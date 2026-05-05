हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'इंटीमेट सीन से किया इंकार तो छिन गए रोल्स' 'अनवर' फेम एक्ट्रेस नौहिद का खुलासा, बोलीं- 'कॉन्ट्रैक्ट में किस सीन...'

'इंटीमेट सीन से किया इंकार तो छिन गए रोल्स' 'अनवर' फेम एक्ट्रेस नौहिद का खुलासा, बोलीं- 'कॉन्ट्रैक्ट में किस सीन...'

Nauheed On Absence From Bollywood: 'अनवर' फेम एक्ट्रेस नौहिद सालों से बड़े पर्दे से गायब हैं. वहीं एक्ट्रेस नेअब एक वीडियो शेयर कर इसकी असल वजह का खुलासा किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 05 May 2026 03:36 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर नौहीद सिरुसी एक्टिग फील्ड की कठोर रियलिटी और पर्दे के पीछे की असलियत के बारे में खुलकर बोलने से पीछे नहीं हटती हैं. हालांकि 'अनवर' फेम एक्ट्रेस पिछले कुछ सालों से बड़े पर्दे पर नज़र नहीं आई हैं. वहीं फैंस अक्सर सवाल पूछते रहते हैं कि आखिर एक्ट्रेस ग्लैमर वर्ल्ड से दूर क्यों हैं? अब फाइनली नौहीद ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और इसकी वजह का भी खुलासा किया है.

क्यों सालों से बड़े पर्दे से दूर हैं नौहीद सिरुसी
नौहीद बेशक सालों से पर्दे की चकाचौँध से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर वे काफी पॉपुलर हैं. इस बीच 4 मई को उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बड़े पर्दे से अपनी गैरमौजूददी के पीछे का असली कारण बताया. इस बेबाक वीडियो में, अभिनेत्री से इन्फ्लुएंसर बनीं साइरुसी ने बताया कि कैसे इंडस्ट्री में काम करने से जुड़ी कुछ अपेक्षाओं ने उन्हें बेहद अनकंफर्टेबल फील कराया.

नौहीद ने वीडियो की शुरुआत अपने स्किनकेयर रूटीन करते हुए की, जिसमें उनके इंस्टाग्राम डीएम का स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर दिखाया गया था, मैसेज में लिखा था, "क्या आपकी कोई आने वाली फिल्में या शो हैं?" इस सवाल का सीधा जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "चलिए एक ही बात से दो सवाल हल कर लेते हैं, है ना? यह शायद सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है. "

उन्होंने कहा, “फिल्म जगत में होना इस समय बहुत अच्छा है, लेकिन कॉन्ट्रेक्ट में एक शर्त यह भी होती है कि आपको इंटीमेट सीन करने में कंफर्टेबल होना होगा. और मुझे लगता है कि अब तो फालतू में भी वे किस सीन जोड़ते ही जा रहे हैं. और मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम स्क्रीन पर किस करते हुए अच्छे लगते हैं. मुझे नहीं पता कि क्या बात है. या तो उन्हें इसे ठीक से फिल्माना नहीं आता, मुझे नहीं पता.”

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nauheed Cyrusi (@nauheedc)

इंटीमेट सीन से इंकार करने पर किया गया रिजेक्ट
उन्होंने आगे कहा कि इस रुख की वजह से उन्हें अक्सर प्रोफेशन तौर पर नुकसान उठाना पड़ा है, और बताया कि इंटीमेट सीन की शूटिंग से इनकार करने के कारण उन्हें कई बार रोल्स से हटा दिया गया. उन्होंने आगे कहा, “हां या ना कहने से पहले ही मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि मैं कहती हूं कि मुझे किस सीन करने में कंफर्ट नहीं है.”

