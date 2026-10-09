साल के 43 करोड़ रुपए, भारत के सबसे महंगे बैंकर होंगे HDFC के अनूप बागची

आजकल की बढ़ती महंगाई में लोग अच्छी सैलरी वाली नौकरी की तलाश में रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि बैंक के CEO का पैकेज कितना होता है? अगर नहीं, तो जान लीजिए देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC बैंक के नए MD और CEO का सालाना पैकेज कितना है?

बता दें कि HDFC बैंक के नए MD और CEO का पद अनूप बागची संभालने वाले हैं और इनको सालाना लगभग 36 करोड़ रुपये का पैकेज मिल सकता है. इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें फिक्स सैलरी के साथ ही काम के हिसाब से भी अलग से रकम दी जाएगी और साथ ही जॉइनिंग बोनस और दूसरी खास सुविधाएं भी शामिल है.

35.9 करोड़ का रखा प्रस्ताव

बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए उनके कुल टारगेट पैकेज के तौर पर 35.9 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है.

कितना मिलेगा जॉइनिंग बोनस?

अनूप बागची को सैलरी के साथ ही लगभग 7.35 करोड़ रुपये का एकमुश्त जॉइनिंग बोनस भी मिलेगा. सैलरी और बोनस को मिलाकर यह रकम लगभग 43.25 करोड़ होती है. यानी इस पैकेज के लागू होने पर अनूप बागची देश के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले CEO बन सकते हैं.

कब संभालेंगे HDFC बैंक की जिम्मेदारी?

अनूप बागची 27 अक्टूबर को शशिधर जगदीशन की जगह पर HDFC बैंक के नए MD और CEO का पद 3 साल के लिए संभालेंगे.

पैकेज में क्या-क्या शामिल है?

HDFC बैंक के पोस्टल बैलेट नोटिस के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए अनूप बागची के सालाना पैकेज में 8.97 करोड़ फिक्स्ड सैलरी और 26.92 करोड़ परफॉर्मेंस से जुड़ा भुगतान शामिल है. यानी उनके पैकेज में सबसे ज्यादा रकम उनके काम को हिसाब से तय होगी. सैलरी के साथ ही उन्हें कई दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी, लेकिन फिलहाल उनके इस प्रस्तावित पैकेज और भुगतान के लिए बैंक की संबंधित कमेटी और RBI की मंजूरी जरूरी है.

क्या सुविधाएं दी जाएंगी?

सैलरी के साथ ही अलग-अलग अलाउंस और दूसरी सुविधाएं.

इसके लिए पैकेज में रिटायरमेंट से जुड़े फायदे भी शामिल हैं.

इसके साथ ही बैंक की तरफ से कारें देने का भी प्रस्ताव है.

इतना ही नहीं हर महीने 700 लीटर फ्यूल देने की भी सुविधा है.

इसके अलावा भी कई चीजें शामिल है.

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