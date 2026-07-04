हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोभूटान ने भारत के E20 फ्यूल को इस्तेमाल करने से क्यों किया इनकार? जानिए क्या है वजह

भूटान ने भारत के E20 फ्यूल को इस्तेमाल करने से क्यों किया इनकार? जानिए क्या है वजह

E20 Fuel in Bhutan: भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने यही E20 पेट्रोल पड़ोसी देश भूटान को भी देने का प्रस्ताव रखा था. लेकिन भूटान ने फिलहाल इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 04 Jul 2026 03:14 PM (IST)
Preferred Sources

भारत सरकार पिछले कुछ समय से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है. इसी योजना के चलते अब देश के कई हिस्सों में E20 पेट्रोल बेचा जा रहा है. E20 का मतलब है कि इस पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है.

भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने यही E20 पेट्रोल पड़ोसी देश भूटान को भी देने का प्रस्ताव रखा था. लेकिन भूटान ने फिलहाल इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया. यह सुनकर कई लोगों को लगा कि शायद भूटान को E20 पेट्रोल पर भरोसा नहीं है, लेकिन असली वजह कुछ और ही है. 

भूटान ने क्यों रिजेक्ट किया प्रस्ताव?

भूटान ने साफ कहा है कि उसे E20 पेट्रोल या एथेनॉल से कोई परेशानी नहीं है. समस्या केवल यह है कि उसके देश में मौजूद पेट्रोल स्टोर करने की व्यवस्था अभी इस नए तरह के फ्यूल के लिए तैयार नहीं है. इसलिए जब तक जरूरी बदलाव नहीं किए जाते, तब तक वह पेट्रोल ही इस्तेमाल करना चाहता है.

दरअसल, एथेनॉल हवा में मौजूद नमी और पानी को बहुत जल्दी अपनी ओर खींच लेता है. अगर किसी पेट्रोल टैंक में थोड़ा भी पानी चला जाए तो E20 पेट्रोल की क्वालिटी खराब हो सकती है. ऐसा फ्यूल इंजन की कैपेसिटी पर असर डाल सकता है और लंबे समय में तकनीकी दिक्कतें भी पैदा कर सकता है.

भूटान की सबसे बड़ी चिंता उसके पुराने फ्यूल स्टोरेज टैंक हैं. देश में कई पेट्रोल टैंक सालों पुराने हैं और ज्यादातर जमीन के नीचे बने हुए हैं. पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां नमी ज्यादा रहती है और कई बार बारिश का पानी भी टैंकों तक पहुंच सकता है. ऐसे में अगर इन टैंकों में E20 पेट्रोल रखा गया तो एथेनॉल पानी सोख लेगा और फ्यूल खराब होने का खतरा बढ़ जाएगा.

क्या हैं दूसरी वजहें?

अगर फ्यूल में पानी मिल जाता है तो कार चलाने के दौरान कई समस्याएं आ सकती हैं. इंजन की परफॉर्मेंस कम हो सकती है, स्टार्ट होने में दिक्कत आ सकती है, माइलेज प्रभावित हो सकता है और लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर इंजन के कुछ हिस्सों को नुकसान भी पहुंच सकता है. यही कारण है कि भूटान बिना तैयारी के E20 पेट्रोल अपनाने का जोखिम नहीं लेना चाहता.

भूटान ने यह भी बताया है कि वह भविष्य में E20 पेट्रोल अपनाने के खिलाफ नहीं है. लेकिन उससे पहले पूरे देश में फ्यूल स्टोरेज सिस्टम को अपग्रेड करना होगा. इसके लिए पुराने टैंकों की जगह नए और पूरी तरह सील्ड टैंक लगाने होंगे, ताकि उनमें नमी या पानी एंट्री न कर सके. 

एक और वजह भूटान की भौगोलिक स्थिति भी है. यह एक पहाड़ी देश है, जहां ज्यादा सड़कें चढ़ाई वाली हैं. ऐसे रास्तों पर गाड़ी के इंजन पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है. एथेनॉल की ऊर्जा सामान्य पेट्रोल की तुलना में थोड़ी कम होती है. इसलिए भूटान यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके यहां चलने वाली गाड़ियों की पावर और माइलेज पर किसी तरह का असर न पड़े. 

