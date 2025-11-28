हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसतैयारी पूरी है ना? 3 दिसंबर को ओपन हो रहा Meesho का IPO, जानें प्राइस बैंड से लेकर हर डिटेल

तैयारी पूरी है ना? 3 दिसंबर को ओपन हो रहा Meesho का IPO, जानें प्राइस बैंड से लेकर हर डिटेल

Meesho IPO: आईपीओ से पैसा कमाने वाले निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर है. ई-कॉमर्स कंपनी मीशो अब अपना पब्लिक इश्यू लेकर आ रही है. मीशो का आईपीओ 3 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 28 Nov 2025 11:47 AM (IST)
Preferred Sources

Meesho IPO: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो (Meesho IPO) भी शेयर बाजार में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है. सॉफ्टबैंक के निवेश वाली कंपनी मीशो का आईपीओ 3 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा, जिस पर निवेशक 5 दिसंबर 2025 तक दांव लगा सकेंगे.

यह 2025 के सबसे चर्चित और बड़े पब्लिक इश्यू में से एक है. 5421.05 करोड़ रुपये के IPO में 4250 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 10.55 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल है. कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का भी ऐलान कर दिया है, जो 105-111 रुपये प्रति शेयर तय की गई है.

किसके लिए कितना हिस्सा रिजर्व? 

मीशो के आईपीओ के लिए निवेशकों को एक लॉट में 135 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी. एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ एक दिन पहले ही यानी कि मंगलवार, 2 दिसंबर को खुल जाएगा. एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एलोकेशन इश्यू खुलने से एक दिन पहले होता है. इस इश्यू को कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, जेपी मॉर्गन इंडिया, मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी, एक्सिस कैपिटल और सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया मैनेज करेंगे, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रजिस्ट्रार का काम करेगा.

मीशो के पब्लिक इश्यू के टोटल साइज में से कम से कम 75 परसेंट हिस्सा QIBs के लिए, 15 परसेंट तक हिस्सा NIIs के लिए और 10 परसेंट तक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड है. शेयर सोमवार, 8 दिसंबर को अलॉट किए जाएंगे, जबकि रिफंड का प्रॉसेस मंगलवार, 9 दिसंबर से शुरू होगा और रिफंड वाले दिन ही शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे. बुधवार, 10 दिसंबर तक शेयर BSE और NSE पर लिस्टिंग होने की उम्मीद है. 

कितना है GMP?

मीशो के आईपीओ का निवेशकों को लंबे समय से इंतजार था. इसका असर ग्रे मार्केट प्रीमियम में देखने को मिल रहा है. मार्केट जानकारों के मुताबिक, मीशो लिमिटेड के अनलिस्टेड शेयर अभी ग्रे मार्केट में 144 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि IPO का अपर प्राइस बैंड 111 रुपये है. इसका मतलब है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) लगभग 30 परसेंट है, जो इसकी मजबूत लिस्टिंग का संकेत देता है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

सोना फिर हुआ महंगा, एक दिन में 700 रुपये चढ़ी कीमत; जानें 10 ग्राम का क्या है भाव? 

Published at : 28 Nov 2025 11:47 AM (IST)
Tags :
Meesho Meesho IPO Upcoming IPO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' की कितनी रफ्तार, कहां पहुंचा? भारत के इन राज्यों के लिए IMD ने जारी कर दी चेतावनी
चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' की कितनी रफ्तार, कहां पहुंचा? भारत के इन राज्यों के लिए IMD ने जारी कर दी चेतावनी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में आधार कार्ड के नियमों में बड़े बदलाव, ये बर्थ सर्टिफिकेट होंगे कैंसिल! नए नियम जारी
महाराष्ट्र में आधार कार्ड के नियमों में बड़े बदलाव, ये बर्थ सर्टिफिकेट होंगे कैंसिल! नए नियम जारी
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
स्पोर्ट्स
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
Advertisement

वीडियोज

देखिए आज दिन की बड़ी खबरें फटाफट रफ्तार में । Today News । 100 News । Top News
कहां हैं Imran Khan, पूछ रहा पूरा पाकिस्तान ? । Shehbaz Sharif । Asim Munir
पहले गुपचुप किया निकाह, फिर रची Delhi को दहलाने की साजिश । Delhi Car Blast Case
रायसेन में बच्ची से रेप के आरोपी सलमान शॉर्ट का एनकाउंटर, भागने की कोशिश में लगी गोली
Pakistan में Imran Khan से मिलने की रोक , CM तक को नहीं मिलने दिया जा रहा । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' की कितनी रफ्तार, कहां पहुंचा? भारत के इन राज्यों के लिए IMD ने जारी कर दी चेतावनी
चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' की कितनी रफ्तार, कहां पहुंचा? भारत के इन राज्यों के लिए IMD ने जारी कर दी चेतावनी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में आधार कार्ड के नियमों में बड़े बदलाव, ये बर्थ सर्टिफिकेट होंगे कैंसिल! नए नियम जारी
महाराष्ट्र में आधार कार्ड के नियमों में बड़े बदलाव, ये बर्थ सर्टिफिकेट होंगे कैंसिल! नए नियम जारी
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
स्पोर्ट्स
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
टेलीविजन
शुभांगी अत्रे ने कहा 'भाबीजी घर पर' हैं को अलविदा, वीडियो शेयर कर शूटिंग के 'आखिरी दिन' की दिखाई झलक
शुभांगी अत्रे ने कहा 'भाबीजी घर पर' हैं को अलविदा, शूटिंग के 'आखिरी दिन' की दिखाई झलक
जनरल नॉलेज
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
जनरल नॉलेज
Tallest Lord Ram Statue: दुनिया के इन देशों में भी बनी है भगवान राम की मूर्ति, इनमें से सबसे ऊंची कौन?
दुनिया के इन देशों में भी बनी है भगवान राम की मूर्ति, इनमें से सबसे ऊंची कौन?
ट्रेंडिंग
और अंग्रेजी की अर्थी निकल गई... गांव की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में हुआ ऐसा ग्रुप डिस्कशन, वीडियो देखकर घूम जाएगा माथा
और अंग्रेजी की अर्थी निकल गई... गांव की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में हुआ ऐसा ग्रुप डिस्कशन, वीडियो देखकर घूम जाएगा माथा
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Embed widget