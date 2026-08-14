आप भी इस्तेमाल करते हैं Dabar का नीम वाला टूथपेस्ट? हाई कोर्ट ने लगाई रोक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बॉम्बे HC ने डाबर को 'नीम' मुख्य पहचान बनाने से रोका.

यह कार्रवाई ज्योति लैब्स की ट्रेडमार्क याचिका पर हुई.

डाबर 'नीम' का वर्णनात्मक उपयोग कर सकता, ब्रांड नहीं.

डाबर को अपील के लिए छह हफ्ते का समय मिला.

Dabur News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने डाबर इंडिया (Dabur India Limited) को अपने नीम वाले टूथपेस्ट के पैकेट और लेबल पर 'नीम' (NEEM) शब्द को एक प्रमुख ट्रेडमार्क और मुख्य ब्रांड पहचान (Central Brand Identifier) के रूप में इस्तेमाल करने से रोक दिया है. यह कार्रवाई Jyothy Labs Ltd. (जो विको या नीम-बेस्ड प्रोडक्ट्स से जुड़ी कंपनी का दावा रखती है) द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे के बाद की गई.

जस्टिस आरिफ एस. डॉक्टर ने अंतरिम अर्जी को मंज़ूरी देते हुए यह साफ किया कि डाबर को 'नीम' (NEEM) शब्द का इस्तेमाल वर्णनात्मक (descriptive) तौर पर करने से नहीं रोका गया है, लेकिन वे इसे लेबल पर मुख्य ब्रांडिंग के तौर पर नहीं कर सकते हैं. डाबर को अपील के लिए छह हफ्ते का समय दिया गया है.

Jyothy Labs ने क्यों दर्ज कराई याचिका?

ज्योति लैब्स ने मुंबई हाई कोर्ट में यह मुकदमा इसलिए दायर किया क्योंकि डाबर इंडिया अपनी नीम टूथपेस्ट के पैकेट और लेबल पर 'नीम' (NEEM) शब्द को इस प्रमुखता के साथ छाप रखा है, जो उनके ब्रांड की पहचान जैसा दिखता है.

ज्योति लैब्स का तर्क था कि नीम को इस तरह से मुख्य ब्रांड पहचान के रूप में इस्तेमाल करने से मार्केट में लोगों के बीच यह भ्रम पैदा हो सकता है कि यह प्रोडक्ट उनका है. इससे उनके व्यवसायिक अधिकारों को लेबेलिंग राइट्स को नुकसान पहुंच रहा है.

Jyothy Labs क्या है?

Jyothy Labs देश की एक जानी-मानी FMCG कंपनी है. इसकी स्थापना केरल के त्रिशूर में एम. के. रामचंद्रन ने 1983 में की थी. कंपनी Ujala जैसे फैब्रिक केयर, Exo व Pril जैसे डिशवॉशर, Maxo जैसे हाउसहोल्ड इंसेक्टिसाइट्स और पर्सनल केयर सेगमेंट में Margo जैसे कई ब्रांड्स को बेचती है. नीम-बेस्ड प्रोडक्ट्स से इनका पुराना नाता रहा है और यह इनकी ब्रांडिंग का भी एक अहम हिस्सा रहा है. इनसे पहले 1920 के दशक में Calcutta Chemical Company 'नीम' (NEEM) ट्रेडमार्क का उपयोग करते आ रहे हैं.

Dabur के पास अब क्या है विकल्प?

डाबर को कोर्ट की तरफ से इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है. इस दौरान कंपनी यह कहते हुए अपील कर सकती है कि 'नीम' एक आम शब्द है और पैकेजिंग पर डाबर का लोगो साफ दिख रहा है, जो इसे दूसरे ब्रांड्स से अलग हटकर दिखाता है. अगर डाबर को अपील में राहत नहीं मिलती है, तो उसे पैकेजिंग में से नीम को मुख्य ब्रांड नाम या बड़े फॉन्ट वाले लोगो से हटाना होगा.

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