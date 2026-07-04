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हिंदी न्यूज़बिजनेसBank Holiday: सोमवार, 6 जुलाई को क्यों बंद रहेंगे बैंक, क्या है छुट्टी का कारण? घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट

Bank Holiday: सोमवार, 6 जुलाई को क्यों बंद रहेंगे बैंक, क्या है छुट्टी का कारण? घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट

Bank Holiday: कल यानी 5 जुलाई को तो बैंक बंद हैं ही लेकिन अगले दिन 6 जुलाई, सोमवार को भी बैंक बंद रहने वाला है. इसकी क्या वजह है, ये आप यहां से जान सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 04 Jul 2026 05:03 PM (IST)
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Bank Holiday: अगर आपको सोमवार, 6 जुलाई को बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो सबसे पहले इस खबर को पढ़ लेना चाहिए. असल में, 6 जुलाई को देश के कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, ये छुट्टी पूरे देश में नहीं होगी बल्कि कुछ चुनिंदा राज्यों में ही लागू रहेगी. इसलिए बैंक जाने से पहले अपने शहर की छुट्टियों की सूची जरूर देख लें. 

इन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक
6 जुलाई 2026 को मिजोरम में MHIP Day यानी मिजो ह्मेइछे इंसुइखौम पावल दिवस के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे. वहीं, पश्चिम बंगाल में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर वहां की बैंक शाखाओं में अवकाश रहेगा. इन राज्यों में सभी सरकारी और निजी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

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क्या पूरे देश में रहेगी छुट्टी?
नहीं, 6 जुलाई की बैंक छुट्टी पूरे भारत में लागू नहीं है. दिल्ली, मुंबई, नोएडा, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना और ज्यादातर राज्यों में बैंक सामान्य समय पर खुले रहेंगे. ये छुट्टी केवल संबंधित राज्यों तक सीमित है.

ऑनलाइन बैंकिंग पर नहीं पड़ेगा असर
बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. UPI, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और कार्ड से लेनदेन पहले की तरह जारी रहेंगे. इसलिए पैसे भेजने, बिल भुगतान या कैश निकालने जैसे काम सामान्य रूप से किए जा सकेंगे.

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बैंक जाने से पहले कर लें चेक
बैंक की छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में अलग होती हैं. ऐसे में अगर आपको चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट, लॉकर या किसी अन्य ब्रांच से जुड़ा काम करना है तो बैंक जाने से पहले अपने शहर की छुट्टियों की जानकारी जरूर जांच लें. इससे आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 04 Jul 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
Business News Bank Holiday Bank News
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