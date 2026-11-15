Bharat Mobility Global Expo 2027: अगर आप भी गाड़ियों के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. क्योंकि देश का सबसे बड़ा ऑटो शो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो दो साल के इंतजार के बाद फिर से लौटने वाला है. इसका तीसरा सीजन अगले साल 4 फरवरी से 9 फरवरी 2027 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. इस बार बेहतर कल के लिए स्मार्ट मोबिलिटी की थीम पर होने वाले इस मेगा इवेंट में 1,750 से ज्यादा कंपनियां शामिल होंगी.

बता दें कि अगर आप भी इस शानदार ऑटो शो में नई गाड़ियों और फ्यूचर की तकनीक को देखने का प्लान बना रहे हैं तो आपके मन में टिकट को लेकर सवाल जरूर होगा. तो चलिए जानते हैं कि इस एक्सपो में एंट्री फ्री मिलेगी या फिर टिकट खरीदना होगा.

कितने रुपये का होगा टिकट?

जानकारी दें दे कि इस बार एक्सपो देखने के लिए आपको अपनी जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ सकती है. क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम जनता के लिए एंट्री फ्री नहीं होगी. शनिवार और रविवार को टिकट की कीमत 300 रुपये प्रति व्यक्ति रखी जा सकती है. वहीं सोमवार और मंगलवार को यह टिकट सस्ता होकर 200 रुपये प्रति व्यक्ति हो सकता है.

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किन जगहों पर होगा आयोजन?

बता दें कि Bharat Mobility Expo 2027 4 फरवरी से 9 फरवरी 2027 तक चलेगा. 4 फरवरी सिर्फ मीडिया और ऑटो इंडस्ट्री के खास मेहमानों के लिए रिजर्व रहेगा. आम दर्शक 5 फरवरी से इस एक्सपो का हिस्सा बन सकेंगे.

वहीं इस बार यह इवेंट दिल्ली की दो बड़ी जगहों पर होगा. मुख्य ऑटो एक्सपो मोटर शो प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 4 से 9 फरवरी तक चलेगा. जबकि द्वारका स्थित यशोभूमि में 4 से 7 फरवरी तक ऑटो पार्ट्स और मशीनों से जुड़ी प्रदर्शनियां लगेंगी.

कंपनियों का दिखेगा जलवा

आपको बता दें कि इस मेगा इवेंट में देश-विदेश की लगभग सभी बड़ी वाहन कंपनियां अपनी नई और फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां पेश करेंगी. इसमें मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और हुंडई जैसी पॉपुलर कंपनियों के साथ-साथ मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी कार कंपनियां भी हिस्सा लेंगी.

साल 2026 में नहीं हुआ था एक्सपो

जानकारी आपको दें दे कि 2026 में यह एक्सपो क्योंनहीं हुआ था. क्योंकि आयोजकों ने 2025 के बाद इसे हर साल के बजाय हर दो साल में एक बार आयोजित करने का फैसला लिया था. जबकि इसका मकसद यह है कि कंपनियों को नई गाड़ियां और तकनीक विकसित करने के लिए पूरा समय मिल सके. ताकि वे हर बार ग्राहकों के सामने कुछ बिल्कुल नया और खास पेश कर सकें.

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