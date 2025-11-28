बिटकॉइन में दिखी रिकवरी, निवेशकों की बढ़ी उम्मीदें, क्या कीमतों में आएगी और तेजी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Crypto Market Recovery: क्रिप्टो करेंसी बाजार में बहुत तेजी से उतार-चढ़ाव देखने को मिलता हैं. पिछले कुछ दिनों से क्रिप्टो लगातार टूट रही थी. हालांकि, अब इसमें सुधार दिख रहा है. दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी क्रिप्टो करेंसी पिछले कुछ दिनों से अपने 7 महीने के रिकॉर्ड को तोड़कर 90,000 डॉलर से नीचे ट्रेड कर रही थी, वापस से 90 हजार डॉलर के ऊपर पहुंच गई है.

बीते 2-3 कारीबारी दिनों से इसकी रौनक लौट रही है. भारतीय बाजार के साथ-साथ अमेरिकी बाजार में भी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा हैं. निवेशकों के मन अब भी ये सवाल हैं कि, क्या क्रिप्टो बाजार में फिर से तेजी आएगी या फिर ये शॉर्ट टर्म के लिए आई एक रौनक हैं ?

बिटकॉइन की कीमतों में क्यों हुआ इजाफा

बिटकॉइन की कीमतों में पिछली गिरावटों की तुलना में हल्की तेजी देखने को मिल रही है. बाजार जानकारों के अनुसार यह तेजी शॉर्ट स्क्वीज की वजह से आई हो सकती हैं. साथ ही पिछले 2 दिनों में BTC ETF में निवेशकों ने भरोसा जताया हैं. जिससे संकेत मिल रहे हैं कि, निवेशकों की दिलचस्पी दोबारा से क्रिप्टो में बढ़ रही हैं.

साथ ही अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दर कटौती की उम्मीद भी बढ़ी है. जिससे कारण बिटकॉइन बाजार हरे निशान पर रहने की उम्मीद जताई जा रही हैं. coinmarketcap के अनुसार, पिछले 7 दिनों में बिटकॉइन करीब 7 फीसदी तक उछल गई है. खबर लिखे जाने तक, बिटकॉइन 91,305 डॉलर पर कारोबार कर रही थी.

क्रिप्टो बाजार का आज का हाल

coinmarketcap के मुताबिक, 28 नवंबर की दोपहर 12:30 बजे बिटकॉइन 91,342 डॉलर पर कारोबार कर रही थी. पिछले 24 घंटे की तुलना करें तो, इसमें 0.10 प्रतिशत की तेजी दर्ज की जा रही थी. वहीं एथेरियम 3,010 डॉलर पर ट्रेड कर रही थी. एथेरियम में 0.60 फीसदी की गिरावट दिख रही थी. सोलाना क्रिप्टो करेंसी करीब 139 डॉलर पर कारोबार कर रही थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

