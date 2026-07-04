Viral Video: भारत में रहने वाली एक अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वो एक स्टोर में अमेरिकी ब्रांड के खाने-पीने के सामान खरीदने पहुंचती है. जैसे-जैसे वो अलग-अलग प्रोडक्ट्स उठाती हैं, उनकी कीमत देखकर हैरान रह जाती हैं.

वीडियो में महिला बताती हैं कि स्ट्रॉबेरी की कीमत करीब 18 डॉलर यानी 1500 रुपये से ज्यादा है. वहीं, एक पैकेट चिप्स करीब 10 डॉलर, सीरियल करीब 12 डॉलर और चॉकलेट सिरप भी काफी महंगा दिखाई देता है. इन प्रोडक्ट्स के दाम देखकर महिला बार-बार कहती है कि ये काफी महंगा है.

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फिर भी खरीदा अपना पसंदीदा सामान

महंगी कीमतों के बावजूद वायरल वीडियो में महिला अपनी पंसद का कुछ सामान खरीदती है और बताती है कि अपने देश का स्वाद पाने के लिए कभी-कभी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं. उसने मजाकिया अंदाज में कहा कि घर जैसा एहसास पाने के लिए इतनी महंगी कीमत भी चुकाई जा सकती है.

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लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग रिएक्शन दिए. कुछ यूजर्स ने कहा कि ये सारे सामान आयात किए जाते हैं, इसलिए इनकी कीमत ज्यादा होती ही है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिका में भी भारतीय सामान खरीदने पर इसी तरह ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं.

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क्यों महंगे हैं विदेशी सामान?

विदेश से आने वाले सामान पर इंपोर्ट टैक्स, शिपिंग खर्च और भी कई दूसरे टैक्स लगते हैं. यही कारण है कि भारत में अमेरिकी ब्रांड के प्रोडक्ट्स की कीमत दूसरे देशों में काफी ज्यादा हो जाती है. इसलिए भारत में भी अमेरिकी सामान महंगा ही मिलता है.