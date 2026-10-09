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हिंदी न्यूज़बिजनेससाल के 43 करोड़ रुपए, भारत के सबसे महंगे बैंकर होंगे HDFC के अनूप बागची

साल के 43 करोड़ रुपए, भारत के सबसे महंगे बैंकर होंगे HDFC के अनूप बागची

HDFC बैंक के नए MD और CEO का पद अनूप बागची संभालेंगे. उन्हें सालाना 35.9 करोड़ का पैकेज मिलने का प्रस्ताव है, इसके अलावा 7.35 करोड़ का एक साथ जॉइनिंग बोनस मिलेगा, जिसे मिलाकर रकम 43.25 करोड़ होती है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 09 Oct 2026 10:14 AM (IST)
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आजकल की बढ़ती महंगाई में लोग अच्छी सैलरी वाली नौकरी की तलाश में रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि बैंक के CEO का पैकेज कितना होता है? अगर नहीं, तो जान लीजिए देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC बैंक के नए MD और CEO का सालाना पैकेज कितना है?

बता दें कि HDFC बैंक के नए MD और CEO का पद अनूप बागची संभालने वाले हैं और इनको सालाना लगभग 36 करोड़ रुपये का पैकेज मिल सकता है. इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें फिक्स सैलरी के साथ ही काम के हिसाब से भी अलग से रकम दी जाएगी और साथ ही जॉइनिंग बोनस और दूसरी खास सुविधाएं भी शामिल है. 

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35.9 करोड़ का रखा प्रस्ताव

बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए उनके कुल टारगेट पैकेज के तौर पर 35.9 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है. 

कितना मिलेगा जॉइनिंग बोनस?

अनूप बागची को सैलरी के साथ ही लगभग 7.35 करोड़ रुपये का एकमुश्त जॉइनिंग बोनस भी मिलेगा. सैलरी और बोनस को मिलाकर यह रकम लगभग 43.25 करोड़ होती है. यानी इस पैकेज के लागू होने पर अनूप बागची देश के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले CEO बन सकते हैं. 

कब संभालेंगे HDFC बैंक की जिम्मेदारी?

अनूप बागची 27 अक्टूबर को शशिधर जगदीशन की जगह पर HDFC बैंक के नए MD और CEO का पद 3 साल के लिए संभालेंगे. 

पैकेज में क्या-क्या शामिल है?

HDFC बैंक के पोस्टल बैलेट नोटिस के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए अनूप बागची के सालाना पैकेज में 8.97 करोड़ फिक्स्ड सैलरी और 26.92 करोड़ परफॉर्मेंस से जुड़ा भुगतान शामिल है. यानी उनके पैकेज में सबसे ज्यादा रकम उनके काम को हिसाब से तय होगी. सैलरी के साथ ही उन्हें कई दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी, लेकिन फिलहाल उनके इस प्रस्तावित पैकेज और भुगतान के लिए बैंक की संबंधित कमेटी और RBI की मंजूरी जरूरी है. 

क्या सुविधाएं दी जाएंगी?

  • सैलरी के साथ ही अलग-अलग अलाउंस और दूसरी सुविधाएं.
  • इसके लिए पैकेज में रिटायरमेंट से जुड़े फायदे भी शामिल हैं.
  • इसके साथ ही बैंक की तरफ से कारें देने का भी प्रस्ताव है.
  • इतना ही नहीं हर महीने 700 लीटर फ्यूल देने की भी सुविधा है.
  • इसके अलावा भी कई चीजें शामिल है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
HDFC Bank Anup Bagchi
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