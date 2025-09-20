हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसIndia's sovereign credit outlook: भारत के लिए आई एक और खुशखबरी, जानकर चीन-पाकिस्तान से अमेरिका तक लगेगी मिर्ची

India's sovereign credit outlook: भारत के लिए आई एक और खुशखबरी, जानकर चीन-पाकिस्तान से अमेरिका तक लगेगी मिर्ची

India Sovereign Credit Rating Upgrades: जब रेटिंग मजबूत होती है तो भारत विदेशी निवेशकों के लिए और आकर्षक गंतव्य बन जाता है. इससे शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट दोनों में पूंजी का प्रवाह बढ़ सकता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 20 Sep 2025 12:31 PM (IST)

R&I Upgrades India Sovereign Credit Rating: अमेरिका की ओर से हाई टैरिफ लगाए जाने के बाद आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रहे भारत के लिए जापान से आई यह खबर राहत भरी है. जापानी रेटिंग एजेंसी रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन इंक (R&I) ने भारत की दीर्घकालिक सरकारी साख रेटिंग को ‘BBB’ से बढ़ाकर ‘BBB+’ कर दिया है और साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के ‘स्थिर’ परिदृश्य को बरकरार रखा है.

यह सुकून इसलिए भी है क्योंकि मौजूदा साल में यह तीसरी बार है जब किसी अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड की है. इससे पहले अगस्त 2025 में S&P और मई 2025 में मॉर्निंगस्टार DBRS भारत की रेटिंग बढ़ा चुके हैं.

क्यों सुकून देने वाली खबर?

R&I की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की बढ़ी हुई रेटिंग इसकी मजबूत आर्थिक स्थिति, जनसांख्यिकीय लाभांश, बढ़ती घरेलू मांग और ठोस सरकारी नीतियों पर आधारित है. एजेंसी ने सरकार की वित्तीय अनुशासन पर प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि कर राजस्व में बढ़ोतरी, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और प्रबंधनीय ऋण स्तरों ने भारत की स्थिति को मजबूत किया है.

साथ ही रिपोर्ट ने भारत की बाहरी स्थिरता पर भी प्रकाश डाला है. इसमें कहा गया कि मामूली चालू खाता घाटा, सेवाओं व धन प्रेषण में अधिशेष, कम विदेशी कर्ज और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार भारत की मजबूती को दिखाते हैं.

रेटिंग बढ़ाने के क्या फायदे?

वित्त मंत्रालय ने R&I के फैसले का स्वागत किया और कहा कि 5 महीनों में तीन एजेंसियों द्वारा रेटिंग अपग्रेड होना इस बात का सबूत है कि वैश्विक स्तर पर भारत के मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन को मान्यता मिल रही है.

अब देखते हैं कि भारत की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होने से निवेशकों और आम लोगों को क्या फायदे हो सकते हैं –

निवेशकों के लिए फायदे

जब रेटिंग मजबूत होती है तो भारत विदेशी निवेशकों के लिए और आकर्षक गंतव्य बन जाता है. इससे शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट दोनों में पूंजी का प्रवाह बढ़ सकता है. सरकार और कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से कर्ज कम ब्याज पर मिलेगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस प्रोजेक्ट्स की फंडिंग आसान होगी. मजबूत रेटिंग से निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, जो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में तेजी ला सकता है.

आम लोगों के लिए फायदे

जब विदेशी निवेश बढ़ेगा और कंपनियों को आसान फंडिंग मिलेगी, तो नए प्रोजेक्ट्स और बिजनेस शुरू होंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा. विदेशी पूंजी आने से रुपये पर दबाव कम होगा और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिरता से आयात सस्ता हो सकता है, खासकर तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामान. अगर सरकार और कंपनियों का उधार सस्ता होगा तो धीरे-धीरे आम लोगों को भी होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन पर बेहतर दरों का फायदा मिल सकता है. यानी इस रेटिंग अपग्रेड से भारत की ग्लोबल इमेज मजबूत होगी और इसका सीधा फायदा निवेशकों से लेकर आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा.