ये भी पढ़ें:-Raja Shivaji BO Day 4: ‘राजा शिवाजी’ ने मंडे टेस्ट भी किया पास, चौथे दिन आधी से ज्यादा लागत कर डाली वसूल, ये रिकॉर्ड भी बनाया

'इंस्टाग्राम मेरा असली जुनून'
नौहीद ने अपनी जर्नी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम पर एक इन्फ्लुएंसर के रूप में उन्हें अब अपनी लाइफ का एक मकसद मिल गया है.उन्होंने कहा, “मैं एक्टर्स- फिल्म मेकर्स के ग्रुप में घूमने वाली इंसान नहीं थी. इसलिए एक्टिंग के अलावा मेरी एक अलग ही ज़िंदगी थी, और इसी वजह से मुझे अक्सर छोटे-मोटे रोल्स ही मिलते थे. किसी की बहन, किसी की भाभी, किसी की... मैं बस यही सोचती थी कि नहीं, मुझे ये सब करने में कोई दिलचस्पी नहीं है. इससे बेहतर तो ये न करना ही है... मुझे एहसास हुआ कि इंस्टाग्राम ही मेरा असली जुनून है. मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे मिली और आप मुझसे मिले.”

ये भी पढ़ें:-Box office: अब ‘जन नायकन’ से इतिहास रच सकते हैं थलपति विजय, वर्ल्डवाइड 100 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है फिल्म

 

और पढ़ें
Published at : 05 May 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
Anwar Nauheed Cyrusi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'इंटीमेट सीन से किया इंकार तो छिन गए रोल्स' 'अनवर' फेम एक्ट्रेस नौहिद का खुलासा, बोलीं- 'कॉन्ट्रैक्ट में किस सीन...'
'इंटीमेट सीन से किया इंकार तो छिन गए रोल्स' 'अनवर' फेम एक्ट्रेस नौहिद का खुलासा
बॉलीवुड
UAE में मिसाइल अटैक की वजह से दुबई में फंसीं अमीषा पटेल, लिखा- ये वॉर कब खत्म होगी
UAE में मिसाइल अटैक की वजह से दुबई में फंसीं अमीषा पटेल, लिखा- ये वॉर कब खत्म होगी
बॉलीवुड
Raja Shivaji Box Office Day 5 Live: मंगलवार को गजब कर रही 'राजा शिवाजी', दोपहर 3 बजे तक कलेक्शन 40 करोड़ के हो गया पार
मंगलवार को गजब कर रही 'राजा शिवाजी', दोपहर 3 बजे तक कलेक्शन 40 करोड़ के पार
बॉलीवुड
'रामायणम्' में राम बनने के लिए रणबीर कपूर ने की है जबरदस्त तैयारी, तरुण खन्ना ने किया दिलचस्प खुलासा
'रामायणम्' में राम बनने के लिए रणबीर कपूर ने की है जबरदस्त तैयारी, तरुण खन्ना ने किया दिलचस्प खुलासा
Advertisement

वीडियोज

West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
महाराष्ट्र
'आज ममता-स्टालिन हारे, कल अखिलेश यादव...', नतीजों के बाद INDIA अलायंस से निराश दिखीं प्रियंका चतुर्वेदी
'आज ममता-स्टालिन हारे, कल अखिलेश यादव...', नतीजों के बाद INDIA अलायंस से निराश दिखीं प्रियंका चतुर्वेदी
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
बॉलीवुड
'इंटीमेट सीन से किया इंकार तो छिन गए रोल्स' 'अनवर' फेम एक्ट्रेस नौहिद का खुलासा, बोलीं- 'कॉन्ट्रैक्ट में किस सीन...'
'इंटीमेट सीन से किया इंकार तो छिन गए रोल्स' 'अनवर' फेम एक्ट्रेस नौहिद का खुलासा
आईपीएल 2026
आज दिल्ली के खिलाफ होगी एमएस धोनी की वापसी? हैरान कर देगा CSK कोच का जवाब
आज दिल्ली के खिलाफ होगी एमएस धोनी की वापसी? हैरान कर देगा CSK कोच का जवाब
बिजनेस
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
बॉलीवुड
संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, 5 हफ्ते में ही इतना बदल गया चेहरा
संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, 5 हफ्ते में ही इतना बदल गया चेहरा
शिक्षा
UPSC Recruitment: UPSC ने निकाली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
UPSC ने निकाली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Embed widget