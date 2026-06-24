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हिंदी न्यूज़बिजनेसMutual Fund: सिर्फ 100 से शुरू करें निवेश, जब चाहें पैसा निकालें, Swiggy पर सीधे मिलेगा ज़ेरोधा म्यूचुअल फंड का विकल्प

Mutual Fund: सिर्फ 100 से शुरू करें निवेश, जब चाहें पैसा निकालें, Swiggy पर सीधे मिलेगा ज़ेरोधा म्यूचुअल फंड का विकल्प

Investment: स्विगी ने जेरोधा फंड के साथ पार्टनरशिप कर ली है, जिससे अब डिलीवरी पार्टनर्स को इसका फायदा मिलेगा. आइये बताते हैं कैसे.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 24 Jun 2026 03:57 PM (IST)
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Mutual Fund: स्विगी या जोमैटो के डिलीवरी पार्टनर्स की कमाई और उनके भविष्य को लेकर काफी चिंता हुआ करती थी. क्योंकि उनको जितना पैसा एक डिलीवरी से मिलता है उसमें कितना, कमाया जाए और कितना बचाया जाए. लेकिन अब इसका तोड़ भी कंपनी ने निकाल दिया है. इसके लिए स्विगी ने जेरोधा के साथ पार्टनरशिप कर ली है. जिसके जरिए अब डिलीवरी पार्टनर भी म्यूच्युअल फंड में निवेश कर पाएंगे.

स्विगी और जेरोधा की पार्टनरशिप
दरअसल स्विगी ने मंगलवार को बताया कि उसने जेरोधा फंड हाउस के साथ पार्टनरशिप कर ली है, जिससे अब उसके डिलीवरी पार्टनर अपने ऐप के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकेंगे. इसके तहत डिलीवरी पार्टनर अपनी कमाई का एक हिस्सा सिर्फ 100 रुपये से निवेश करना शुरू कर सकते हैं. कंपनी के अनुसार, ये पैसा सीधे जेरोधा फंड हाउस की योजनाओं में लगाया जाएगा. डिलीवरी पार्टनर अपने निवेश और पोर्टफोलियो की जानकारी व्हॉट्सएप के जरिए भी आसानी से देख और मैनेज कर सकेंगे.

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क्या बोली कंपनी?
इस पार्टनरशिप के बाद स्विगी के वाइस प्रेसिडेंट सौरव गोयल ने कहा कि, 'इस पहल का मकसद डिलीवरी पार्टनर्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें भविष्य के लिए बचत करने के आसान साधन उपलब्ध कराना है'.

वहीं, जेरोधा फंड हाउस के सीईओ विशाल जैन ने कहा कि, 'गिग वर्कर्स की आमदनी नियमित नहीं होती, इसलिए उनके लिए लंबी अवधि की बचत करना मुश्किल होता है. अब स्विगी के डिलीवरी पार्टनर कुछ ही क्लिक में अपनी हफ्तेभर की कमाई का हिस्सा म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर पैसे निकाल भी सकेंगे.

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बता दें कि स्विगी पहले से ही अपने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए बीमा जैसी कई सुविधाएं दे रही है. ये नई पहल ऐसे समय में आई है, जब भारत में गिग इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अनियमित आय के कारण लाखों कामगारों के लिए बचत करना अब भी चुनौती बना हुआ है. ऐसे में ये सुविधा उन्हें छोटी रकम से भी निवेश और भविष्य के लिए बचत करने का अवसर देगी.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 24 Jun 2026 03:57 PM (IST)
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Investment Mutual Fund Swiggy Zerodha
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