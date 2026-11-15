ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHero Vida NEX 3: Hero देने वाली है सरप्राइज! ला रही दो सीटों वाली इलेक्ट्रिक कार

Hero Vida NEX 3: Hero देने वाली है सरप्राइज! ला रही दो सीटों वाली इलेक्ट्रिक कार

Hero MotoCorp का इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida अब माइक्रो मोबिलिटी की दुनिया में नया प्रयोग कर रहा है. ऐसे में उनकी छोटी इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर NEX 3 में मिलेंगे दो सीट और अनोखे डिजाइन वाले दरवाजे.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 15 Nov 2026 12:38 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है. अब तक इलेक्ट्रिक स्कूटर और कारों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा था, लेकिन आने वाले समय में छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी इस बाजार की तस्वीर बदल सकती हैं. खासतौर पर बड़े शहरों में जहां ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या लगातार बढ़ रही है, वहां छोटी गाड़ियां उपयोगी साबित हो सकती है. ऐसे में Hero MotoCorp का इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida एक नया प्रयोग कर रहा है.

कंपनी की दो सीटों वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी Vida NEX 3 इन दिनों चर्चा में है. इसका डिजाइन आम कारों से काफी अलग है. हालांकि इसे लेकर एक जरूरी बात यह है कि कंपनी ने अभी इसके प्रोडक्शन और भारत में लॉन्च की आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
Bharat Mobility Expo 2027: फ्री एंट्री या लगेगा टिकट? जानें पूरा हिसाब
Bharat Mobility Expo 2027 में फ्री एंट्री या लगेगा टिकट? जानें पूरा हिसाब
ऑटो
Tata Motors EV Supply: Tata की EVs खरीदना होगा आसान, जल्द बढ़ने वाली है सप्लाई
Tata की EVs खरीदना होगा आसान, जल्द बढ़ने वाली है सप्लाई
ऑटो
Elon Musk Cybertruck: Tesla Cybertruck का प्रोडक्शन 2027 तक बढ़ा, जानें क्यों बदला फैसला?
Tesla Cybertruck का प्रोडक्शन 2027 तक बढ़ा, जानें क्यों बदला फैसला?
ऑटो
Hero VIDA UBX: Hero की नई इलेक्ट्रिक बाइक में क्या होगा खास, जानें फिचर्स
Hero की नई इलेक्ट्रिक बाइक में क्या होगा खास, जानें फिचर्स

Hero Vida NEX 3 की खासियत

Hero Vida NEX 3 एक छोटी इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर है, जिसे माइक्रो मोबिलिटी सॉल्यूशन के तौर पर तैयार किया गया है. इसे पहली बार नवंबर 2025 में इटली के मिलान में आयोजित EICMA शो में Vida Novus रेंज के तहत पेश किया गया था. इस रेंज में कंपनी ने तीन अलग-अलग मोबिलिटी कॉन्सेप्ट दिखाए थे. इनमें NEX 1 एक पोर्टेबल माइक्रो मोबिलिटी डिवाइस, NEX 2 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और NEX 3 छोटी इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर है.

सुपरकार की तरह ऊपर खुलेंगे दरवाजे

Vida NEX 3 की सबसे दिलचस्प खासियत इसका दरवाजा है. आम कारों में दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं, लेकिन इस गाड़ी में विंग स्टाइल यानी ऊपर की तरफ खुलने वाला दरवाजा देखने को मिलता है. हाल ही में सामने आए इसके डिजाइन पेटेंट में भी इस खास डिजाइन की झलक मिली है. इस तरह के दरवाजों का फायदा यह हो सकता है कि संकरी पार्किंग में गाड़ी के बगल में दरवाजा खोलने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि दरवाजे को पूरी तरह खोलने के लिए ऊपर पर्याप्त जगह जरूरी होगी.

यह भी पढ़ें: Hero VIDA UBX: Hero की नई इलेक्ट्रिक बाइक में क्या होगा खास, जानें फिचर्स

सिर्फ दो लोगों के बैठने की होगी जगह

इस इलेक्ट्रिक गाड़ी को खासतौर पर दो लोगों के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें सीटों की व्यवस्था आम कारों से अलग होगी. कॉन्सेप्ट में दोनों सीटें एक-दूसरे के आगे-पीछे यानी टैंडम लेआउट में दिखाई गई हैं. इसका मतलब है कि ड्राइवर आगे बैठेगा और दूसरा व्यक्ति उसके पीछे बैठ सकेगा. इस डिजाइन से गाड़ी की चौड़ाई कम रखने में मदद मिलेगी है. भीड़भाड़ वाले शहरों में अकेले या दो लोगों के सफर के लिए यह उपयोगी विकल्प बन सकती है.

