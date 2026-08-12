अब Dominos पिज्जा का लाइसेंस सस्पेंड, सफाई नियमों की उड़ाई धज्जियां

Dominos Pizza License: देशभर में खाने- पीने की चीजों के ऊपर खाद्य विभाग की कड़ी नजर है. जिसको लेकर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है. इसी कड़ी में हाल ही में मुंबई में FDA ने Dominos पिज्जा के कई स्टोर्स पर छापामारी की है. इस दौरान इन सभी आउटलेट्स में गंदगी और हाईजीन की प्रॉब्लम नजर आई. जिसके बाद इनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं.

किन- किन आउटलेट्स पर हुई कार्रवाई?

FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा मुंबई के तीन डोमिनोज आउटलेट्स पर कार्रवाई की गई है. जिनमें विले पार्ले, बोरीवली और घाटकोपर स्थित तीनों आउटलेट शामिल हैं. इन तीनों पर पर खाने की साफ-सफाई, सामान रखने और जरूरी नियमों का पालन नहीं करने का आरोप है. यहां तक कि कराड के एक डॉमिनोज आउटलेट का लाइसेंस भी सस्पेंड किया गया है.

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इन गड़बड़ियों के चलते हुई कार्रवाई

इस जांच के दौरान घाटकोपर के आर-सिटी मॉल में स्थित आउटलेट पर ज्यादा गड़बड़ियां सामने आई हैं. जांच के दौरान वहां कीड़े-मकौड़े होने के सबूत मिले और सही पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था और उससे जुड़े रिकॉर्ड नहीं मिले. खाने के सामान को सही तरीके से इस्तेमाल करने के नियमों को फॉलो नहीं किया जा रहा था. इसके अलावा खाने का सही तापमान बनाए रखने, सफाई और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था में भी कमी नजर आई थी. आउटलेट में सफाई का कोई तय शेड्यूल भी नहीं था. जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है.

क्या बोले अधिकारी?

वहीं इस दौरान अधिकारियों ने बताया है कि जांच के दौरान उन्हें कई जरूरी दस्तावेज नहीं दिखाए गए. इनमें फूड-ग्रेड सर्टिफिकेट, फूड हैंडलर्स की मेडिकल जांच और साफ-सफाई के रिकॉर्ड, जरूरी लाइसेंस और कर्मचारियों के ग्लव्स और एप्रेन से जुड़े रिकॉर्ड शामिल हैं. इसके अलावा खाने और पानी की जांच रिपोर्ट, मशीनों की कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस के रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं थे. इतना ही नहीं अधिकारियों का ये भी कहना है कि ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने की प्रभावी व्यवस्था नहीं थी.

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