60 साल बाद भारत आई ब्रिटेन की मशहूर लायन बीयर, कितनी है इसकी कीमत?

British Beer Company: अगर आप नई और प्रीमियम बीयर ट्राई करना पसंद करते हैं, तो ब्रिटेन की मशहूर लायन ब्रूअरी कंपनी ने करीब 60 साल बाद भारत में दोबारा एंट्री कर ली है. कंपनी ने फिलहाल दिल्ली से अपनी शुरुआत की है और आने वाले समय में हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी बिजनस करने की तैयारी कर रही है.

लायन ब्रूअरी कंपनी की स्थापना साल 1836 में लंदन में हुई थी. भारत में कंपनी ने कॉपरड्रॉप स्पिरिट्स के साथ साझेदारी की है, जो यहां इसकी एक्सक्लूसिव इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर होगी. कंपनी का कहना है कि भारत उसके लिए सिर्फ एक नया बाजार नहीं, बल्कि उसके इतिहास का भी अहम हिस्सा है.

दो प्रीमियम बीयर लॉन्च, कीमत 230 रुपये

कंपनी ने दिल्ली में अपनी दो प्रीमियम बीयर लॉन्च की हैं. इनमें आइसलैंड लागर और पेल एल शामिल हैं. दोनों बीयर की 330ml बोतल की खुदरा कीमत 230 रुपये फिक्स की गई है. फिलहाल ये दोनों प्रोडक्ट्स दिल्ली में मिल रहे हैं और आगे दूसरे शहरों में भी लॉन्च किए जाएंगे.

लायन ब्रूअरी की भारत वापसी का एक पुराना ट्रैक रिकार्ड भी है. ब्रिटिश दौर में भारत के लिए बनाई गई मशहूर इंडिया पेल एले बीयर के शुरुआत में बनाने वाले और भेजने वाले में ये कंपनी भी शामिल रही है. इसी वजह से कंपनी भारत में अपनी वापसी को खास मान रही है.

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प्रीमियम बीयर की ज्यादा डिमांड पर नजर

कंपनी का मानना है कि भारत में प्रीमियम और क्राफ्ट बीयर की मांग तेजी से ज्यादा हो रही है. ज्यादा पैसा और बदलते लाइफस्टाइल मे नए फ्लेवर पसंद करने वाले कस्टम की वजह से इस सेगमेंट में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. कंपनी के मुताबिक, भारत का प्रीमियम बीयर बाजार हर साल 40% से ज्यादा की रफ्तार से तेज हो रहा है, जबकि पूरे बीयर बाजार में 2028 तक 8 से 10% सालाना इजाफा का अनुमान है.

लायन ब्रूअरी के मैनेजिंग डायरेक्टर विल जूलियस ने कहा कि इतने लंबे समय बाद भारत लौटना कंपनी के लिए बेहद खास है. वहीं, कॉपरड्रॉप स्पिरिट्स का कहना है कि भारत में प्रीमियम इंटरनेशनल बीयर ब्रांड्स की अच्छी चांस हैं और लायन ब्रूअरी की इंडियन कस्टमर्स को अच्छा ब्रांड और अच्छी क्वालिटी पसंद आ सकती है.

कंपनी ने फिलहाल दिल्ली से अपनी शुरुआत की है और अगर कस्टमर का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो जल्द ही हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दूसरे बड़े बाजारों में भी इसका फैलाओ ज्यादा किया जाएगा.

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