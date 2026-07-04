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हिंदी न्यूज़ऑटोआम कार और Police Car के Tyres में क्या होता है फर्क? जवाब चौंका देगा

आम कार और Police Car के Tyres में क्या होता है फर्क? जवाब चौंका देगा

Police Car Tires vs Normal Car: क्या आप जानते हैं कि पुलिस की गाड़ियों के टायर्स आम कारों से कितने अलग होते हैं? जानिए इनकी हैरान करने वाली स्पीड रेटिंग, मजबूती और हाई-स्पीड ग्रिप का पूरा सच.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 04 Jul 2026 04:10 PM (IST)
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Police Car Tires vs Normal Car: आपने कभी न कभी तो पुलिस की गाड़ी अपने बहुत करीब से देखा होगा. सड़क पर दौड़ती हुई पुलिस की गाड़ी को देखकर हम अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ साइरन और अपनी खास लाइटिंग की वजह से आम गाड़ियों से अलग होती हैं. लेकिन असल में इस गाड़ी का एक-एक पुर्जा आम कारों के मुकाबले कई गुना ज्यादा मजबूत और एडवांस होता है. इस लिए आज हम बात करेंगे पुलिस और सड़क पर चलने वाली नॉर्मल कारों के टायरों के बारें में.

बता दें कि, पुलिस कार के टायर्स को खास तौर पर ऐसी मुश्किल परिस्थितियों को झेलने के लिए डिज़ाइन किया जाता है. जिनके बारे में एक आम कार मालिक सोच भी नहीं सकता. आज हम आपको पुलिस कार और आम घरेलू कार के टायर्स के बीच का वो बड़ा और हैरान कर देने वाला अंतर बताएंगे जो किसी भी इमरजेंसी में पुलिस को बहुत मदद करता है.

स्पीड का है सबसे बड़ा अंतर 

बता दें कि, सड़क पर चलने वाली एक नॉर्मल कार के टायर्स की स्पीड 120 से 140 kmph को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं. लेकिन पुलिस की गाड़ियों में विशेष रूप से पसूट-रेटेड टायर्स का इस्तेमाल होता है. 

इन टायर्स की स्पीड रेटिंग आमतौर पर W या V होती है. जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसका मतलब यह है कि ये टायर्स 240 से 270 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार पर भी बिना फटे या अपनी ग्रिप खोए लगातार दौड़ सकते हैं. 

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बेहद ही मजबूत होते हैं यह टायर्स

अब बात करते हैं टायर्स के मजबूती की. आम गाड़ियों के टायर सड़क पर पड़े नुकीले पत्थरों या कील से तुरंत पंचर हो जाते हैं. लेकिन पुलिस कार के टायर्स के अंदर का ढांचा बेहद मजबूत होता है. इनमें स्टील बेल्ट्स और खास नायलॉन रैप की एक्स्ट्रा लेयर्स दी जाती हैं. 

कंपनियां इन्हें इस तरह से 30 से 35 फीसदी ज्यादा मजबूत बनाती हैं ताकि अगर गाड़ी को किसी अपराधी का पीछा करते हुए अचानक फुटपाथ पर चढ़ाना पड़े, या गड्ढों से गुजारना पड़े तो भी इनका टायर न तो फटे और न ही अपनी शेप बदले. इस लिए पुलिस कार के टायर्स बेहद ही मजबूत होते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 04 Jul 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Police Car Tires Vs Normal Car Pursuit Rated Tires Goodyear Eagle Enforcer High Speed Tire Rating
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