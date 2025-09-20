'केनरा उत्सव 2025' में शिल्पकारों-महिलाओं को मिलेगा मंच, केनरा बैंक का ये बेहद खास है आयोजन

Canara Utsav 2025: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक केनरा बैंक की तरफ से एक नई पहल की जा रही है. इसके तहत आयोजित किए जा रहे केनरा उत्सव 2025 में तीन दिवसीय भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है. बेंगलुरू के एमजी रोड पर रंगोली मेट्रो आर्ट सेंटर में 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच यह तीन दिवसीय शानदार प्रदर्शनी आयोजित की गई है.

केनरा उत्सव 2025 का उद्देश्य

इस आयोजन का उद्देश्य एक ओर भारतीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है, तो वहीं दूसरी ओर महिला सशक्तिकरण की दिशा में लोगों को जागरूक करना है.

स्थानीय उत्पाद और कारीगरों को मंच

इसके जरिए स्व-सहायता समूहों और स्थानीय कारीगरों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया है. यहां लोकल प्रोडक्ट्स के प्रचार और बिक्री का अवसर मिलेगा, साथ ही भारतीय कला, शिल्प और खानपान की विविधता की झलक भी लोगों को देखने को मिलेगी.

इस उत्सव के दौरान आप पारंपरिक मिठाइयों और ऑर्गेनिक फूड के व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं. वहीं, डिजाइनर दीए और मोमबत्तियां, मिट्टी के बने बर्तन (पॉटरी), स्केचिंग एक्टिविटीज और पॉटरी डेमो भी देख सकते हैं.

महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण

सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक चलने वाली इस प्रदर्शनी के बारे में केनरा बैंक (सर्कल ऑफिस, बेंगलुरू) के मुख्य महाप्रबंधक महेश पाई का कहना है कि केनरा उत्सव 2025 के जरिए बैंक सिर्फ वित्तीय समावेशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा देना चाहता है.

उन्होंने आगे कहा कि यह उत्सव भारत को कौशल विकास, समृद्ध हस्तशिल्प विरासत के सशक्तिकरण और संरक्षण की दिशा में बैंक की प्रतिबद्धता का बड़ा प्रमाण है.

ये भी पढ़ें: भारत के लिए आई एक और खुशखबरी, जानकार चीन-पाकिस्तान से अमेरिका तक लगेगी मिर्ची