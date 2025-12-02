हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Price Today: सोने की कीमतों में हल्की गिरावट, जानें 2 दिसंबर को आपके शहर का ताजा रेट

घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में 2 दिसंबर को हल्की गिरावट देखने को मिल रही है. मंगलवार को MCX पर गोल्ड फ्यूचर वायदा 1,30,110 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. जानें सोने का ताजा भाव...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 02 Dec 2025 10:12 AM (IST)
Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में मंगलवार, 2 दिसंबर को हल्की गिरावट देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा मंगलवार को 1,30,110 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,30,652 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था. 

2 दिसंबर की सुबह 10 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,30,280 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 380 रुपए की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,30,489 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था. 

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार) 

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,350 रुपए 
22 कैरेट - 1,19,500 रुपए 
18 कैरेट - 94,800 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,200 रुपए 
22 कैरेट - 1,19,350 रुपए 
18 कैरेट - 94,650 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,31,350 रुपए 
22 कैरेट - 1,20,400 रुपए 
18 कैरेट - 1,00,040 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,200 रुपए 
22 कैरेट - 1,19,350 रुपए 
18 कैरेट - 94,650 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,250 रुपए 
22 कैरेट - 1,19,400 रुपए 
18 कैरेट - 94,700 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,350 रुपए 
22 कैरेट - 1,19,500 रुपए 
18 कैरेट - 94,800 रुपए

पटना में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,250 रुपए 
22 कैरेट - 1,19,400 रुपए 
18 कैरेट - 94,700 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,200 रुपए 
22 कैरेट - 1,19,350 रुपए 
18 कैरेट - 94,650 रुपए

सोने के कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव आता रहता है. वैश्विक स्तर पर बहुत सी चीजों के आधार पर सोने के दाम तय होते हैं. साथ ही भारत सरकार भी सोना पर टैक्स लगाती हैं. रुपये की कीमतों, वैश्विक स्तर पर चली उथल-पुथल, सोना की डिमांड और सप्लाई इत्यादि कारणों से सोने के दाम बदलते रहते हैं.

सोना खरीदने से पहले सोने की लेटेस्ट कीमतों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. ताकि आप आर्थिक नुकसान से बच सकें. साथ ही सोने की खरीदारी पर बेस्ट डील के लिए अपने शहर के ताजा भाव का पता लगाकर ही सोने की खरीदारी करने का प्लान करना चाहिए.  

Published at : 02 Dec 2025 10:12 AM (IST)
Embed widget