हिंदी न्यूज़बिजनेसझटपट अपने निवेशकों को करोड़पति बना रहा यह स्टॉक, 5 साल में 10000 परसेंट रिटर्न देकर भर दी तिजोरी!

झटपट अपने निवेशकों को करोड़पति बना रहा यह स्टॉक, 5 साल में 10000 परसेंट रिटर्न देकर भर दी तिजोरी!

Multibagger Stock: एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड अपने निवेशकों के लिए एक ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है, जिसने पांच साल में एक लाख के निवेश को एक करोड़ से भी ज्यादा बना दिया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 14 Nov 2025 01:21 PM (IST)
Multibagger Stock: शेयर बाजार में पैसा कमाना हर किसी के बस की बात नहीं है. इसके लिए सही स्टॉक की पहचान होनी जरूरी है. मार्केट में कई स्टॉक ऐसे हैं, जो अपने निवेशकों के लिए कुबेर का खजाना साबित हुए हैं. तगड़ा रिटर्न देकर इन स्टॉक्स ने अपने निवेशकों को मालामाल बना दिया है.

आज हम आपको एक ऐसे ही मल्टीबैगर स्टॉक की जानकारी देने वाले हैं, जिस पर दांव लगाने वाले निवेशक कुछ ही सालों में करोड़पति हो गए हैं. यहां FMCG कंपनी  एलिटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International Ltd) की बात की जा रही है, जिसने एक लाख के निवेश को महज पांच सालों में एक करोड़ से भी ज्यादा बना दिया है.

कंपनी ने किया डिविडेंड का ऐलान 

एलिटकॉन इंटरनेशनल ने FY26 में अपने निवेशकों के लिए 1 रुपये फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर पर 0.05 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया है. कंपनी ने इसके लिए 12 नवंबर, 2025 को रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया है. यानी कि इस दिन तक कंपनी के रिकॉर्ड में जिन लोगों के पास शेयर होंगे, उन्हें डिविडेंड का लाभ मिलेगा.

दरअसल, कारोबारी साल 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल की समान तिमाही के 8.84 करोड़ रुपये के मुकाबले 128 परसेंट चढ़कर 20.19 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. वहीं, ऑपरेटिंग इनकम भी एक साल पहले के 79.13 करोड़ रुपये के मुकाबले  504.89 करोड़ रुपये तक चला गया.  बुधवार को एलिटकॉन इंटरनेशनल के शेयर एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड किए. इस दिन शेयर गिरावट के साथ 143.35 रुपये पर बंद हुए, जबकि गुरुवार को क्लोजिंग करीब 2 परसेंट गिरकर 130.80 रुपये पर हुई. 

स्टॉक ने भर दी निवेशकों की झोली

एलिटकॉन इंटरनेशनल के शेयर में पांच सालों में 10000 परसेंट का धांसू रिटर्न दिया है. पांच साल पहले इसकी कीमत लगभग एक रुपये के करीब थी, जबकि आज भाव 130 रुपये के आसपास बना हुआ है. यानी कि पांच साल में इसने अपने निवेशकों को 10332 परसेंट का रिटर्न देकर मालामाल बना दिया है. सालभर में एलिटकॉन के शेयर ने 2554 परसेंट की बढ़त हासिल की है. वहीं, बीते छह महीने में इसने 287 परसेंट का तगड़ा रिटर्न देकर निवेशकों की जेबें भर दी है. 

 

 

 

 

 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत? 

Published at : 14 Nov 2025 12:26 PM (IST)
