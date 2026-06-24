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हिंदी न्यूज़बिजनेसStock Market: बिग बी ने काटी मोटी चांदी, DP Wires में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचकर अमिताभ बच्चन ने कमाया तगड़ा मुनाफा

Stock Market: बिग बी ने काटी मोटी चांदी, DP Wires में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचकर अमिताभ बच्चन ने कमाया तगड़ा मुनाफा

Amitabh Bachchan: बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन केवल फिल्मों की वजह से ही चर्चा का विषय नहीं बनते, बल्कि इन दिनों वो अपने एक स्मॉल कैप शेयर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. जानते हैं क्यों.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 24 Jun 2026 05:01 PM (IST)
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Amitabh Bachchan Stock Market: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन केवल अपनी फिल्मों, गानों और केबीसी के लिए ही चर्चा में नहीं रहते हैं, बल्कि उनका बिजनेस सेंस भी कमाल का है. अमिताभ बच्चन ने शेयर मार्केट में काफी निवेश कर रखा है. जिसे वो समय- समय पर खरीदते- बेचते भी रहते हैं. बिग बी फायदे का सौदा करने से कभी पीछे नहीं रहते हैं. ऐसा ही कुछ हाल ही में उन्होंने किया है, जिसके बाद से ही अमिताभ बच्चन काफी सुर्खियों में आ गए हैं.

अमिताभ ने बेचे DP Wire के शेयर्स
दरअसल हाल ही में अमिताभ बच्चन ने स्टील वायर बनाने वाली कंपनी डीपी वायर्स लिमिटेड में अपने शेयर्स का एक हिस्सा बेच दिया है. उन्होंने ओपन मार्केट में कंपनी के 1 लाख 23 हजार 622 शेयर बेचे, जो कंपनी में उनकी 0.79% हिस्सेदारी के बराबर है. ये सौदा करीब 2.48 करोड़ रुपये का रहा.

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एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक, अमिताभ बच्चन ने मंगलवार को ये शेयर करीब 200.84 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे. मार्च 2026 तिमाही के आखिर तक उनके पास डीपी वायर्स में 3.27 लाख शेयर यानी 2.11% हिस्सेदारी थी.

बेचने के बाद की खरीदारी
अमिताभ बच्चन ने ना केवल शेयर बेचे हैं, बल्कि इसके साथ उन्होंने कंपनी के 41,566 शेयर खरीदे भी हैं. ये शेयर उन्होंने लगभग 199.90 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदे, जिसकी कुल कीमत करीब 83.09 लाख रुपये रही. शेयर बाजार के आंकड़ों में ये साफ नहीं हो पाया कि डीपी वायर्स के शेयर खरीदने वाले अन्य निवेशक कौन थे. ये भी बता दें कि अमिताभ बच्चन ने भले ही डीपी वायर्स के शेयर बेच दिए हैं लेकिन उनकी इस कंपनी से हिस्सेदारी खत्म नहीं हुई है. क्योंकि उन्होंने अपने शेयर्स का महज एक हिस्सा ही बेचा है.

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डीपी वायर्स के शेयरों में उछाल
अमिताभ बच्चन शेयर बेचे के साथ ही डीपी वायर्स के शेयरों में उछाल भी देखने को मिला और कंपनी का शेयर 4.56% बढ़कर 213.03 रुपये पर पहुंच गया. अब ये अमिताभ बच्चन का कमाल है या शेयर मार्केट का आम उछाल है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 24 Jun 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Small Cap Share DP Wire Shares
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