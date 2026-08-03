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हिंदी न्यूज़बिजनेसनहीं लगेगा एक भी पैसा, लेकिन मिलेंगे पूरे 25000; बड़े काम की है सरकार की यह स्कीम

नहीं लगेगा एक भी पैसा, लेकिन मिलेंगे पूरे 25000; बड़े काम की है सरकार की यह स्कीम

Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana: बेटियों का सुंदर भविष्य सुनिश्चित करने हेतु सरकार की तरफ से इस स्कीम में कुल 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता छह किस्तों में दी जाती है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 03 Aug 2026 02:44 PM (IST)
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Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana: बेटियों की पढ़ाई और उनके सुनहरे भविष्य के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती हैं. एक ऐसी ही योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana). इस सरकारी स्कीम में बेटी के जन्म से लेकर उसकी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी होने तक सरकार कुल 25000 रुपये तक की वित्तीय सहायता छह अलग-अलग किस्तों में सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है. उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से इस राशि को पहले 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये कर दिया है. 

छह चरणों में कब-कब मिलते हैं पैसे?

चरण कब मिलती है रकम? मिलने वाली रकम
पहला चरण बेटी के जन्म होने पर 5000 रुपये
दूसरा चरण बेटी के एक साल का टीकाकरण होने पर 2000 रुपये
तीसरा चरण कक्षा 1 में दाखिला लेने पर 3000 रुपये
चौथा चरण कक्षा 6 में दाखिला लेने पर 3000 रुपये
पांचवां चरण कक्षा 9 में दाखिला लेने पर 5000 रुपये
छठा चरण 10वीं या 12वीं पास कर स्नातक या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश करने पर 7000 रुपये

किन्हें मिल सकता है स्कीम का लाभ?

योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी परिवार को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:-

  • आवेदक परिवार का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है. इसके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है.
  • परिवार की कुल सालाना आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए. 
  • एक ही परिवार में अधिकतम दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा. हालांकि, अगर दूसरी डिलीवरी में जुड़वां बेटियां होती हैं, तो तीनों ही बेटियों को लाभ मिलेगा. 

आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज

  • माता-पिता और बेटी का आधार कार्ड
  • परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
  • बेटी का जन्म प्रमाण पत्र 
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • स्कूल/कॉलेज में दाखिले का प्रमाण (संबंधित चरण के अनुसार)
  • बेटी की पासपोर्ट साइज फोटो

कैसे करेंगे अप्लाई?

  • सबसे पहले आपको महिला एवं बाल विकास की आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाना होगा.
  • होमपेज पर Citizen Services Portal या Apply Here पर क्लिक करना होगा. 
  • नियमों को पढ़कर I Agree पर क्लिक करें और अपना मोबाइल नंबर व आधार डालकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें.
  • लॉगिन आईडी मिलने के बाद फॉर्म में बेटी की जानकारी भरें और संबंधित चरण के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
  • फॉर्म सबमिट होने के बाद बीडीओ या एसडीएम जैसे संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच के बाद पैसा सीधे आपके खाते में भेज दिया जाएगा. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 02:44 PM (IST)
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Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana
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