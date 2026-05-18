8वें वेतन आयोग में किन्हें मिलेगी पुरानी पेंशन, JCM ने मीटिंग में कर दी यह बड़ी डिमांड

8th Pay Commission News: नेशनल काउंसिल-ज्वॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की 49वीं बैठक बीते 11 मई को कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में हुई. इसके नतीजे पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की नजरें बनी हुई हैं क्योंकि इसमें कई बड़े मुद्दों पर बात हुई जैसे पेंशन और प्रमोशन से लेकर अनुकंपा पर नियुक्तियां और मेडिकल रीइम्बर्समेंट वगैरह.

इस बैठक में व्यय विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT), रेलवे, रक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. कर्मचारी प्रतिनिधियों ने इस बैठक का उपयोग कई अनसुलझी मांगों पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाने हेतु किया, जिनमें से कई मांगों को वे आगामी 8वें वेतन आयोग के ढांचे के हिस्से के रूप में विचार किए जाने की अपेक्षा रखते हैं.

किन्हें मिलेगा OPS का फायदा?

मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. इस दौरान स्टाफ की तरफ से आए प्रतिनिधियों ने कहा कि 22 दिसंबर, 2023 से पहले निकाली गई वैकेंसी पर नियुक्त हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए. कर्मचारी संघ ने दलील दी कि अगर प्रशासनिक देरी के कारण किसी की जॉइनिंग 2004 में हुई, तो इसमें कर्मचारी की कोई गलती है. रिपोर्ट के मुताबिक, DOE/DOP&PW ने इसके लिए हांमी भर दी है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की बात है.

अनुकंपा पर नियुक्ति

बैठक में यह भी मांग रखी गई कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु साल 2003 या उससे पहले हुई है और उसके आश्रित ने कटआउट तारीख से पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, तो उसे OPS का लाभ मिलना चाहिए.

क्या है पुरानी पेंशन योजना?

बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) एक ऐसी योजना है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आजीवन वित्तीय सुरक्षा मिलती है. इस योजना को सरकार ने 1 जनवरी, 2004 से बंद कर दिया है. इसके तहत, कर्मचारी को रिटायरमेंट के वक्त उसकी Last Drawn Salary का सीधा 50% पेंशन के रूप में गारंटीड मिलती है. जबकि NPS/UPS जैसी नई स्कीम्स में पेंशन अमाउंट शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव या एक निश्चित फंड पर निर्भर करती है, जिससे जोखिम बना रहता है.

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