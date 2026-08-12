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हिंदी न्यूज़बिजनेसBank Holiday: 13 अगस्त को क्यों बंद हैं बैंक? जानें गुरुवार से रविवार के बीच कब- कब खुले रहेंगे

Bank Holiday: 13 अगस्त को क्यों बंद हैं बैंक? जानें गुरुवार से रविवार के बीच कब- कब खुले रहेंगे

Bank Holiday: अगर आपको 13 अगस्त को बैंक में कोई काम है तो उससे पहले यहां जा लें कि आपके राज्य में बैंक बंद हैं या नहीं? इसके बाद के 4 में से कितने दिन बैंक खुले रहेंगे आइये जानते हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 12 Aug 2026 11:48 PM (IST)
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Bank Holiday: क्या आपका कोई बैंक से संबंधित काम बाकी है और उसे आप कल करने मन बना रहे हैं. तो सावधान हो जाइये क्योंकि आपका वो काम नहीं हो पाएगा. क्योंकि कल यानी 13 अगस्त गुरुवार को बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में आप इस दिन बैंक का कोई भी काम करने जाने वाले हैं तो खुद को रोक लीजिए. इस हफ्ते में आने वाले दिनों में भी बैंक बंद रहने वाले हैं, आइये देखें लिस्ट.

गुरुवार को क्यों बंद हैं बैंक?
दरअसल 13 अगस्त को देशभर में बैंक बंद नहीं रहने वाले हैं, केवल कुछ राज्यों में ही बंद रहेंगे. खासतौर पर मणिरपुर में 13 अगस्त गुरुवार को बैंक बंद रहने वाले हैं, क्योंकि इस दिन राज्य में को पैट्रियट डे मनाया जाता है. ये दिन 1891 के एंग्लो-मणिपुरी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों और नेताओं की याद में मनाया जाता है. ऐसे में इस राज्य में केवल बैंक बंद रहेंगे अन्य राज्यों के बैंक अपने समय पर ही चलते रहेंगे.

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गुरुवार से रविवार तक कब- कब बंद रहेंगे बैंक?
गुरुवार को तो मणिपुर में बैंक बंद है, इसके बाद 15 अगस्त, शनिवार के दिन भी बैंक बंद रहने वाले हैं. इस दिन देशभर में बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में कोई भी इससे जुड़ा काम हो तो उसे रोक लें. 15 अगस्त को देशभर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ऐसे में देशभर में इस दिन बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा अगले दिन यानी 16 अगस्त को रविवार पड़ रहा है तो इस दिन भी देशभर में बैंक बंद रहने वाले हैं.

चार दिनों कब करें बैंक का काम?
इन चार दिनों में यानी गुरुवार से रविवार के बीच केवल एक ही दिन बैंक से संबंधित काम हो पाएंगे और वो दिन है शुक्रवार यानी 14 अगस्त का दिन. इस दिन शुक्रवार है और बैंक आम दिनों की तरह ही खुले रहेंगे. हां लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग वीकेंड देखते हुए कुछ स्टाफ छुट्टी पर हो और काम थोड़ा धीमा चले. ऐसे में आपको सोच समझकर ही बैंक से जुड़ काम करवाने जाना चाहिए.

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ऑनलाइन सुविधा रहेगी जारी
हालांकि चार दिन में से तीन दिन छुट्टी है, लेकिन इन चारों दिनों में ऑनलाइन काम आसानी से हो जाएंगे. क्योंकि ऑनलाइन सभी तरह की सुविधाएं आप घर बैठे कर सकते हैं. ऐसे में केवल बैंक या शाखा से संबधित काम ही प्रभावित होंगे.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 12 Aug 2026 11:48 PM (IST)
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