यह भी पढ़ें:-

Yamaha की नई Sports Bike जल्द होगी लॉन्च, KTM RC200 की बढ़ी टेंशन, जानें क्या होगा खास 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 04 Jul 2026 03:14 PM (IST)
Tags :
Auto News E20 Fuel Car News Ethanol Fuel E20 Fuel In Bhutan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
भूटान ने भारत के E20 फ्यूल को इस्तेमाल करने से क्यों किया इनकार? जानिए क्या है वजह
भूटान ने भारत के E20 फ्यूल को इस्तेमाल करने से क्यों किया इनकार? जानिए क्या है वजह
ऑटो
Yamaha की नई Sports Bike जल्द होगी लॉन्च, KTM RC200 की बढ़ी टेंशन, जानें क्या होगा खास
Yamaha की नई Sports Bike जल्द होगी लॉन्च, KTM RC200 की बढ़ी टेंशन, जानें क्या होगा खास
ऑटो
हुंडई ने पेश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार, 3.99 रुपये चलाने का खर्च, 500 KM से ज्यादा रेंज
हुंडई ने पेश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार, 3.99 रुपये चलाने का खर्च, 500 KM रेंज
ऑटो
E20 फ्यूल से यूज्ड कार मार्केट पर कितना पड़ रहा असर, क्या खत्म हो जाएगा यह बाजार?
E20 फ्यूल से यूज्ड कार मार्केट पर कितना पड़ रहा असर, क्या खत्म हो जाएगा यह बाजार?
Advertisement

वीडियोज

2025 New Yezdi Scrambler Review | पहले से कितनी बेहतर हुई? #scrambler #yezdi #autolive
Renault Duster vs Volkswagen Taigun -Which One Is More Fun to Drive? #duster #taigun #autolive
Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Bollywood News: 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग शादी करेंगे आमिर खान, खास होगी नई शुरुआत (03.07.26)
Chitra Tripathi : चढ़ावा चोरी में राम मंदिर ट्रस्ट पर 'जीरो ट्रस्ट'! | Champat Rai | SIT
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khamenei Funeral Live Updates: ईरान ने अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 4 जुलाई का दिन ही क्यों चुना? सामने आई ये वजह
Live: ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 4 जुलाई का दिन ही क्यों चुना? सामने आई ये वजह
महाराष्ट्र
राज ठाकरे ने CM देवेंद्र फडणवीस को लिखा ओपन लेटर, कहा- आपकी चुप्पी नेताओं को बेशर्म बना रही है
राज ठाकरे ने CM देवेंद्र फडणवीस को लिखा ओपन लेटर, कहा- आपकी चुप्पी नेताओं को बेशर्म बना रही है
विश्व
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
ओटीटी
Satluj Review: Diljit Dosanjh की ये फिल्म आपका दिल चीर देगी, पंजाब का दर्द आपको अंदर तक परेशान करेगा
Satluj Review: Diljit Dosanjh की ये फिल्म आपका दिल चीर देगी, पंजाब का दर्द आपको अंदर तक परेशान करेगा
क्रिकेट
Old Trafford Cricket Ground Pitch Report: भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे T20 में कैसी रहेगी पिच, बल्लेबाज या गेंदबाज; किसे मिलेगा फायदा
IND vs ENG 2nd T20 में कैसी रहेगी ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान की पिच, बल्लेबाज या गेंदबाज; किसे मिलेगा फायदा
विश्व
Ali Khamenei Funeral: मोज्तबा खामेनेई नहीं तो क्या राष्ट्रपति पेजेश्कियान करेंगे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर की नमाज को लीड? जानें
मोज्तबा खामेनेई नहीं तो क्या राष्ट्रपति पेजेश्कियान करेंगे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर की नमाज को लीड? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में अब 3 रुपये प्रति यूनिट में मिलेगी बिजली, इन लोगों को योगी सरकार देगी सब्सिडी
यूपी में अब 3 रुपये प्रति यूनिट में मिलेगी बिजली, इन लोगों को योगी सरकार देगी सब्सिडी
शिक्षा
सिर्फ तीन फीट का कद, लेकिन दुनिया से कहीं ऊंचा हौसला शिक्षक संजीव मजूमदार की प्रेरणादायक कहानी
सिर्फ तीन फीट का कद, लेकिन दुनिया से कहीं ऊंचा हौसला शिक्षक संजीव मजूमदार की प्रेरणादायक कहानी
ABP NEWS
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
ABP NEWS
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
ABP NEWS
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
ABP NEWS
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
ABP NEWS
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Embed widget