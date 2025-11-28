तैयारी पूरी है ना? 3 दिसंबर को ओपन हो रहा Meesho का IPO, जानें प्राइस बैंड से लेकर हर डिटेल

Meesho IPO: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो (Meesho IPO) भी शेयर बाजार में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है. सॉफ्टबैंक के निवेश वाली कंपनी मीशो का आईपीओ 3 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा, जिस पर निवेशक 5 दिसंबर 2025 तक दांव लगा सकेंगे.

यह 2025 के सबसे चर्चित और बड़े पब्लिक इश्यू में से एक है. 5421.05 करोड़ रुपये के IPO में 4250 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 10.55 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल है. कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का भी ऐलान कर दिया है, जो 105-111 रुपये प्रति शेयर तय की गई है.

किसके लिए कितना हिस्सा रिजर्व?

मीशो के आईपीओ के लिए निवेशकों को एक लॉट में 135 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी. एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ एक दिन पहले ही यानी कि मंगलवार, 2 दिसंबर को खुल जाएगा. एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एलोकेशन इश्यू खुलने से एक दिन पहले होता है. इस इश्यू को कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, जेपी मॉर्गन इंडिया, मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी, एक्सिस कैपिटल और सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया मैनेज करेंगे, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रजिस्ट्रार का काम करेगा.

मीशो के पब्लिक इश्यू के टोटल साइज में से कम से कम 75 परसेंट हिस्सा QIBs के लिए, 15 परसेंट तक हिस्सा NIIs के लिए और 10 परसेंट तक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड है. शेयर सोमवार, 8 दिसंबर को अलॉट किए जाएंगे, जबकि रिफंड का प्रॉसेस मंगलवार, 9 दिसंबर से शुरू होगा और रिफंड वाले दिन ही शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे. बुधवार, 10 दिसंबर तक शेयर BSE और NSE पर लिस्टिंग होने की उम्मीद है.

कितना है GMP?

मीशो के आईपीओ का निवेशकों को लंबे समय से इंतजार था. इसका असर ग्रे मार्केट प्रीमियम में देखने को मिल रहा है. मार्केट जानकारों के मुताबिक, मीशो लिमिटेड के अनलिस्टेड शेयर अभी ग्रे मार्केट में 144 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि IPO का अपर प्राइस बैंड 111 रुपये है. इसका मतलब है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) लगभग 30 परसेंट है, जो इसकी मजबूत लिस्टिंग का संकेत देता है.