ये भी पढ़ें: हाथ-पैर मारती रह गई सरकार और RBI, सिर्फ 2 साल में ही 2500 करोड़ लूटा बैठ लोग

Published at : 20 Sep 2025 07:15 AM (IST)
Tags :
India Credit Rating India Sovereign Credit Rating
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कनाडा के जिन NSA और मंत्री ने जस्टिन ट्रूडो को भड़काया, अब उन्होंने दिल्ली में डाला डेरा; पटरी पर लौटेंगे रिश्ते?
कनाडा के जिन NSA और मंत्री ने ट्रूडो को भड़काया, अब उन्होंने दिल्ली में डाला डेरा; पटरी पर लौटेंगे रिश्ते?
बिहार
'मैट्रिक फेल, मर्डर केस में गए जेल', सम्राट चौधरी के 'नकली' नाम को लेकर भी यह क्या बोल गए प्रशांत किशोर?
'मैट्रिक फेल, मर्डर केस में गए जेल', सम्राट चौधरी के 'नकली' नाम को लेकर भी यह क्या बोल गए प्रशांत किशोर?
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
भिवंडी के मासूम के लिए जैकलीन फर्नांडीस बनीं देवदूत, किया ऐसा काम की हर कोई एक्ट्रेस की कर रहा तारीफ
भिवंडी के मासूम के लिए जैकलीन फर्नांडीस बनीं देवदूत, किया ऐसा काम की हर कोई कर रहा तारीफ
Advertisement

वीडियोज

DUSU Elections 2025: DUSU अध्यक्ष की क्या पावर होती है और क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं? | ABPLIVE
Rohini Encounter: Gogi Gang के 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 को लगी गोली
H-1B Visa Fee Hike: US ने बढ़ाई फीस, Indian Professionals पर असर!
DPS समेत दिल्ली के कई स्कूलों में एक बार फिर बम की धमकी, खाली कराया गया परिसर | Breaking
Jammu Kashmir: किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों की आतंकवादियों से मुठभेड़, कई आतंकियों को घेरा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कनाडा के जिन NSA और मंत्री ने जस्टिन ट्रूडो को भड़काया, अब उन्होंने दिल्ली में डाला डेरा; पटरी पर लौटेंगे रिश्ते?
कनाडा के जिन NSA और मंत्री ने ट्रूडो को भड़काया, अब उन्होंने दिल्ली में डाला डेरा; पटरी पर लौटेंगे रिश्ते?
बिहार
'मैट्रिक फेल, मर्डर केस में गए जेल', सम्राट चौधरी के 'नकली' नाम को लेकर भी यह क्या बोल गए प्रशांत किशोर?
'मैट्रिक फेल, मर्डर केस में गए जेल', सम्राट चौधरी के 'नकली' नाम को लेकर भी यह क्या बोल गए प्रशांत किशोर?
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
भिवंडी के मासूम के लिए जैकलीन फर्नांडीस बनीं देवदूत, किया ऐसा काम की हर कोई एक्ट्रेस की कर रहा तारीफ
भिवंडी के मासूम के लिए जैकलीन फर्नांडीस बनीं देवदूत, किया ऐसा काम की हर कोई कर रहा तारीफ
विश्व
Saudi Arabia-Pakistan: 'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
लाइफस्टाइल
स्मोकिंग-ड्रिंकिंग ही नहीं, रोजमर्रा के साइलेंट रिस्क फैक्टर भी बढ़ाते हैं कैंसर का खतरा
स्मोकिंग-ड्रिंकिंग ही नहीं, रोजमर्रा के साइलेंट रिस्क फैक्टर भी बढ़ाते हैं कैंसर का खतरा
नौकरी
Bank Jobs 2025: पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली इन पदों पर वैकेंसी, 93 हजार मिलेगी सैलरी
पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली इन पदों पर वैकेंसी, 93 हजार मिलेगी सैलरी
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
Embed widget