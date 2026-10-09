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हिंदी न्यूज़बिजनेसप्याज, तेल, चावल और LPG महंगी, घर में खाना बनाना 10% हुआ महंगा

प्याज, तेल, चावल और LPG महंगी, घर में खाना बनाना 10% हुआ महंगा

सितंबर में शाकाहारी थाली 10% महंगी होकर 30.80 रुपये पहुंच गई है. प्याज की कीमतों में उछाल के साथ खाद्य तेल, चावल और LPG महंगे होने से घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा है. जानें रिपोर्ट में क्या कहा गया है.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 09 Oct 2026 09:38 AM (IST)
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घर का खाना बाहर खाने के मुकाबले सस्ता माना जाता है, लेकिन अब रसोई का बजट भी तेजी से बढ़ने लगा है. सितंबर में प्याज, खाद्य तेल, चावल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने आम परिवारों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया.

क्रिसिल रिपोर्ट के मुताबिक, घर पर बनने वाली शाकाहारी थाली की लागत पिछले साल के मुकाबले 10 फीसदी बढ़ चुकी है. वहीं, मांसाहारी थाली तैयार करना भी पहले से महंगा हो गया है.

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शाकाहारी और मांसाहारी थाली की कीमत में कितना अंतर?

CRISIL की मासिक रोटी राइस रेट रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर साल 2026 में एक शाकाहारी थाली तैयार करने की औसत लागत बढ़कर 30.80 रुपये हो गई. पिछले साल सितंबर में यही खर्च 28.10 रुपये था. दूसरी ओर, मांसाहारी थाली की लागत सालाना आधार पर 6 फीसदी बढ़कर 59.50 रुपये पहुंच गई, जबकि सितंबर साल 2025 में इसके लिए औसतन 56 रुपये खर्च करने पड़ते थे. अगस्त की तुलना में भी सितंबर में शाकाहारी थाली 4 फीसदी और मांसाहारी थाली 3 फीसदी महंगी हुई.

प्याज की कीमतों ने बिगाड़ा रसोई का हिसाब

शाकाहारी थाली का खर्च बढ़ने के पीछे प्याज सबसे बड़ी वजहों में शामिल रहा. सितंबर में प्याज की कीमत सालाना आधार पर करीब 89 फीसदी उछलकर 53 रुपये प्रति किलो हो गई, जबकि एक साल पहले इसका भाव 28 रुपये प्रति किलो था.

रिपोर्ट के मुताबिक, राबी फसल का सीमित भंडार और उत्पादन में 5 से 6 फीसदी की गिरावट से बाजार में प्याज की उपलब्धता प्रभावित हुई. इसके अलावा, जून में सामान्य औसत के मुकाबले बारिश 40 फीसदी कम होने से खरीफ फसल की बुवाई और नई उपज की आवक में देरी हुई.

तेल, चावल और LPG ने भी बढ़ाया खर्च

प्याज के साथ अन्य जरूरी चीजों की महंगाई ने भी घरेलू बजट पर असर डाला. सितंबर में खाद्य तेल की कीमतें एक साल पहले के मुकाबले 12 फीसदी बढ़ीं. वहीं, चावल 8 फीसदी और LPG की कीमत 10 फीसदी अधिक रही. खाद्य तेल की महंगाई के पीछे वैश्विक अनिश्चितताओं और पाम ऑयल उत्पादन पर अल नीनो के संभावित प्रभाव को प्रमुख कारण बताया गया है. चावल की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे धान के रकबे और पैदावार में संभावित कमी की आशंका है.

अक्टूबर में भी राहत मिलने में लग सकता है समय

CRISIL के अनुमान के अनुसार, अक्टूबर के शुरुआती दिनों में त्योहारों की मांग और प्याज की सीमित आपूर्ति से कीमतों पर दबाव बना रह सकता है. हालांकि, महीने के अंत तक खरीफ की नई फसल बाजार में पहुंचने से प्याज के दाम में धीरे-धीरे नरमी आने की उम्मीद है.

फिलहाल, आम परिवारों के लिए रसोई का खर्च संभालना चुनौती बना हुआ है. आने वाले दिनों में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और बाजार में कीमतों का रुख तय करेगा कि घरेलू बजट को कितनी राहत मिल पाती है.

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 09:38 AM (IST)
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