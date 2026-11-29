8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के मन में एक सवाल है कि क्या आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने से पहले उन्हें सैलरी बढ़ोतरी या किसी तरह की अंतरिम राहत मिल सकती है? इस बीच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को लेकर भी उम्मीदें बढ़ गई हैं. माना जा रहा है कि मई में अंतरिम रिपोर्ट आ सकती है, लेकिन अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

दरअसल, 8वें वेतन आयोग को अपनी अंतिम सिफारिशें सौंपने से पहले कुछ खास मुद्दों पर अंतरिम रिपोर्ट देने का अधिकार है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों की सैलरी में जल्द बढ़ोतरी तय हो गई है. आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में इसकी अनुमति दी गई है. अंतरिम रिपोर्ट जारी करनी है या नहीं, इसका फैसला आयोग खुद करेगा.

क्या होती है अंतरिम रिपोर्ट?

अंतरिम रिपोर्ट का मतलब है कि आयोग अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार होने से पहले किसी खास मुद्दे पर अलग से सिफारिशें दे सकता है. इससे सरकार को अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किए बिना कुछ प्रस्तावों पर विचार करने का मौका मिल सकता है.

बैंकबाजार के CEO आदिल शेट्टी के मुताबिक, 8 वें वेतन आयोग के नियमों में अंतरिम रिपोर्ट देने की गुंजाइश है, लेकिन यह आयोग के लिए जरूरी नहीं है. यानी आयोग चाहे तो ऐसी रिपोर्ट जारी कर सकता है और चाहे तो सीधे अंतिम सिफारिशें दे सकता है.

क्या कर्मचारियों को मिलेगी अंतरिम राहत?

पहले के कुछ वेतन आयोगों ने अंतरिम रिपोर्ट के जरिए राहत देने की सिफारिश की थी, जबकि कुछ आयोगों ने सिर्फ अंतिम रिपोर्ट पेश की थी. इसलिए इस बार भी अंतरिम राहत मिलेगी या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है. हालांकि, अगर आयोग किसी खास मांग या प्रस्ताव पर अलग से रिपोर्ट देता है, तो सरकार उस पर विचार कर सकती है.

8th Pay Commission: पेंशनर्स ने रखीं 5 बड़ी मांगें, अब हर साल बढ़ेगी पेंशन?