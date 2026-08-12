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हिंदी न्यूज़बिजनेसFDA: अब Dominos पिज्जा का लाइसेंस सस्पेंड, सफाई नियमों की उड़ाई धज्जियां

FDA: अब Dominos पिज्जा का लाइसेंस सस्पेंड, सफाई नियमों की उड़ाई धज्जियां

Dominos Pizza: इन दिनों खाने- पीने की चीजों को लेकर फूड सेफ्टी विभाग काफी सजग है. लगातारा कार्रवाई चल रही है. हाल ही में मुंबई में डॉमिनोज पिज्जा के तीन आउटलेट्स पर कड़ी कार्रवाई की गई है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 12 Aug 2026 10:46 PM (IST)
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Dominos Pizza License: देशभर में खाने- पीने की चीजों के ऊपर खाद्य विभाग की कड़ी नजर है. जिसको लेकर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है. इसी कड़ी में हाल ही में मुंबई में FDA ने Dominos पिज्जा के कई स्टोर्स पर छापामारी की है. इस दौरान इन सभी आउटलेट्स में गंदगी और हाईजीन की प्रॉब्लम नजर आई. जिसके बाद इनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं.

किन- किन आउटलेट्स पर हुई कार्रवाई?
FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा मुंबई के तीन डोमिनोज आउटलेट्स पर कार्रवाई की गई है. जिनमें विले पार्ले, बोरीवली और घाटकोपर स्थित तीनों आउटलेट शामिल हैं. इन तीनों पर पर खाने की साफ-सफाई, सामान रखने और जरूरी नियमों का पालन नहीं करने का आरोप है. यहां तक कि कराड के एक डॉमिनोज आउटलेट का लाइसेंस भी सस्पेंड किया गया है.

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इन गड़बड़ियों के चलते हुई कार्रवाई
इस जांच के दौरान घाटकोपर के आर-सिटी मॉल में स्थित आउटलेट पर ज्यादा गड़बड़ियां सामने आई हैं. जांच के दौरान वहां कीड़े-मकौड़े होने के सबूत मिले और सही पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था और उससे जुड़े रिकॉर्ड नहीं मिले. खाने के सामान को सही तरीके से इस्तेमाल करने के नियमों को फॉलो नहीं किया जा रहा था. इसके अलावा खाने का सही तापमान बनाए रखने, सफाई और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था में भी कमी नजर आई थी. आउटलेट में सफाई का कोई तय शेड्यूल भी नहीं था. जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है.

क्या बोले अधिकारी?
वहीं इस दौरान अधिकारियों ने बताया है कि जांच के दौरान उन्हें कई जरूरी दस्तावेज नहीं दिखाए गए. इनमें फूड-ग्रेड सर्टिफिकेट, फूड हैंडलर्स की मेडिकल जांच और साफ-सफाई के रिकॉर्ड, जरूरी लाइसेंस और कर्मचारियों के ग्लव्स और एप्रेन से जुड़े रिकॉर्ड शामिल हैं. इसके अलावा खाने और पानी की जांच रिपोर्ट, मशीनों की कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस के रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं थे. इतना ही नहीं अधिकारियों का ये भी कहना है कि ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने की प्रभावी व्यवस्था नहीं थी.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 12 Aug 2026 10:46 PM (IST)
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