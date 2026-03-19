Yamaha Tricity 300 में एयरबैग: स्कूटर में पहली बार मिली कार जैसी सेफ्टी, जानें कीमत

Yamaha ने स्कूटर सेगमेंट में एक बड़ा कदम उठाया है और Tricity 300 के लिए एक खास एयरबैग सिस्टम पेश किया है. इस टेक्नोलॉजी को सेफ्टी कंपनी Autoliv के साथ मिलकर तैयार किया गया है. अब तक एयरबैग जैसी सुविधा सिर्फ कारों में ही देखने को मिलती थी, लेकिन Yamaha इसे स्कूटर में लाकर सुरक्षा के स्तर को एक कदम आगे ले जाना चाहता है. यह खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो रोजाना स्कूटर चलाते हैं और बेहतर सुरक्षा चाहते हैं.

एयरबैग कैसे काम करता है?

Yamaha Tricity 300 का यह एयरबैग सिस्टम खास तौर पर सामने से होने वाली टक्कर के समय काम करता है. इसे स्कूटर के फ्रंट पैनल के अंदर फिट किया गया है, जिससे यह बाहर से दिखाई नहीं देता. जैसे ही टक्कर होती है, यह एयरबैग तुरंत खुल जाता है और राइडर के सामने एक सुरक्षा कुशन बना देता है. इसका मकसद टक्कर के दौरान राइडर को आगे की तरफ जोर से लगने से बचाना है. कंपनी ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि यह स्कूटर चलाने के अनुभव पर कोई असर नहीं डालता और जरूरत पड़ने पर तुरंत काम करता है.

एडवांस टेस्टिंग और डिजाइन

बता दें कि इस एयरबैग सिस्टम को बनाने के लिए Yamaha और Autoliv ने काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. इसे सिमुलेशन और कई क्रैश टेस्ट के जरिए टेस्ट किया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यह पूरी तरह सुरक्षित है. Autoliv के अनुसार, ये टेक्नोलॉजी दोपहिया वाहनों की सुरक्षा में बड़ा बदलाव ला सकती है. आमतौर पर बाइक या स्कूटर चलाने वालों के पास कार जैसी सुरक्षा नहीं होती, लेकिन यह सिस्टम उस कमी को कुछ हद तक पूरा करने की कोशिश करता है.

स्कूटर में एयरबैग क्यों है खास?

अब तक एयरबैग की सुविधा ज्यादातर कारों में ही मिलती थी, जबकि बाइक या स्कूटर के लिए एयरबैग जैकेट या वेस्ट के रूप में आते थे. बहुत कम दोपहिया वाहनों में इनबिल्ट एयरबैग मिलता है, जैसे Honda Gold Wing. Yamaha Tricity 300 में इस फीचर का आना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में और भी स्कूटर्स में ऐसी सेफ्टी टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है. हालांकि इसकी कीमत अभी सामने नहीं आई है.

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