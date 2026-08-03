सावन के पहले सोमवार बम-बम बोल रहा शेयर बाजार, 788000 के पार सेंसेक्स; निफ्टी भी ऊपर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सेंसेक्स 788 अंक, निफ्टी 189 अंक उछलकर आज बाजार में कारोबार शुरू.

कच्चे तेल में 6% गिरावट और कंपनियों के अच्छे तिमाही नतीजों से बाजार में तेजी.

भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज से शुरू हुई.

एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार दिखा; अमेरिकी शेयर वायदा तेजी में.

Share Market Today on August 3: आज सावन का पहला सोमवार शेयर बाजार के लिए भी शुभ रहा. इस दौरान बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 788 अंक उछलकर 78883 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की. जबकि एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 189 अंकों की बढ़त हासिल करते हुए 24572 के लेवल पर खुलने में कामयाब रहा.

आज से भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) की बैठक शुरू हो रही है, जो 5 अगस्त तक चलेगी. इसके चलते, होम लोन और बैंकिंग सेक्टर में सतर्कता बरती जा रही है. कच्चे तेल में आज 6% की गिरावट से कच्चा तेल 84 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया है. इसके चलते IndiGo, Asian Paints, Maruti Suzuki जैसे शेयरों में बंपर खरीदारी देखी जा रही है. इसके अलावा, Bajaj Finance और Bajaj Finserv के शेयर भी बेहतरीन तिमाही नतीजों के दम पर बाजार को ऊपर की ओर खींच रहे हैं.

एशियाई बाजार

आज एशियाई बाजारों में कारोबार का मिला-जुला रुख देखने को मिला. एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य हमले को टालने और कच्चे तेल की कीमतों में आई 6-7% की गिरावट ने निवेशकों को राहत दिलाई है. वहीं, दूसरी तरफ टेक और एआई (AI) शेयरों में मुनाफावसूली और कमजोर ग्लोबल सेंटिमेंट्स के चलते कुछ बाजारों पर दबाव बना हुआ है. जापान का निक्केई 225 1.79% तक गिर गया है. टॉपिक्स में भी 1.45% की गिरावट दर्ज की गई है. कोस्पी शुरुआती कारोबार में 4.57% नीचे आ गया, स्मॉल-कैप कोस्डैक 1.67% लुढ़क गया. हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स 0.1% की मामूली गिरावट के साथ फ्लैट नोट पर ट्रेड कर रहा है.

अमेरिकी शेयर बाजार

अमेरिकी शेयर बाजार पिछले कारोबारी सत्र में Amazon के शानदार तिमाही नतीजों के दम पर शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ था और आज भी बाजार खुलने से पहले स्टॉक फ्यूचर्स में तेजी का रुख है. डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़े फ्यूचर्स में 200 अंक या 0.4% की तेजी आई है. S&P 500 फ्यूचर्स 0.5% और नैस्डैक-100 फ्यूचर्स 0.8% तक उछल चुके हैं. पिछले हफ्ते नैस्डैक कम्पोजिट 1% बढ़कर 25,373.85 पर बंद हुआ, जबकि S&P 500 ने 0.7% की बढ़त हासिल की थी. डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 276.97 अंक या 0.53% बढ़कर 52,485.03 पर बंद होने में कामयाब रहा.

कच्चे तेल में गिरावट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर प्रस्तावित हमले को रद्द करने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है. ब्रेंट क्रूड 6.4% की मंदी के साथ 83.85 से 84.10 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया है. इसी तरह से अमेरिकी बेंचमार्क डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 6.6% फिसलकर 80.66 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा है.

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