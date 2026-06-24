हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसइस रूट पर रेलवे की 'कुबेर' बनी वंदे भारत एक्सप्रेस, कमाई के मामले में तोड़े सारे पुराने रिकॉर्ड, कितना हुआ मुनाफा?

इस रूट पर रेलवे की 'कुबेर' बनी वंदे भारत एक्सप्रेस, कमाई के मामले में तोड़े सारे पुराने रिकॉर्ड, कितना हुआ मुनाफा?

Vande Bharat: आधुनिक सुविधाओं और कम समय में सफर पूरा करने की वजह से वंदे भारत ट्रेन की लोकप्रियता बढ़ रही है. इस बीच तिरुवनंतपुरम-मंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस ने कमाई के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 24 Jun 2026 03:52 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • दक्षिणी रेलवे ने वंदे भारत से ₹803.86 करोड़ कमाए।

Vande Bharat Train: दिन ब दिन वंदे भारत ट्रेनों की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह यात्रियों को मिलने वाली आधुनिक सुविधाएं है. हालांकि, इसका किराया सामान्य ट्रेनों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा जरूर है, लेकिन आरामदायक सीटें, बेहतर खानपान, आधुनिक यात्री कोच से लेकर कई चीजें हैं, जो इसे बाकी ट्रेनों से खास बनाती हैं. खासकर यह ट्रेन कम समय में यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है. इसी बीच तिरुवनंतपुरम-मंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस ने कमाई और यात्रियों के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है. 

कमाई के मामले में सबसे आगे

रेलवे आंकड़ों के मुताबिक, तिरुवनंतपुरम-मंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस ने अगस्त से अक्तूबर 2025 के बीच लगभग 73.35 लाख रुपये की कमाई की. साथ ही यह दक्षिण भारत में सदर्न रेलवे के तहत चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेवा बन गई.  यह ट्रेन केरल और कर्नाटक के कई शहरों, अकादमिक केंद्र, टूरिस्ट प्लेस को जोड़ती है. यहीं कारण है कि बुकिंग के आंकड़ों में भी इस ट्रेन ने रिकॉर्ड बनाया है. 

70 रुपए के पार पहुंचा टमाटर, सस्ती दरों के लिए सरकार ने किया बड़ा फैसला, मिलेगी राहत

यात्रियों की पहली पसंद बनी ये ट्रेन

  • कमाई ही नहीं, बल्कि इस रूट पर यात्रियों की संख्य भी बढ़ी है.
  • रिपोर्ट के मुताबिक, इस ट्रेन में 11,896 बुकिंग हुई है.
  • बाकी वंदे भारत ट्रेन के मुकाबले यह संख्या ज्यादा है.

अब यात्रियों को मिलेगी खास सुविधा

  • यात्रियों की सुविधा ध्यान में रखते हुए सदर्न रेलवे ने एक खास बुकिंग व्यवस्था शुरू की.
  • अब यात्री शुरुआती और मध्यवर्ती स्टेशनों से ट्रेन रवाना होने से 15 मिनट पहले तक उपलब्ध सीटों की बुकिंग कर सकते हैं.

वंदे भारत से हुई जबरदस्त कमाई

  • फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान सदर्न रेलवे की वंदे भारत में करीब 77.38 लाख यात्रियों ने सफर किया.
  • इससे 803.86 करोड़ रुपये की कमाई की गई.
  • इससे पहले फाइनेंशिय ईयर में 54.12 यात्रियों ने सफर किया था.
  • जिससे 540.65 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की गई थी. 

इस साल कमाई कितनी हुई?

  • अप्रैल-मई 2026 के दौरान ही सदर्न रेलवे की वंदे भारत ट्रेन में 15.21 लाख यात्रियों ने सफर किया.
  • इससे लगभग 162.96 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की गई.
  • अभी भी बुकिंग तेजी से की जा रही है.

 'मुश्किलों में भी हम रुके नहीं', शेयरहोल्डर्स से गौतम अडानी ने कही ये बड़ी बातें

आगे ओर बढ़ सकती है यात्रियों की संख्या?

