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हिंदी न्यूज़ऑटोWrong E-Challan: आपकी गाड़ी का भी कट सकता है गलत Challan, जानें बचने का तरीका

Wrong E-Challan: आपकी गाड़ी का भी कट सकता है गलत Challan, जानें बचने का तरीका

Wrong E-Challan: तकनीकी गड़बड़ी के कारण अब आपकी गाड़ी का भी गलत ई-चालान कट सकता है. जानिए हाल ही में हुए एक अजीबोगरीब मामले और गलत चालान रद्द कराने का आसान तरीका.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 15 Nov 2026 02:21 PM (IST)
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Wrong E-Challan: इन दिनों सड़कों पर थोड़ी भी लापरहवाही करते हैं तो आपका चालान कटना पक्का है. क्योंकि अब हर तरफ कैमरे लग गए हैं जिसके चलते अब चालान कटना बेहद आसान हो गया है. लेकिन कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि सड़क पर किसी कार मालिक ने छोटी सी भी गलती की है तो उसका चालान कट जाता है. एक ऐसा ही मामला अभी सामने आया है.

जहां एक महिंद्रा थार मालिक का 2,000 रुपये का ओवरस्पीडिंग चालान कट गया. हैरानी की बात यह है कि गाड़ी की रफ्तार तय सीमा से महज 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा थी और चालान में लोकेशन एक्सप्रेसवे की जगह अटलांटिक महासागर दर्ज थी. तो चलिए इस खबर में जानतें हैं कि ऐसे गलत ई-चालान क्यों कटते हैं और इसे रद्द कराने का सही तरीका क्या है.

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क्या है मामला?

आपको बता दें कि हरियाणा के एक कार मालिक अनुजीत शिवम के साथ यह अजीबोगरीब घटना घटी. यमुना एक्सप्रेसवे पर 100 kmph की स्पीड लिमिट वाली सड़क पर उनकी गाड़ी 101 kmph की रफ्तार पर रिकॉर्ड हुई. जिसके लिए उनका चालान काट दिया गया. जब उन्होंने चालान देखा तो उनके होश उड़ गए. क्योंकि उसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट्स 0°N और 0°E दर्ज थे जो मैप पर अफ्रीका के पास अटलांटिक महासागर में नल आइलैंड की लोकेशन दिखा रहा था.

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कैसे हो जाती है गड़बड़ी?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब स्पीड कैमरा या जीपीएस ट्रैकर किसी कारण से सही लोकेशन का डेटा नहीं उठा पाता तो सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट रूप से 0,0 लोकेशन दर्ज कर देता है.

जबकि इसके अलावा कई बार कैमरे धुंधली तस्वीर के कारण किसी दूसरी गाड़ी की नंबर प्लेट को गलत पढ़ लेते हैं. वहीं कुछ मामलों में दोपहिया या चारपहिया वाहनों की डुप्लीकेट नंबर प्लेट का इस्तेमाल होने की वजह से भी असली मालिक के घर गलत चालान पहुंच जाता है.

कैसे करें शिकायत?

आपको बता दें कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा चालान आया है जो गलत है तो घबराने के बजाय तुरंत शिकायत दर्ज कराएं. इसके लिए आप भारत सरकार के आधिकारिक परिवहन पोर्टल echallan.parivahan.gov.in पर जाएं.

वहां Complaint या Grievance सेक्शन पर क्लिक करें. जिसके बाद अपना चालान नंबर, गाड़ी का नंबर और जरूरी जानकारी भरें. इसके बाद अपनी समस्या को साफ शब्दों में लिखें और सबूत के तौर पर गाड़ी की आरसी, फोटो या डैशकैम फुटेज अपलोड कर दें.

वर्चुअल कोर्ट का भी है ऑप्शन

बता दें कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एक टिकट नंबर मिलेगा जिससे आप अपनी शिकायत का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. इसके अलावा आप परिवहन विभाग के हेल्पलाइन नंबर 0120-4925505 पर कॉल करके या helpdesk-echallan@gov.in पर ईमेल भेजकर भी मदद ले सकते हैं.

अगर वहां से समाधान न मिले तो आप वर्चुअल कोर्ट के जरिए या नजदीकी ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में जाकर अपने सबूत दिखाकर गलत चालान रद्द करवा सकते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 15 Nov 2026 02:21 PM (IST)
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