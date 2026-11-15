ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTVS Norton Manx R: 1200cc इंजन और 206 bhp पावर, जल्द आएगी TVS की ये बाइक

TVS Norton Manx R: 1200cc इंजन और 206 bhp पावर, जल्द आएगी TVS की ये बाइक

TVS Norton Manx R: टीवीएस के मालिकाना हक वाली कंपनी नॉर्टन अपनी दमदार बाइक्स Manx R और Atlas GT को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. जानिए इनके 1200cc इंजन और फीचर्स की डिटेल्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 15 Nov 2026 01:19 PM (IST)
Preferred Sources

TVS Norton Manx R: हमारे देश में लोगों को सुपरबाइक्स का शौक पहले से अब ज्यादा बढ़ गया है. जिसके चलते अब कंपनियां भी शानदार सुपरबाइक्स लॉन्च कर रही हैं. मार्केट में अभी कई बाइक्स हैं जो की बेहतरीन लुक और पॉवर के लिए जानी जाती हैं. इस बीच TVS ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है.

क्योंकि कंपनी के मालिकाना हक वाले मशहूर ब्रिटिश ब्रांड नॉर्टन मोटरसाइकिल्स ने भारत में अपनी दो नई और दमदार बाइक्स मैनक्स आर और एटलस जीटी के डिजाइन का पेटेंट कराया है. जिसके बाद इन बाइक्स की जमकर चर्चा चल रही है. तो चलिए खबर में जानतें हैं कि टीवीएस और नॉर्टन की इन अपकमिंग सुपरबाइक्स के खास फीचर्स क्या-क्या हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
Hero Vida NEX 3: Hero देने वाली है सरप्राइज! ला रही दो सीटों वाली इलेक्ट्रिक कार
Hero देने वाली है सरप्राइज! ला रही दो सीटों वाली इलेक्ट्रिक कार
ऑटो
Bharat Mobility Expo 2027: फ्री एंट्री या लगेगा टिकट? जानें पूरा हिसाब
Bharat Mobility Expo 2027 में फ्री एंट्री या लगेगा टिकट? जानें पूरा हिसाब
ऑटो
Tata Motors EV Supply: Tata की EVs खरीदना होगा आसान, जल्द बढ़ने वाली है सप्लाई
Tata की EVs खरीदना होगा आसान, जल्द बढ़ने वाली है सप्लाई
ऑटो
Elon Musk Cybertruck: Tesla Cybertruck का प्रोडक्शन 2027 तक बढ़ा, जानें क्यों बदला फैसला?
Tesla Cybertruck का प्रोडक्शन 2027 तक बढ़ा, जानें क्यों बदला फैसला?

मिलेगा 1200cc इंजन का दम

आपको बता दें कि नॉर्टन मैनक्स आर कंपनी की एक फ्लैगशिप सुपरबाइक है. जिसे खास तौर पर रेसिंग और हाई-स्पीड के शौकीनों के लिए बनाया गया है. इसमें 1200cc का V4 लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है.

जो 206 bhp की शानदार पावर जेनरेट करता है. वहीं इस दमदार इंजन की मदद से यह बाइक पलक झपकते ही तेज रफ्तार पकड़ लेती है. भारत में लॉन्च होने के बाद इसका सीधा मुकाबला डुकाटी पैनिगेल V4 और BMW S1000 RR जैसी दिग्गज सुपरबाइक्स से होगा.

यह भी पढ़ें: Bharat Mobility Expo 2027: फ्री एंट्री या लगेगा टिकट? जानें पूरा हिसाब

बेहद ही खास है एटलस जीटी

वहीं मैनक्स आर के साथ-साथ कंपनी ने एटलस जीटी का भी पेटेंट कराया है जो एक शानदार स्पोर्ट-टूरर बाइक है. क्योंकि इसे खास तौर पर लंबी दूरी के आरामदायक सफर और हाईवे राइडिंग के लिए तैयार किया गया है.

इस बाइक में आरामदायक राइडिंग पोजिशन, विंड प्रोटेक्शन और एडवांस सस्पेंशन सेटअप दिया गया है. यह बाइक उन राइडर्स के लिए बेहद खास है जिन्हें पावर के साथ-साथ आराम भी चाहिए होता हैं.

भारत में कब तक हो सकती है इनकी एंट्री?

आपको बता दें कि भारत में डिजाइन पेटेंट फाइल होने के बाद अब इनकी लॉन्चिंग की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. जबकि रिपोर्ट्स की मानें तो टीवीएस इन प्रीमियम बाइक्स को साल 2027 तक भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है. जबकि नॉर्टन अब टीवीएस का हिस्सा है इसलिए कंपनी इन्हें भारत में असेंबल करके या खास डीलरशिप के जरिए बेच सकती है. जिससे इनकी कीमत बजट में रह सकती है.

यह भी पढ़ें: Fastest Charging Electric Cars: चाय पीने से पहले चार्ज हो जाती हैं ये EVs, चार्जिंग स्पीड देख उड़ जाएंगे होश

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
Auto News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Hero Vida NEX 3: Hero देने वाली है सरप्राइज! ला रही दो सीटों वाली इलेक्ट्रिक कार
Hero देने वाली है सरप्राइज! ला रही दो सीटों वाली इलेक्ट्रिक कार
ऑटो
Bharat Mobility Expo 2027: फ्री एंट्री या लगेगा टिकट? जानें पूरा हिसाब
Bharat Mobility Expo 2027 में फ्री एंट्री या लगेगा टिकट? जानें पूरा हिसाब
ऑटो
Tata Motors EV Supply: Tata की EVs खरीदना होगा आसान, जल्द बढ़ने वाली है सप्लाई
Tata की EVs खरीदना होगा आसान, जल्द बढ़ने वाली है सप्लाई
ऑटो
Elon Musk Cybertruck: Tesla Cybertruck का प्रोडक्शन 2027 तक बढ़ा, जानें क्यों बदला फैसला?
Tesla Cybertruck का प्रोडक्शन 2027 तक बढ़ा, जानें क्यों बदला फैसला?
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US के मियामी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, रनवे पर आपस में भिड़े दो विमान
US के मियामी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, रनवे पर आपस में भिड़े दो विमान
महाराष्ट्र
छठ गीत Vs नमाज विवाद: वारिस पठान को माजिद मेमन का जवाब, 'खुद AIMIM भी नहीं चाहेगी कि...'
छठ गीत Vs नमाज विवाद: वारिस पठान को माजिद मेमन का जवाब, 'खुद AIMIM भी नहीं चाहेगी कि...'
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
क्रिकेट
भारत ने अंडर-19 एशिया कप में लहराया परचम, वैभव सूर्यवंशी की आई प्रतिक्रिया
भारत ने अंडर-19 एशिया कप में लहराया परचम, वैभव सूर्यवंशी की आई प्रतिक्रिया
इंडिया
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
विश्व
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
बिजनेस
आज सस्ता हुआ सोना चांदी? दिल्ली-मुंबई-चेन्नई समेत जानें आपके शहर का भाव
आज सस्ता हुआ सोना चांदी? दिल्ली-मुंबई-चेन्नई समेत जानें आपके शहर का भाव
एग्रीकल्चर
Ginger MSP: प्राकृतिक अदरक का MSP बढ़ा, अब किसानों को मिलेंगे इतने रुपये
प्राकृतिक अदरक का MSP बढ़ा, अब किसानों को मिलेंगे इतने रुपये
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget