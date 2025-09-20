हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस'केनरा उत्सव 2025' में शिल्पकारों-महिलाओं को मिलेगा मंच, केनरा बैंक का ये बेहद खास है आयोजन

'केनरा उत्सव 2025' में शिल्पकारों-महिलाओं को मिलेगा मंच, केनरा बैंक का ये बेहद खास है आयोजन

इस उत्सव के दौरान आप पारंपरिक मिठाइयों और ऑर्गेनिक फूड के व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं. वहीं, डिजाइनर दीए और मोमबत्तियां, मिट्टी के बने बर्तन (पॉटरी), स्केचिंग एक्टिविटीज और पॉटरी डेमो भी देख सकते हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 20 Sep 2025 11:01 AM (IST)

Canara Utsav 2025:  सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक केनरा बैंक की तरफ से एक नई पहल की जा रही है. इसके तहत आयोजित किए जा रहे केनरा उत्सव 2025 में तीन दिवसीय भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है. बेंगलुरू के एमजी रोड पर रंगोली मेट्रो आर्ट सेंटर में 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच यह तीन दिवसीय शानदार प्रदर्शनी आयोजित की गई है.

केनरा उत्सव 2025 का उद्देश्य

इस आयोजन का उद्देश्य एक ओर भारतीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है, तो वहीं दूसरी ओर महिला सशक्तिकरण की दिशा में लोगों को जागरूक करना है.

स्थानीय उत्पाद और कारीगरों को मंच

इसके जरिए स्व-सहायता समूहों और स्थानीय कारीगरों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया है. यहां लोकल प्रोडक्ट्स के प्रचार और बिक्री का अवसर मिलेगा, साथ ही भारतीय कला, शिल्प और खानपान की विविधता की झलक भी लोगों को देखने को मिलेगी.

इस उत्सव के दौरान आप पारंपरिक मिठाइयों और ऑर्गेनिक फूड के व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं. वहीं, डिजाइनर दीए और मोमबत्तियां, मिट्टी के बने बर्तन (पॉटरी), स्केचिंग एक्टिविटीज और पॉटरी डेमो भी देख सकते हैं.

महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण

सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक चलने वाली इस प्रदर्शनी के बारे में केनरा बैंक (सर्कल ऑफिस, बेंगलुरू) के मुख्य महाप्रबंधक महेश पाई का कहना है कि केनरा उत्सव 2025 के जरिए बैंक सिर्फ वित्तीय समावेशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा देना चाहता है.

उन्होंने आगे कहा कि यह उत्सव भारत को कौशल विकास, समृद्ध हस्तशिल्प विरासत के सशक्तिकरण और संरक्षण की दिशा में बैंक की प्रतिबद्धता का बड़ा प्रमाण है.

ये भी पढ़ें: भारत के लिए आई एक और खुशखबरी, जानकार चीन-पाकिस्तान से अमेरिका तक लगेगी मिर्ची

Published at : 20 Sep 2025 10:59 AM (IST)
Tags :
Canara Utsav 2025 Canara Utsav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi Arabia-Pakistan: 'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
बिहार
'मैट्रिक फेल, मर्डर केस में गए जेल', सम्राट चौधरी के 'नकली' नाम को लेकर भी यह क्या बोल गए प्रशांत किशोर?
'मैट्रिक फेल, मर्डर केस में गए जेल', सम्राट चौधरी के 'नकली' नाम को लेकर भी यह क्या बोल गए प्रशांत किशोर?
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
भिवंडी के मासूम के लिए जैकलीन फर्नांडीस बनीं देवदूत, किया ऐसा काम की हर कोई एक्ट्रेस की कर रहा तारीफ
भिवंडी के मासूम के लिए जैकलीन फर्नांडीस बनीं देवदूत, किया ऐसा काम की हर कोई कर रहा तारीफ
Advertisement

वीडियोज

DUSU Elections 2025: DUSU अध्यक्ष की क्या पावर होती है और क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं? | ABPLIVE
Rohini Encounter: Gogi Gang के 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 को लगी गोली
H-1B Visa Fee Hike: US ने बढ़ाई फीस, Indian Professionals पर असर!
DPS समेत दिल्ली के कई स्कूलों में एक बार फिर बम की धमकी, खाली कराया गया परिसर | Breaking
Jammu Kashmir: किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों की आतंकवादियों से मुठभेड़, कई आतंकियों को घेरा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi Arabia-Pakistan: 'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
बिहार
'मैट्रिक फेल, मर्डर केस में गए जेल', सम्राट चौधरी के 'नकली' नाम को लेकर भी यह क्या बोल गए प्रशांत किशोर?
'मैट्रिक फेल, मर्डर केस में गए जेल', सम्राट चौधरी के 'नकली' नाम को लेकर भी यह क्या बोल गए प्रशांत किशोर?
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
भिवंडी के मासूम के लिए जैकलीन फर्नांडीस बनीं देवदूत, किया ऐसा काम की हर कोई एक्ट्रेस की कर रहा तारीफ
भिवंडी के मासूम के लिए जैकलीन फर्नांडीस बनीं देवदूत, किया ऐसा काम की हर कोई कर रहा तारीफ
विश्व
चीन कब जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? शी जिनपिंग संग बातचीत में US राष्ट्रपति ने खुद बताया; बड़ी डील का भी कर दिया ऐलान
चीन कब जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? शी जिनपिंग संग बातचीत में US राष्ट्रपति ने खुद बताया; बड़ी डील का भी कर दिया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
यूटिलिटी
फेस्टिवल सीजन में बना रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग का प्लान, इन आसान टिप्स से बचा सकते हैं पैसे
फेस्टिवल सीजन में बना रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग का प्लान, इन आसान टिप्स से बचा सकते हैं पैसे
नौकरी
Bank Jobs 2025: पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली इन पदों पर वैकेंसी, 93 हजार मिलेगी सैलरी
पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली इन पदों पर वैकेंसी, 93 हजार मिलेगी सैलरी
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
Embed widget