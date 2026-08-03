इनकम टैक्स रिफंड में देरी? आपने तो नहीं कर दी ये गलतियां, अभी समझ लें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पैन कार्ड नाम अंतर या पिछला बकाया टैक्स भी वजह।

Income Tax Refund: हर टैक्सपेयर ने 31 जुलाई 2026 तक ITR दाखिल कर दिया होगा, क्योंकि यही इसकी लास्ट डेट थी. अब रिटर्न फाइल करने के बाद हर टैक्सपेयर अपने रिफंड का इंतजार कर रहा होगा. कई लोगों के अकाउंट में रिफंड आ भी गया होगा, लेकिन हो सकता है अभी कई टैक्सपेयर अपने रिटर्न का इंतजार कर रहे हो. अगर आपका रिफंड अब तक नहीं आया है, तो इसे नजरअंदाज न करें. कई बार कुछ गलतियों की वजह से भी रिफंड आने में देरी हो सकती है. इसलिए बेहतर है कि रिफंड न आने के पीछे के कुछ कारण को जान लीजिए.

गलत डिटेल्स मिलने पर भी नहीं आएगा रिफंड

अगर सैलरी, टीडीएस या फिर अन्य आय की जानकारी में किसी भी तरह का अंतर मिलता है तो रिटर्न की जांच की जा सकती है, जिसकी वजह से भी रिफंड आने में समय लगता है. इसके अलावा अगर IFSC कोड गलत होने पर या फिर बैंक अकाउंट नंबर गलत मिलने पर भी रिफंड ट्रांसफर फेल हो सकता है.

नहीं लगेगा एक भी पैसा, लेकिन मिलेंगे पूरे 25000; बड़े काम की है सरकार की यह स्कीम

पैन कार्ड का बैंक अकाउंट से लिंक न होना

अगर आपने अपने बैंक अकाउंट को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाया हुआ है तो यह भी रिंफड न आने का एक कारण हो सकता है. इसके लिए सबसे पहले आप पैन कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवाएं.

क्या आपने ITR वेरिफाई किया था या नहीं?

अगर आप यह सोच रहे हैं कि ITR दाखिल करने के बाद रिटर्न आ जाएगा तो आप गलत हैं.

इसके लिए रिटर्न को ई-वेरिफाई करना भी जरूरी होता है.

अगर आप इस प्रोसेस को पूरा नहीं करते हैं तब तक इनकम टैक्स विभाग रिटर्न का प्रोसेस शुरू नहीं करता है.

ई-वेरिफिकेशन करने के बाद ही रिफंड मिलता है.

कहीं आपके PAN कार्ड में गलती तो नहीं?

अगर आपके बैंक अकाउंट के नाम में और पैन कार्ड के नाम में कोई अंतर है तो बैंक रिफंड ट्रांसफर रिजेक्ट कर सकता है. रिफंड केवल उसी अकाउंट में भेजा जाता है, जिसमें सभी जानकारी सही हो.

Old Monk, Bagpiper और RC समेत कई शराबों की बिक्री पर लगा बैन, लेकिन क्यों?

पहले का टैक्स बकाया होने पर भी आएगी दिक्कत