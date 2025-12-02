क्रिप्टो क्रैश अलर्ट! लगातार टूट रही बिटकॉइन, 30 दिनों में 23 फीसदी गिरे दाम
क्रिप्टो करेंसी बाजार में बहुत तेजी से उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. जानें आज क्रिप्टो करेंसी बाजार के ताजा हाल और क्रिप्टो बाजार में हो रही इस गिरावट के पीछे की वजह.....
Crypto Market Crash: क्रिप्टो करेंसी बाजार में बहुत तेजी से उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. जिसके निवेशकों को कुछ दिनों या घंटों में तगड़ा मुनाफा और नुकसान दोनों हो जाता हैं. पिछले कुछ दिनों से क्रिप्टो बाजार में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है. आंकड़ों की बात करें तो, पिछले 30 दिनों में क्रिप्टो बाजार करीब 14 प्रतिशत तक टूट गया है.
दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन भी लगातार फिसल रही है. बिटकॉइन ने पिछले 30 दिनों में करीब 23 फीसदी की गिरावट दर्ज की है. जिससे निवेशकों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ हैं. आइए जानते हैं, आखिर इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है?
क्रिप्टो बाजार में गिरावट की मुख्य वजह
बाजार जानकारों के अनुसार, क्रिप्टो बाजार में हुई गिरावट के कारण, निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं. बिटकॉइन फ्यूचर्स एक महीने में करीब 24 फीसदी तक टूट गए हैं, वहीं गोल्ड फ्यूचर्स में लगभग 7 फीसदी की उछाल देखने को मिल रही है.
जिससे निवेशक गोल्ड और दूसरे निवेश विकल्पों की ओर आकर्षित हो रहे हैं. साथ ही पिछले दिनों क्रिप्टो के बड़े और पुराने निवेशकों ने जमकर बिकवाली की. जिससे क्रिप्टो बाजार लाल हो गया. प्रॉफिट बुकिंग और अमेरिकी फेड की ब्याज दरों की कटौती को लेकर अनिश्चितता भी क्रिप्टो में हो रही इस गिरावट की वजह हो सकती है.
बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसी का हाल
कॉइनमार्केटकैप के अनुसार, बिटकॉइन 86,914.44 डॉलर पर ट्रेड कर रही थी. पिछले दिन की तुलना में बिटकॉइन में करीब 1 फीसदी का उछाल दर्ज की जा रही है. एथेरियम करीब 1 फीसदी तक टूट गया है और यह 2,799.57 डॉलर पर ट्रेड कर रही है. टीथर और सोलाना क्रिप्टो करेंसी में भी हल्की गिरावट देखने को मिल रही है.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