वंदे भारत की लोकप्रियता देखते हुए और रेलवे की नई सीट बुकिंग सुविधा, जिसमें अब यात्री आखिरी समय में भी टिकट बुक कर सकते हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में बुकिंग और कमाई दोनों ओर बढ़ सकती है. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 24 Jun 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Business News VANDE BHARAT TRAIN Thiruvananthapuram-Mangaluru Vande Bharat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
इस रूट पर रेलवे की 'कुबेर' बनी वंदे भारत एक्सप्रेस, कमाई के मामले में तोड़े सारे पुराने रिकॉर्ड, कितना हुआ मुनाफा?
इस रूट पर रेलवे की 'कुबेर' बनी वंदे भारत एक्सप्रेस, कमाई के मामले में तोड़े सारे पुराने रिकॉर्ड, कितना हुआ मुनाफा?
बिजनेस
Tomato Price Hike: 70 रुपए के पार पहुंचा टमाटर, सस्ती दरों के लिए सरकार ने किया बड़ा फैसला, मिलेगी राहत
Tomato Price Hike: 70 रुपए के पार पहुंचा टमाटर, सस्ती दरों के लिए सरकार ने किया बड़ा फैसला, मिलेगी राहत
बिजनेस
Explained: अब ईरान से तेल खरीद सकेगा भारत! कैसे रातों-रात सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल और किचन तक मिलेगा फायदा?
Explained: ईरान से तेल खरीदेगा भारत! कैसे रातों-रात सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल और किचन तक फायदा?
बिजनेस
Adani Group AGM 2026: 'मुश्किलों में भी हम रुके नहीं', शेयरहोल्डर्स से गौतम अडानी ने कही ये बड़ी बातें
Adani Group AGM 2026: 'मुश्किलों में भी हम रुके नहीं', शेयरहोल्डर्स से गौतम अडानी ने कही ये बड़ी बातें
Advertisement

वीडियोज

Kolkata Building Collapse: कोलकाता में मौत का तांडव! अचानक गिरा गोदाम, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
Bharat Tiwari Encounter Case: पीड़ित परिवार से मिले Prashant Kishor, सरकार को दी बड़ी चेतावनी!
Kangana Ranaut की फिल्म ने दिखाए 26/11 के अनसुने Heroes की बहादुरी
Bharat Tiwari Encounter Case: महापंचायत में पहुंचे लोग सुनिए भरत तिवारी को लेकर क्या बोले? | Bihar
Bharat Tiwari Encounter Case: भरत तिवारी के लिए बिलौटी गांव में उमड़ा जनसैलाब | Bihar | Bhojpur
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Global Energy Crisis: तेल बाजार का नया बादशाह चीन! ईरान संकट में बिना मैदान में उतरे बदल दिया दुनिया का खेल
तेल बाजार का नया बादशाह चीन! ईरान संकट में बिना मैदान में उतरे बदल दिया दुनिया का खेल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव बोले- SIT का मतलब शेयर इन थेफ्ट, सपा चीफ ने लखनऊ अग्निकांड पर भी उठाए सवाल
अखिलेश यादव बोले- SIT का मतलब शेयर इन थेफ्ट, सपा चीफ ने लखनऊ अग्निकांड पर भी उठाए सवाल
क्रिकेट
‘16 साल के सचिन तेंदुलकर जैसे हैं लेकिन क्या...’, वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान
‘16 साल के सचिन तेंदुलकर जैसे हैं लेकिन क्या...’, वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान
ओटीटी
Avatar Fire And Ash OTT Release: साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?
साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?
विश्व
Pakistan Politics: जाने वाली है PAK पीएम शहबाज शरीफ की कुर्सी? पूर्व मंत्री बोले- 2026 हो सकता है आखिरी साल
जाने वाली है PAK पीएम शहबाज शरीफ की कुर्सी? पूर्व मंत्री बोले- 2026 हो सकता है आखिरी साल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सब 20-22 साल के थे...', लखनऊ आग्निकांड में जिंदा बचे बचे भुवन ने रो-रोकर बताया खौफनाक मंजर
'सब 20-22 साल के थे...', लखनऊ आग्निकांड में जिंदा बचे बचे भुवन ने रो-रोकर बताया खौफनाक मंजर
एग्रीकल्चर
ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाने पर प्रति बीघा कितना मुआवजा देती है सरकार?
ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाने पर प्रति बीघा कितना मुआवजा देती है सरकार?
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
ABP NEWS
नवी मुंबई में बारिश का असर, ट्रैफिक जाम से सड़कें ठप!
नवी मुंबई में बारिश का असर, ट्रैफिक जाम से सड़कें ठप!
ABP NEWS
इमाम हुसैन की याद में अजमेर शरीफ़ में एक ख़ास मेहंदी!
इमाम हुसैन की याद में अजमेर शरीफ़ में एक ख़ास मेहंदी!
Embed widget