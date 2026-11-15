TVS Norton Manx R: हमारे देश में लोगों को सुपरबाइक्स का शौक पहले से अब ज्यादा बढ़ गया है. जिसके चलते अब कंपनियां भी शानदार सुपरबाइक्स लॉन्च कर रही हैं. मार्केट में अभी कई बाइक्स हैं जो की बेहतरीन लुक और पॉवर के लिए जानी जाती हैं. इस बीच TVS ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है.

क्योंकि कंपनी के मालिकाना हक वाले मशहूर ब्रिटिश ब्रांड नॉर्टन मोटरसाइकिल्स ने भारत में अपनी दो नई और दमदार बाइक्स मैनक्स आर और एटलस जीटी के डिजाइन का पेटेंट कराया है. जिसके बाद इन बाइक्स की जमकर चर्चा चल रही है. तो चलिए खबर में जानतें हैं कि टीवीएस और नॉर्टन की इन अपकमिंग सुपरबाइक्स के खास फीचर्स क्या-क्या हैं.

मिलेगा 1200cc इंजन का दम

आपको बता दें कि नॉर्टन मैनक्स आर कंपनी की एक फ्लैगशिप सुपरबाइक है. जिसे खास तौर पर रेसिंग और हाई-स्पीड के शौकीनों के लिए बनाया गया है. इसमें 1200cc का V4 लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है.

जो 206 bhp की शानदार पावर जेनरेट करता है. वहीं इस दमदार इंजन की मदद से यह बाइक पलक झपकते ही तेज रफ्तार पकड़ लेती है. भारत में लॉन्च होने के बाद इसका सीधा मुकाबला डुकाटी पैनिगेल V4 और BMW S1000 RR जैसी दिग्गज सुपरबाइक्स से होगा.

यह भी पढ़ें: Bharat Mobility Expo 2027: फ्री एंट्री या लगेगा टिकट? जानें पूरा हिसाब

बेहद ही खास है एटलस जीटी

वहीं मैनक्स आर के साथ-साथ कंपनी ने एटलस जीटी का भी पेटेंट कराया है जो एक शानदार स्पोर्ट-टूरर बाइक है. क्योंकि इसे खास तौर पर लंबी दूरी के आरामदायक सफर और हाईवे राइडिंग के लिए तैयार किया गया है.

इस बाइक में आरामदायक राइडिंग पोजिशन, विंड प्रोटेक्शन और एडवांस सस्पेंशन सेटअप दिया गया है. यह बाइक उन राइडर्स के लिए बेहद खास है जिन्हें पावर के साथ-साथ आराम भी चाहिए होता हैं.

भारत में कब तक हो सकती है इनकी एंट्री?

आपको बता दें कि भारत में डिजाइन पेटेंट फाइल होने के बाद अब इनकी लॉन्चिंग की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. जबकि रिपोर्ट्स की मानें तो टीवीएस इन प्रीमियम बाइक्स को साल 2027 तक भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है. जबकि नॉर्टन अब टीवीएस का हिस्सा है इसलिए कंपनी इन्हें भारत में असेंबल करके या खास डीलरशिप के जरिए बेच सकती है. जिससे इनकी कीमत बजट में रह सकती है.

यह भी पढ़ें: Fastest Charging Electric Cars: चाय पीने से पहले चार्ज हो जाती हैं ये EVs, चार्जिंग स्पीड देख उड़ जाएंगे होश