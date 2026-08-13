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हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या महंगा बिकने लगा है पेट्रोल या जस की तस है कीमत? जानें आज का लेटेस्ट फ्यूल रेट

क्या महंगा बिकने लगा है पेट्रोल या जस की तस है कीमत? जानें आज का लेटेस्ट फ्यूल रेट

Petrol-Diesel Rate: वैश्विक तनाव के बावजूद आज देश में ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. हालांकि, अमेरिका-ईरान के बीच फिर से युद्ध की बढ़ती संभावनाओं ने तेल कंपनियां पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 13 Aug 2026 07:05 AM (IST)
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  • अमेरिका-ईरान तनाव से कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं.
  • इसके बावजूद, 13 अगस्त को देश में ईंधन दरें स्थिर रहीं.
  • लगातार वैश्विक वृद्धि से भविष्य में दाम बढ़ने की आशंका है.

Petrol-Diesel Rate on August 13, 2026: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के बढ़ते खतरों के बीच कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ रही हैं, जिससे तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) पर नया दबाव बन रहा है. हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ने के बावजूद आज 13 अगस्त, गुरुवार को देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. यानी कि आपको आज भी ईंधन के लिए उतनी ही चुकानी होगी, जितनी आपने कल चुकाई थी.

ईंधन की कीमतें घर के बजट का एक अहम हिस्सा होती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजाना कहीं आने-जाने के लिए अपनी गाड़ी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी से रोज आने-जाने का खर्च बढ़ जाता है. ईंधन की ज्यादा कीमतें ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों, लॉजिस्टिक्स कंपनियों और उन व्यवसायों पर भी असर डाल सकती हैं जो सामान लाने-ले जाने के लिए सड़क परिवहन पर निर्भर हैं. 

शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमतें

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली  102.12 रुपये 95.20 रुपये
नोएडा 102.12 रुपये 95.21 रुपये
मुंबई 111.21 रुपये 97.83 रुपये
चेन्नई 107.74 रुपये  99.55 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
लखनऊ 101.86 रुपये  94.97 रुपये
जयपुर 112.66 रुपये 97.46 रुपये
पटना   113.37 रुपये 100.20 रुपये
भोपाल 114.54 रुपये 100.30 रुपये

क्या फिर से बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?

अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और तेल की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता की वजह से भारत के लिए कच्चे तेल की लागत बढ़ सकती है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल दूसरे देशों से मंगाता है.  हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभी तुरंत कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. फिलहाल, बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आने वाले दिनों में दाम बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 13 Aug 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
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