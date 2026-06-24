हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसTomato Price Hike: 70 रुपए के पार पहुंचा टमाटर, सस्ती दरों के लिए सरकार ने किया बड़ा फैसला, मिलेगी राहत

Tomato Price Hike: 70 रुपए के पार पहुंचा टमाटर, सस्ती दरों के लिए सरकार ने किया बड़ा फैसला, मिलेगी राहत

Tomato Price Hike: पेट्रोल- एलपीजी क्या कम थे कि अब सब्जियों के लिए भी मारामारी होने वाली है. टमाटर के दाम 70 रुपए किलो का आकड़ा पार कर चुके हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 24 Jun 2026 02:52 PM (IST)
Preferred Sources

Tomato Price Hike: टमाटर की कीमतों में आग लगी हुई है. लाल-लाल टमाटर ने अब आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है. कई शहरों में टमाटर 70 रुपये किलो के पार पहुंच चुका है, जबकि कुछ जगहों पर खुदरा कीमतें इससे भी ज्यादा देखने को मिल रही हैं. बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे लोगों को राहत मिल सके. सरकार अब सब्सिडी वाले टमाटर बेचने की तैयारी में है, जिससे आम उपभोक्ताओं को कम दाम पर टमाटर मिल सकेगा.

क्यों बढ़ रहे हैं टमाटर के दाम?

टमाटर की कीमतों में तेजी की सबसे बड़ी वजह सप्लाई में कमी मानी जा रही है. कई राज्यों में बारिश और खराब मौसम की वजह से फसल प्रभावित हुई है. इसके अलावा मंडियों तक पर्याप्त सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है. ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ने और कुछ इलाकों में उत्पादन कम होने से भी कीमतों पर असर पड़ा है. यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में टमाटर के दाम तेजी से बढ़े हैं.

अब ईरान से तेल खरीद सकेगा भारत! कैसे रातों-रात सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल और किचन तक मिलेगा फायदा?

सरकार का क्या है फैसला?

कीमतों को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले टमाटर बेचने का फैसला किया है. इसके तहत सरकार कम दाम पर टमाटर उपलब्ध कराएगी जिससे आम लोगों को राहत मिल सके. सरकारी एजेंसियों के जरिए बड़े स्तर पर टमाटर खरीदकर अलग-अलग शहरों में बिक्री की जाएगी. इससे बाजार में सप्लाई बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव कम करने की कोशिश होगी.

किन शहरों में मिलेगी राहत?

सरकार शुरुआत में दिल्ली-NCR समेत बड़े शहरों में सस्ते टमाटर बेच सकती है. इसके लिए मोबाइल वैन और सरकारी आउटलेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा. पिछले साल भी सरकार ने बढ़ती कीमतों के दौरान इसी तरह सब्सिडी वाले टमाटर बेचे थे, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली थी.

कच्चे तेल में उतार-चढ़ाव जारी, जानें आज आपके शहर में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट

आम आदमी का हाल बेहाल

कभी सब्जी तो कभी सलाद के रूप में, लेकिन टमाटर तो भारतीय थाली में होती ही है. ऐसे में कीमत बढ़ने का सीधा असर घर के बजट पर पड़ता है. कई लोगों का कहना है कि सब्जियों के दाम पहले से ही ऊंचे चल रहे थे, अब टमाटर महंगा होने से रसोई का खर्च और बढ़ गया है.

अभी और महंगा होगा टमाटर?

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सप्लाई जल्दी नॉर्मल नहीं हुई तो आने वाले दिनों में कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. हालांकि सरकार के दखल के बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. अगर नई फसल बाजार में तेजी से पहुंचती है तो दाम धीरे-धीरे नीचे आ सकते हैं.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 24 Jun 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Price Hike Business News Tomato
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Explained: अब ईरान से तेल खरीद सकेगा भारत! कैसे रातों-रात सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल और किचन तक मिलेगा फायदा?
Explained: ईरान से तेल खरीदेगा भारत! कैसे रातों-रात सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल और किचन तक फायदा?
बिजनेस
Adani Group AGM 2026: 'मुश्किलों में भी हम रुके नहीं', शेयरहोल्डर्स से गौतम अडानी ने कही ये बड़ी बातें
Adani Group AGM 2026: 'मुश्किलों में भी हम रुके नहीं', शेयरहोल्डर्स से गौतम अडानी ने कही ये बड़ी बातें
बिजनेस
Share Market Today: बाजार खुलते ही निवेशकों की हुई चांदी, Sensex- Nifty में जोरदार तेजी, IT और बैंकिंग शेयर चमके
Share Market Today: बाजार खुलते ही निवेशकों की हुई चांदी, Sensex- Nifty में जोरदार तेजी, IT और बैंकिंग शेयर चमके
बिजनेस
Gold-Silver Price Today: आज कितने का हुआ 18K, 22K, 24K वाला सोना, चांदी के भाव में भी बदलाव, यहां से चेक करें ताजा रेट
Gold-Silver Price Today: आज कितने का हुआ 18K, 22K, 24K वाला सोना, चांदी के भाव में भी बदलाव, यहां से चेक करें ताजा रेट
Advertisement

