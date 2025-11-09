तैयार हो जाएं निवेशक! 1 शेयर पर 90 रुपये दे रही यह कंपनी, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते

Dividend Alert: फार्मिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनी बायर क्रॉपसाइंस लिमिटेड (Bayer CropScience Ltd) अपने निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा दिलाने जा रही हैं. कारोबारी साल 2026 की जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 12.3 परसेंट बढ़ा है इसलिए अब कंपनी अपने निवेशकों के लिए प्रति शेयर 90 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया है. कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दिया है.

दूसरी तिमाही में कमाया शानदार मुनाफा

30 सितंबर को समाप्त दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट एक साल पहले के 136.3 करोड़ से बढ़कर 152.7 करोड़ रुपये हो गया. हालांकि, रेवेन्यू एक साल पहले के 1738.2 करोड़ से 10.6 परसेंट घटकर 1553.4 करोड़ रुपये रह गया. EBITDA भी 11.4 परसेंट बढ़कर 204.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि मार्जिन एक साल पहले के 10.59 परसेंट से बढ़कर 13.19 परसेंट हो गया.

कब है रिकॉर्ड डेट?

कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर साइमन वीबुश ने कहा कि इस तिमाही हुई अधिक बारिश की वजह से खेती-बाड़ी से जुड़े काम और फसलों की बिक्री प्रभावित हुई है, लेकिन मजबूत संकर किस्मों और अनुकूल बाजार गतिशीलता के कारण मक्का बीज व्यवसाय ने अपनी विकास गति जारी रखी.

इस बीच, कंपनी के बोर्ड ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 90 रुपये डिविडेंड का ऐलान किया है. इसमें लगभग 4045 मिलियन के बराबर खर्च आएगा. कंपनी ने एक्सचेंज को दी गई सूचना में कहा कि डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर, 2025 है और इसका भुगतान 3 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा.

कंपनी के शेयरों का हाल

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को कंपनी के शेयर 3.42 परसेंट की गिरावट के साथ 4595.35 के लेवल पर बंद हुए थे. 20652 करोड़ मार्केट कैप वाली इस कंपनी के शेयरों ने बीते तीन महीने में 19 परसेंट की गिरावट दर्ज की है. वहीं, एक साल में शेयरों की कीमत में 30 परसेंट तक की गिरावट आई है. इसके 52- हफ्ते का हाई लेवल 6728.35 रुपये और 52- हफ्ते का लो लेवल 4222.05 रुपये है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

न मिलेगी सैलरी, न भर सकेंगे ITR; 31 दिसंबर तक करे ये काम नहीं ताे कोई काम का नहीं रहेगा पैन कार्ड