.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम

कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम-

शहर कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली 2,820.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम नोएडा 2,757.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम मुंबई 2,774.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम कोलकाता 2,964.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम पटना 3,110.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम बेंगलुरु 2,774.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम रांची 2,995.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम जोधपुर 2,862.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम देहरादून 2,865.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

गैस सिलेंडर बुक करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

गैस सिलेंडर हमेशा उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बुक करें जो आपकी गैस एजेंसी और आधार कार्ड से लिंक है. सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच सर्वर पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए बुकिंग में आसानी के लिए शाम 6:00 बजे के बाद बुकिंग करना बेहतर रहता है.

नए नियमों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में एक सिलेंडर बुक करने के बाद अगला सिलेंडर कम से कम 25 दिन बाद ही बुक हो सकता है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये समय 45 दिन है तो इस समय सीमा का भी ध्यान रखें.

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