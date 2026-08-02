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हिंदी न्यूज़बिजनेसफोन से लेकर AC तक सब होगा सस्ता, Amazon दे रहा 80% तक डिस्काउंट

फोन से लेकर AC तक सब होगा सस्ता, Amazon दे रहा 80% तक डिस्काउंट

Amazon India Sale: Amazon Freedom Sale में मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंस पर शानदार ऑफर मिलेंगे. आइए जानते हैं इस सेल में किन प्रोडक्ट्स पर भारी छूट और 80% तक डिस्काउंट मिलेगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 02 Aug 2026 07:04 PM (IST)
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Amazon Freedom Sale 2026: अगर आप भी आने वाले दिनों में कोई नया गैजेट या अपने घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके बेहद काम की है. आने वाले दिनों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon India पर अपनी Freedom Sale लेकर आ रहा है. इस सेल में आपको मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंस जैसी कई प्रोडक्ट्स की खरीदारी पर शानदार ऑफर्स और भारी छूट मिल सकती है. 

Amazon की इस सेल के दौरान ग्राहकों कई बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट्स को कम कीमत में खरीदने का मौका दिया जाएगा. खास बात यह है कि इस दौरान कुछ होम अप्लायंस पर आपको भारी छूट दी जा सकती है, जिसमें 80% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है.

 कब से शुरू होगी Amazon Freedom Sale?

Amazon इंडिया ने अपनी अपकमिंग Freedom Sale के लिए एक खास पेज भी तैयार किया है, जिससे आपको सेल से जुड़ी जानकारी और ऑफर्स के बारे में अपडेट मिलता रहेगा. जानकारी के मुताबिक, इस सेल की शुरुआत 7 अगस्त से होगी, जहां आपको कई कैटेगरी के प्रॉडक्ट्स पर डिस्काउंट का मौका दिया जाएगा. 

इसके अलावा सेल के दौरान चुनिंदा ग्राहकों को HDFC बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 10% तक इंस्टेंट डिस्काउंट या कैशबैक का फायदा भी मिल सकता है. हालांकि, यह ऑफर्स सिर्फ चुनिंदा कर्ड और नियमों के मुताबिक ही मिलेगा.  

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स्मार्टफोन पर मिलेंगे बड़े ऑफर

फ्रीडम सेल के दौरान स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए भी कई शानदार मौके देखने को मिल सकते हैं. इस सेल में कई बड़े ब्रांड के मोबाइल फोन कम कीमतों में  मिल सकते हैं. ग्राहक अपनी पसंद के मुताबिक बजट और प्रीमियम दोनों तरह के स्मार्टफोन को अपने जरूरत के हिसाब से कम कीमत में खरीद सकते हैं. खासकर इन ब्रांड्स के स्मार्टफोन पर ऑफर मिल सकते हैं:

  • सैमसंग (Samsung)
  • रियलमी (Realme)
  • रेडमी (Redmi)
  • वीवो (Vivo)
  • अन्य लोकप्रिय ब्रांड

कंपानी आने वाले दिनों में अलग-अलग स्मार्टफोन  मॉडल पर मिलने वाले खास ऑफर्स का खुलासा करेगी.  

मोबाइल एक्सेसरीज पर भी मिलेगी छूट

सिर्फ फोन ही नहीं, बल्कि मोबाइल एक्सेसरीज पर भी आपको डिस्काउंट का मौका मिलने का उम्मीद है. इस सेल में aअप कई जरूरी गैजेट्स को कम कीमत में खरीदे सकते हैं. आमतौर पर इन प्रोडक्ट्स पर ऑफर मिलने की उम्मीद है:

  • TWS ईयरबड्स
  • नेकबैंड
  • पावर बैंक
  • मोबाइल चार्जर
  • अन्य एक्सेसरीज

AC, फ्रिज और टीवी पर भी बड़ी बचत

ऐमेजॉन इंडिया पर शुरू होने वाली Amazon Freedom Sale में होम अप्लायंस कैटेगरी पर भी कई तरह के खास ऑफर्स देखने को मिलेगी. खासकर आपके घर में इस्तेमाल होने जरूरी सामान जैसे:

  • एयर कंडीशनर (AC)
  • रेफ्रिजरेटर
  • वॉशिंग मशीन
  • स्मार्ट टीवी

इन सभी चीजों को आप कम कीमत में खरीद सकते हैं. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 02 Aug 2026 07:04 PM (IST)
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