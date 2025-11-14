हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़बिजनेसदेश के इस राज्य में अडानी ग्रुप का बड़ा दांव, गूगल के साथ 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश की तैयारी

देश के इस राज्य में अडानी ग्रुप का बड़ा दांव, गूगल के साथ 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश की तैयारी

Adani Group: आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाने के लिए अडानी ग्रुप ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है. इसके तहत अगले दस सालों में आंध्र प्रदेश में लगभग 1 ट्रिलियन रुपये का निवेश किया जाएगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 14 Nov 2025 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

Adani Group: अडानी ग्रुप अगले दस सालों में आंध्र प्रदेश में लगभग 1 ट्रिलियन रुपये का निवेश करने की तैयारी में है. इसके लिए अडानी इंटरप्राइजेज ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है, जो आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल सर्विसेज के ग्रोथ में मददगार साबित होगा.

दरअसल, अडानी अपने ज्वाइंट वेंचर अडानीकॉनेक्स के जरिए गूगल के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डेटा-सेंटर हब बनाने जा रहा है. एआई फोकस्ड इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हाइपर सेल डेटा सेंटर कैपेसिटी, एडवांस्ड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई-स्पीड कनेक्टिविटी के शामिल होने की उम्मीद है. टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी भारतीय एयरटेल भी इस प्रोजेक्ट के नेटवर्क बैकबोन को सपोर्ट करने के लिए इस पार्टनरशिप का हिस्सा है. 

इस सभी सेगमेंट्स में तेजी से होगा काम

इस प्रोजेक्ट के जरिए कंपनियां आंध्र प्रदेश में नई ट्रांसमिशन लाइंस, क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन और न्यू एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में साथ मिलकर निवेश करेगी, जिससे डेटा सेंटर को पावर प्रोवाइड कराए जाने के साथ-साथ बिजली ग्रिड भी मजबूत होगी.

विशाखापत्तनम में 30वें CII पार्टनरशिप समिट में बोलते हुए अडानी पोर्ट्स और SEZ के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अडानी ने बताया, ''पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी में हमने पहले से ही  लगभग 40,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है. अब अगले दस सालों में हम पोर्ट, सीमेंट, डेटा सेंटर और एनर्जी बिजनेस में 1 ट्रिलियन रुपये का निवेश करने की योजना बना रहे हैं.'' 

खुलेंगे विकास के रास्ते 

आंध्र प्रदेश में यह निवेश राज्य के आर्थिक विकास में मददगार साबित होगा, जिसमें ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सर्विसेज शामिल हैं. आंध्र प्रदेश में अडानी ग्रुप की बढ़ती उपस्थिति से पता चलता है कि कंपनी को इसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावनाओं पर भरोसा है, जिसके चलते एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बनाने पर लगातार फोकस किया जा रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई हब विशाखापत्तनम के टेक्नोलॉजी लैंडस्केप को बूस्ट मिलेगा. साथ ही हजारों लोगों के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे. इसके अलावा, ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंवेस्टमेंट को आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी.

 

 

 

 

 

 

ये भी पढ़ें:

झटपट अपने निवेशकों को करोड़पति बना रहा यह स्टॉक, 5 साल में 10000 परसेंट रिटर्न देकर भर दी तिजोरी! 

Published at : 14 Nov 2025 03:10 PM (IST)
Tags :
Andhra Pradesh Adani Group Vishakhapattanam Google
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st Test: बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
बिहार
Bihar Result 2020: 'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मगध जीता, अवध भी जीतेंगे...2027 में 2017 दोहराएंगे', अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का जवाब
'मगध जीता, अवध भी जीतेंगे...2027 में 2017 दोहराएंगे', अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का जवाब
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: Sandeep Chaudhary ने गिनाए महागठबंधन के सामने कितने संकट?| RJD |Tejashwi
Bihar Election 2025 Result : 'Congress पनौती ...' RJD की हार की बनी असली वजह ! । Tejashwi । Nitish
Bihar Election 2025 Result : Votechori के सवाल पर Gaurav Bhatia ने बता दिया सच ! । Tejashwi । Nitish
Bihar Election 2025 Result: नमो नाम की सुनामी में उड़ा महागठबंधन । Nitish Kumar । RJD
Bihar Election 2025 Result: '50 प्रतिशत वोट काउंट होना बाकी है'- संदीप चौधरी के सवाल पर RJD प्रवक्ता
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st Test: बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
बिहार
Bihar Result 2020: 'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मगध जीता, अवध भी जीतेंगे...2027 में 2017 दोहराएंगे', अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का जवाब
'मगध जीता, अवध भी जीतेंगे...2027 में 2017 दोहराएंगे', अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का जवाब
बॉलीवुड
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट, ये भी बताया- एक्टर के बेहोश होने की क्या थी असल वजह
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
World Diabetes Day 2025: मीठा नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा शुगर लेवल, जानें किन आदतों से बढ़ता है डायबिटीज का खतरा?
मीठा नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा शुगर लेवल, जानें किन आदतों से बढ़ता है डायबिटीज का खतरा?
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे बिहार इलेक्शन में ताल ठोंकने वाले बड़े-बड़े नाम, जाने किसके पास कौन-सी डिग्री?
कितने पढ़े-लिखे बिहार इलेक्शन में ताल ठोंकने वाले बड़े-बड़े नाम, जाने किसके पास कौन-सी डिग्री?
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
ABP NEWS
JDU ने BJP को पछाड़ा
JDU ने BJP को पछाड़ा
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
Embed widget