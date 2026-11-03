दिवाली पर इस राज्य में निशुल्क गैस सिलेंडर बांटेगी सरकार, जानें किसे मिलेगा लाभ

दीपावली के त्यौहार से पहले तमाम राज्य सरकारें अपने राज्य के लोगों को सौगातें देने में लगी हुई है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार कार्यक्रम कर रही है और उज्जवला योजना के लाभार्थियों को राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी के रुपये के चेक वितरित कर रही है. इसके अलावा एटा में सरकार के द्वारा मुफ्त गैस सिलेंडर भी बांटे जाने वाले हैं.

जिलाधिकारी एम अरुन्मोली की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ. जिसमें लाभार्थी महिलाओं को प्रतीकात्मक चेक वितरित किए गए. जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा 653 रुपये और केंद्र सरकार द्वारा 318 रुपये की सब्सिडी का लाभ दिया गया.

लखनऊ से शुरू हुई प्रक्रिया

दीपावली पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा आज यानी 3 नवंबर 2026 को लखनऊ स्थित लोकभवन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया.

इस अवसर पर जनपद एटा में भी जिलाधिकारी एम अरुन्मोली की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के संबोधन का लाइव टेलिकास्ट दिखाया गया तथा उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को प्रतीकात्मक चेक वितरित किए गए.

क्या बोले जिलाधिकारी?

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि, 'केंद्र और राज्य सरकार ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है. उन्होंने योजना का लाभ मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए लाभार्थियों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया.

जिला पूर्ति अधिकारी कमलेश गुप्ता ने जानकारी दी कि जनपद एटा के कुल 1,74,934 उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को दीपावली के अवसर पर इस योजना का लाभ प्राप्त होगा.

दो बार मिलता है लाभ

योजना के अंतर्गत साल में दो बार लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर की सुविधा प्रदान की जाती है. इसके तहत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक उज्ज्वला कनेक्शन धारक के खाते में 653 रुपये की सब्सिडी तथा केंद्र सरकार द्वारा 318 रुपये की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी.

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