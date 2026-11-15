Wrong E-Challan: इन दिनों सड़कों पर थोड़ी भी लापरहवाही करते हैं तो आपका चालान कटना पक्का है. क्योंकि अब हर तरफ कैमरे लग गए हैं जिसके चलते अब चालान कटना बेहद आसान हो गया है. लेकिन कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि सड़क पर किसी कार मालिक ने छोटी सी भी गलती की है तो उसका चालान कट जाता है. एक ऐसा ही मामला अभी सामने आया है.

जहां एक महिंद्रा थार मालिक का 2,000 रुपये का ओवरस्पीडिंग चालान कट गया. हैरानी की बात यह है कि गाड़ी की रफ्तार तय सीमा से महज 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा थी और चालान में लोकेशन एक्सप्रेसवे की जगह अटलांटिक महासागर दर्ज थी. तो चलिए इस खबर में जानतें हैं कि ऐसे गलत ई-चालान क्यों कटते हैं और इसे रद्द कराने का सही तरीका क्या है.

क्या है मामला?

आपको बता दें कि हरियाणा के एक कार मालिक अनुजीत शिवम के साथ यह अजीबोगरीब घटना घटी. यमुना एक्सप्रेसवे पर 100 kmph की स्पीड लिमिट वाली सड़क पर उनकी गाड़ी 101 kmph की रफ्तार पर रिकॉर्ड हुई. जिसके लिए उनका चालान काट दिया गया. जब उन्होंने चालान देखा तो उनके होश उड़ गए. क्योंकि उसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट्स 0°N और 0°E दर्ज थे जो मैप पर अफ्रीका के पास अटलांटिक महासागर में नल आइलैंड की लोकेशन दिखा रहा था.

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कैसे हो जाती है गड़बड़ी?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब स्पीड कैमरा या जीपीएस ट्रैकर किसी कारण से सही लोकेशन का डेटा नहीं उठा पाता तो सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट रूप से 0,0 लोकेशन दर्ज कर देता है.

जबकि इसके अलावा कई बार कैमरे धुंधली तस्वीर के कारण किसी दूसरी गाड़ी की नंबर प्लेट को गलत पढ़ लेते हैं. वहीं कुछ मामलों में दोपहिया या चारपहिया वाहनों की डुप्लीकेट नंबर प्लेट का इस्तेमाल होने की वजह से भी असली मालिक के घर गलत चालान पहुंच जाता है.

कैसे करें शिकायत?

आपको बता दें कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा चालान आया है जो गलत है तो घबराने के बजाय तुरंत शिकायत दर्ज कराएं. इसके लिए आप भारत सरकार के आधिकारिक परिवहन पोर्टल echallan.parivahan.gov.in पर जाएं.

वहां Complaint या Grievance सेक्शन पर क्लिक करें. जिसके बाद अपना चालान नंबर, गाड़ी का नंबर और जरूरी जानकारी भरें. इसके बाद अपनी समस्या को साफ शब्दों में लिखें और सबूत के तौर पर गाड़ी की आरसी, फोटो या डैशकैम फुटेज अपलोड कर दें.

वर्चुअल कोर्ट का भी है ऑप्शन

बता दें कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एक टिकट नंबर मिलेगा जिससे आप अपनी शिकायत का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. इसके अलावा आप परिवहन विभाग के हेल्पलाइन नंबर 0120-4925505 पर कॉल करके या helpdesk-echallan@gov.in पर ईमेल भेजकर भी मदद ले सकते हैं.

अगर वहां से समाधान न मिले तो आप वर्चुअल कोर्ट के जरिए या नजदीकी ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में जाकर अपने सबूत दिखाकर गलत चालान रद्द करवा सकते हैं.

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