Adani Group: अडानी ग्रुप अगले दस सालों में आंध्र प्रदेश में लगभग 1 ट्रिलियन रुपये का निवेश करने की तैयारी में है. इसके लिए अडानी इंटरप्राइजेज ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है, जो आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल सर्विसेज के ग्रोथ में मददगार साबित होगा.

दरअसल, अडानी अपने ज्वाइंट वेंचर अडानीकॉनेक्स के जरिए गूगल के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डेटा-सेंटर हब बनाने जा रहा है. एआई फोकस्ड इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हाइपर सेल डेटा सेंटर कैपेसिटी, एडवांस्ड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई-स्पीड कनेक्टिविटी के शामिल होने की उम्मीद है. टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी भारतीय एयरटेल भी इस प्रोजेक्ट के नेटवर्क बैकबोन को सपोर्ट करने के लिए इस पार्टनरशिप का हिस्सा है.

#WATCH | Vishakhapatnam | Addressing at the CII Partnership Summit 2025, Karan Adani, MD of Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, says, "... Our operations here have already generated over 1 lakh direct and indirect jobs, and far more is to come. That means families supported,… pic.twitter.com/36BGc34yAW — ANI (@ANI) November 14, 2025

इस सभी सेगमेंट्स में तेजी से होगा काम

इस प्रोजेक्ट के जरिए कंपनियां आंध्र प्रदेश में नई ट्रांसमिशन लाइंस, क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन और न्यू एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में साथ मिलकर निवेश करेगी, जिससे डेटा सेंटर को पावर प्रोवाइड कराए जाने के साथ-साथ बिजली ग्रिड भी मजबूत होगी.

विशाखापत्तनम में 30वें CII पार्टनरशिप समिट में बोलते हुए अडानी पोर्ट्स और SEZ के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अडानी ने बताया, ''पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी में हमने पहले से ही लगभग 40,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है. अब अगले दस सालों में हम पोर्ट, सीमेंट, डेटा सेंटर और एनर्जी बिजनेस में 1 ट्रिलियन रुपये का निवेश करने की योजना बना रहे हैं.''

A monumental day for India!

Adani is proud to partner with @Google to build India’s largest AI data centre campus - in Visakhapatnam - engineered specifically for the demands of artificial intelligence.



​This facility will house the TPU and GPU-based compute power required for… pic.twitter.com/leypKgPTAb — Gautam Adani (@gautam_adani) October 14, 2025

खुलेंगे विकास के रास्ते

आंध्र प्रदेश में यह निवेश राज्य के आर्थिक विकास में मददगार साबित होगा, जिसमें ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सर्विसेज शामिल हैं. आंध्र प्रदेश में अडानी ग्रुप की बढ़ती उपस्थिति से पता चलता है कि कंपनी को इसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावनाओं पर भरोसा है, जिसके चलते एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बनाने पर लगातार फोकस किया जा रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई हब विशाखापत्तनम के टेक्नोलॉजी लैंडस्केप को बूस्ट मिलेगा. साथ ही हजारों लोगों के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे. इसके अलावा, ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंवेस्टमेंट को आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी.