मिल सकते हैं कई आधुनिक फीचर्स

इसके डिजाइन और कॉन्सेप्ट से केबिन को काफी आधुनिक और अलग अंदाज में तैयार किए जाने का संकेत मिलता है. इसमें हेक्सागोनल डिजाइन वाला स्टीयरिंग व्हील और दो गोल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले दिखाई दिए हैं. इसके अलावा ऑटोमैटिक एसी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कस्टमाइज किए जा सकने वाले इंटीरियर जैसे फीचर्स मिलने की संभावना भी जताई जा रही है.

कब लॉन्च होगी और कितनी होगी कीमत?

फिलहाल Hero MotoCorp ने Vida NEX 3 की बैटरी क्षमता, मोटर पावर, ड्राइविंग रेंज, चार्जिंग टाइम और कीमत का खुलासा नहीं किया है. कंपनी की ओर से भारत में इसकी लॉन्चिंग की तारीख भी घोषित नहीं की गई है. नवंबर 2025 में EICMA के दौरान Hero MotoCorp के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पवन मुंजाल ने भी साफ किया था कि कंपनी फिलहाल कार सेगमेंट में उतरने का कमिटमेंट नहीं कर रही है, बल्कि उसका फोकस माइक्रो मोबिलिटी सॉल्यूशन पर है. कंपनी ने अपने इन कॉन्सेप्ट्स के लिए यूरोप को प्राथमिकता देने की बात कही थी.

यह भी पढ़ें: Winter Driving Tips: घने कोहरे में गाड़ी निकालने से पहले कर लें ये काम, वरना हो सकता है बड़ा हादसा

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
Auto News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Bharat Mobility Expo 2027: फ्री एंट्री या लगेगा टिकट? जानें पूरा हिसाब
Bharat Mobility Expo 2027 में फ्री एंट्री या लगेगा टिकट? जानें पूरा हिसाब
ऑटो
Tata Motors EV Supply: Tata की EVs खरीदना होगा आसान, जल्द बढ़ने वाली है सप्लाई
Tata की EVs खरीदना होगा आसान, जल्द बढ़ने वाली है सप्लाई
ऑटो
Elon Musk Cybertruck: Tesla Cybertruck का प्रोडक्शन 2027 तक बढ़ा, जानें क्यों बदला फैसला?
Tesla Cybertruck का प्रोडक्शन 2027 तक बढ़ा, जानें क्यों बदला फैसला?
ऑटो
Hero VIDA UBX: Hero की नई इलेक्ट्रिक बाइक में क्या होगा खास, जानें फिचर्स
Hero की नई इलेक्ट्रिक बाइक में क्या होगा खास, जानें फिचर्स
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US के मियामी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, रनवे पर आपस में भिड़े दो विमान
US के मियामी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, रनवे पर आपस में भिड़े दो विमान
दिल्ली NCR
'वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं', छठ पर कपिल मिश्रा ने AAP पर साधा निशाना
'वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं', छठ पर कपिल मिश्रा ने AAP पर साधा निशाना
क्रिकेट
'हमें पता था...', फाइनल में पाकिस्तान का बैंड बजाने के बाद बोले मोहित उल्वा; जानें क्या कहा
'हमें पता था', फाइनल में पाकिस्तान का बैंड बजाने के बाद बोले मोहित उल्वा; जानें क्या कहा
इंडिया
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
बॉलीवुड
रवि किशन ने मनोज तिवारी को दिए 1 लाख रुपये, फिर पत्नी सुरभि संग डेट पर गए सिंगर
रवि किशन ने मनोज तिवारी को दिए 1 लाख रुपये, फिर पत्नी सुरभि संग डेट पर गए सिंगर
विश्व
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
बिजनेस
आज सस्ता हुआ सोना चांदी? दिल्ली-मुंबई-चेन्नई समेत जानें आपके शहर का भाव
आज सस्ता हुआ सोना चांदी? दिल्ली-मुंबई-चेन्नई समेत जानें आपके शहर का भाव
एग्रीकल्चर
Ginger MSP: प्राकृतिक अदरक का MSP बढ़ा, अब किसानों को मिलेंगे इतने रुपये
प्राकृतिक अदरक का MSP बढ़ा, अब किसानों को मिलेंगे इतने रुपये
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget