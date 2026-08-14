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हिंदी न्यूज़बिजनेसभारत किन-किन देशों को बिजली बेचता है, इससे देश की कितनी कमाई होती है?

भारत किन-किन देशों को बिजली बेचता है, इससे देश की कितनी कमाई होती है?

India Electricity Export: भारत अकेले सिर्फ बांग्लादेश को ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई और भी देशों में बिजली की सप्लाई करता है. भारत सालाना करीब 1 बिलियन डॉलर से अधिक की बिजली बांग्लादेश को बेचता है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 14 Aug 2026 02:40 PM (IST)
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  • बांग्लादेश गहरे ऊर्जा संकट से जूझ रहा, भारत से मदद मांगी.
  • बिल भुगतान में देरी से बांग्लादेश की आपूर्ति हुई प्रभावित.
  • भारत नेपाल, भूटान, म्यांमार को भी बिजली निर्यात करता है.
  • श्रीलंका संग समुद्री बिजली व्यापार वार्ताएं भी जारी हैं.

India's electricity export: बांग्लादेश इन दिनों गहरे ऊर्जा संकट से जूझ रहा है. नतीजतन, देश के कई हिस्सों में लोग 8-10 घंटे की बिजली कटौती से जूझ रहे हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने देश भर के सभी शॉपिंग मॉल, बाजारों और दुकानों को रात आठ बजे के बाद बंद करने का निर्देश दिया साथ में भारत से भी मदद की गुहार लगाई है. देश में बिजली संकट की इस विकट स्थिति से निपटने के लिए तारिक रहमान की सरकार ने भारत से अतिरिक्त डीजल और ईंधन की सप्लाई के लिए संपर्क किया है. स्थिति को संभालने के लिए कूटनीतिक स्तर पर बातचीत भी जारी है. 

भारत में Adani Power समेत कई बड़ी कंपनियां बांग्लादेश को बड़े पैमाने पर बिजली बेचती है, लेकिन समय पर बिल का भुगतान न कर पाने के कारण झारखंड के गोड्डा प्लांट से बांग्लादेश को होने वाली बिजली की सप्लाई में गिरावट आई है. चूंकि बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार सीमित है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कोयला और गैस आयात करने के लिए भी इसके लिए मुश्किल हो रहा है. इस क्रम में आइए जानते हैं कि भारत से किन-किन देशों में बिजली की सप्लाई की जाती है. 

बांग्लादेश सबसे बड़ा खरीदार

भारत सबसे ज्यादा बिजली बांग्लादेश को ही बेचता है. भारतीय बिजली का सबसे बड़ा खरीदार बांग्लादेश ही है. भारत सालाना करीब 1 बिलियन डॉलर से अधिक की बिजली बांग्लादेश को बेचता है. 

लिस्ट में ये देश भी शामिल

नेपाल- नेपाल और भारत के बीच बिजली का दो-तरफा कारोबार होता है. सर्दियों के समय में जब नेपाल में पानी कम होता है और हाइड्रोपावर का उत्पादन घटता है, तो भारत उसे बिजली बेचता है. इसी तरह से मानसून में प्रोडक्शन बढ़ने से नेपाल वापस से भारत को बिजली बेचता है. 

भूटान- भूटान में सर्दियों के मौसम में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए भारत उसे बिजली बेचता है, जबकि अन्य दिनों में भूटान से हाइड्राेपावर का आयात करता है. मई से नवंबर के बीच भूटान में नदियों का बहाव तेज होने के कारण हाइड्रोपावर का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है. इस दौरान भूटान अपनी जरूरत से ज्यादा अतिरिक्त बिजली भारत को बेच देता है. इससे उसकी कमाई भी हो जाती है. 

म्यांमार- भारत सीमावर्ती इलाकों में ग्रिड कनेक्टिविटी के जरिए म्यांमार को भी सीमित मात्रा में बिजली बेचता है. 

श्रीलंका से भी चल रही बात

भारत और श्रीलंका के बीच भी अंडर-सी ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और बिजली कारोबार को बढ़ाने के लिए उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठकें चल रही हैं. दोनों देश ऊर्जा सुरक्षा और रिन्यूऐबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए संपूर सोलर पावर प्रोजेक्ट की भी समीक्षा कर रहे हैं. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Electricity INDIA
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