वीडियोज

Bharat Tiwari Encounter Case: पीड़ित परिवार से मिले Prashant Kishor, सरकार को दी बड़ी चेतावनी!
Kangana Ranaut की फिल्म ने दिखाए 26/11 के अनसुने Heroes की बहादुरी
Bharat Tiwari Encounter Case: महापंचायत में पहुंचे लोग सुनिए भरत तिवारी को लेकर क्या बोले? | Bihar
Bharat Tiwari Encounter Case: भरत तिवारी के लिए बिलौटी गांव में उमड़ा जनसैलाब | Bihar | Bhojpur
Bharat Tiwari Encounter Case: भरत तिवारी एनकाउंटर में सबसे बड़ा एक्शन, पुलिसवालों पर FIR! | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के 'हाईटेक हथियार' ने बढ़ाई US की टेंशन! देखकर अमेरिकी पायलट की फटी रह गईं आंखें, किया चौंकाने वाला खुलासा
ईरान के 'हाईटेक हथियार' ने बढ़ाई US की टेंशन! देखकर अमेरिकी पायलट की फटी रह गईं आंखें, किया चौंकाने वाला खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव बोले- SIT का मतलब शेयर इन थेफ्ट, सपा चीफ ने लखनऊ अग्निकांड पर भी उठाए सवाल
अखिलेश यादव बोले- SIT का मतलब शेयर इन थेफ्ट, सपा चीफ ने लखनऊ अग्निकांड पर भी उठाए सवाल
क्रिकेट
‘16 साल के सचिन तेंदुलकर जैसे हैं लेकिन क्या...’, वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान
‘16 साल के सचिन तेंदुलकर जैसे हैं लेकिन क्या...’, वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान
ओटीटी
Avatar Fire And Ash OTT Release: साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?
साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?
इंडिया
BrahMos Missile Export: भारत की ब्रह्मोस पर यूएई, वियतनाम, रूस और इजरायल की नजर, आखिर क्यों बढ़ी दुनिया में इसकी डिमांड?
भारत की ब्रह्मोस पर यूएई, वियतनाम, रूस और इजरायल की नजर, आखिर क्यों बढ़ी दुनिया में इसकी डिमांड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सब 20-22 साल के थे...', लखनऊ आग्निकांड में जिंदा बचे बचे भुवन ने रो-रोकर बताया खौफनाक मंजर
'सब 20-22 साल के थे...', लखनऊ आग्निकांड में जिंदा बचे बचे भुवन ने रो-रोकर बताया खौफनाक मंजर
एग्रीकल्चर
ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाने पर प्रति बीघा कितना मुआवजा देती है सरकार?
ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाने पर प्रति बीघा कितना मुआवजा देती है सरकार?
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
ABP NEWS
नवी मुंबई में बारिश का असर, ट्रैफिक जाम से सड़कें ठप!
नवी मुंबई में बारिश का असर, ट्रैफिक जाम से सड़कें ठप!
ABP NEWS
इमाम हुसैन की याद में अजमेर शरीफ़ में एक ख़ास मेहंदी!
इमाम हुसैन की याद में अजमेर शरीफ़ में एक ख़ास मेहंदी!
ABP NEWS
उस व्यक्ति का अंजाम जिसने एक मासूम 11 साल की बच्ची का रेप और मर्डर किया।
उस व्यक्ति का अंजाम जिसने एक मासूम 11 साल की बच्ची का रेप और मर्डर किया।
Embed widget