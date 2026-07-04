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हिंदी न्यूज़बिजनेससॉरी नुई साहिबा! जिस भारत को आप कोस कह रही हैं, उसी में ये 7 महिलाएं राज कर रही हैं

सॉरी नुई साहिबा! जिस भारत को आप कोस कह रही हैं, उसी में ये 7 महिलाएं राज कर रही हैं

Women Business Leaders: इंदिरा नुई के बयान ने सोशल मीडिया और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहस तेज हो गई है. लेकिन भारत में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने बड़ी कंपनियों की कमान संभाली और अपनी अलग पहचान बनाई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 04 Jul 2026 06:01 PM (IST)
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Indian Women Business Leaders: पेप्सिको की पूर्व CEO इंदिरा नुई ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि अगर वो अमेरिका नहीं गई होतीं तो शायद किसी बड़ी कंपनी की CEO नहीं बन पातीं. उनका कहना था कि अमेरिका ने उन्हें वह मौका दिया जो शायद कहीं और नहीं मिलता. बात उनके अनुभव की थी और हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. लेकिन इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने एक सवाल जरूर पूछा कि क्या सच में भारत में महिलाओं के लिए बड़े पदों तक पहुंचना नामुमकिन है? इस सवाल का जवाब आंकड़ों से कम और उन महिलाओं से ज्यादा मिलता है, जिन्होंने भारत में रहकर ही बड़े बिजनेस की कमान संभाली है. 

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यहां से आप उन महिलाओं के बारे में जान सकते हैं कि जिन्होंने भारत में रहकर ही बड़ी कंपनियों में अपनी धाक जमाई है- 

1. फाल्गुनी नायर
जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं उस पड़ाव पर फाल्गुनी नायर ने Nykaa शुरुआत की. देखते ही देखते कंपनी शेयर बाजार तक पहुंच गई और वो भारत की सबसे सफल महिला उद्यमियों में लिस्ट में शामिल हो गईं.

2. किरण मजूमदार-शॉ
आज Biocon का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इसकी शुरुआत एक छोटे से गैरेज से हुई थी. किरण मजूमदार-शॉ ने ऐसे समय में बायोटेक कंपनी शुरू की थी, जब इस क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी बेहद कम थी.

3. रोशनी नाडर
HCLTech जैसी बड़ी आईटी कंपनी की चेयरपर्सन रोशनी नाडर आज भारत की सबसे पावरफुल बिजनेस लीडर्स में गिनी जाती हैं. टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में उनका काम अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है.

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4. विभा पाडलकर
HDFC Life की एमडी और सीईओ विभा पाडलकर देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक को लीड कर रही हैं. बीमा कंपनी के क्षेत्र में उनका नाम खूब सम्मान के साथ लिया जाता है. 

5. प्रिया नायर
Hindustan Unilever जैसी बड़ी FMCG कंपनी की कमान भी अब एक महिला के हाथ में ही है. प्रिया नायर का इस पद तक पहुंचना इस बात का सबूत है कि इंडियन कॉरपोरेट वर्ल्ड तेजी से बदल रहा है.

6. राधिका गुप्ता
बचपन में गर्दन की परेशानी के कारण उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. आज राधिका गुप्ता Edelweiss Mutual Fund की एमडी और सीईओ हैं और लाखों निवेशकों का भरोसा जीत चुकी हैं.

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7. नायरिका होल्कर
The Leela Hotels की चेयरपर्सन नायरिका होल्कर ने देश के लग्जरी होटल बिजनेस को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है. आज उनका नाम भारतीय हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की प्रमुख महिला नेताओं में शामिल है.

तस्वीर लगातार बदल रही है
क्या भारत में महिलाओं के सामने चुनौतियां नहीं हैं? बिल्कुल हैं. परिवार और करियर के बीच बैलेंस करके लीड करने तक का सफर आसान नहीं होता है, लेकिन ये कहना भी सही नहीं होगा कि महिलाओं के लिए रास्ते बंद हैं. आज भारत में बैंकिंग, आईटी, फार्मा, ऑटो, स्टार्टअप, FMCG और फाइनेंस जैसे लगभग हर बड़े सेक्टर में महिलाएं बड़े-बड़े पदों पर पहुंच रही हैं और बेहद कामयाब हैं.

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हर किसी की अलग है कहानी
इंदिरा नुई के अनुभव का सम्मान होना चाहिए, लेकिन भारत की कहानी सिर्फ एक अनुभव से तय नहीं होती है. यहां भी लाखों महिलाएं अपने दम पर आगे बढ़ रही हैं और कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो देश की सबसे बड़ी कंपनियों की कमान संभाल रही हैं. इसलिए शायद तस्वीर को एक ही फ्रेम में देखने के बजाय पूरा एल्बम देखना ज्यादा सही होगा. भारत में चुनौतियां हैं, लेकिन अवसर भी हैं और इन अवसरों का सबसे मजबूत सबूत वही महिलाएं हैं, जो आज बोर्डरूम में फैसले ले रही हैं और हजारों कर्मचारियों को लीड कर रही हैं. ये महिलाएं दुनिया को बता रही हैं कि मंजिल मेहनत से मिलती है, सिर्फ जगह बदलने से नहीं.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 04 Jul 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Business News Indra Nooyi Business Leaders INDIA
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