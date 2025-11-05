World Expensive Cars: ये हैं दुनिया की सबसे महंगी कारें, कीमत जानकर पकड़ लेंगे माथा

हर किसी का सपना होता है कि उसके पास एक महंगी कार हो, लेकिन ये कारें इतनी महंगी होती हैं कि एक आम आदमी के लिए इन्हें अफॉर्ड कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है. देश में कुछ ही ऐसे बिजनेस टाइकून या मशहूर हस्तियां हैं, जिनके पास काफी महंगी और लग्जरी कारें मौजूद हैं. आइए उन 5 कारों के बारे में जानते हैं, जो दुनिया की सबसे महंगी और एक्सक्लूसिव कारें हैं.

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail

दुनिया की सबसे महंगी कारों में Rolls-Royce La Rose Noire Droptail सबसे ऊपर है, जिसकी कीमत लगभग 250 करोड़ रुपये है. इसका डिजाइन, रंग और इंटीरियर पूरी तरह से कस्टमाइज्ड होते हैं और इसका डिजाइन "ब्लैक बैकारेट रोज" नामक फूल से प्रेरित माना जाता है. इस गाड़ी का मालिक कोई अरबपति बिजनेस टायकून है, हालांकि उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है.

R olls-Royce Boat Tail

इसके बाद Rolls-Royce Boat Tail का नाम आता है, जिसकी कीमत करीब 234 करोड़ रुपये है. यह कार एक याच की तरह डिजाइन की गई है और इसका रियर सेक्शन एक मिनी डाइनिंग जोन जैसा लगता है, जिसमें सनशेड, कटलरी और फ्रिज तक दिया गया है. यह भी सिर्फ तीन यूनिट्स में बनाई गई है और पहली यूनिट Jay-Z और Beyoncé को दी गई थी, ऐसा माना जाता है.

Bugatti La Voiture Noire

तीसरे नंबर पर Bugatti La Voiture Noire, जिसकी कीमत लगभग 150 करोड़ है. फ्रेंच में इस नाम का मतलब होता है “ब्लैक कार” और यह एक कस्टम प्रोजेक्ट थी. इसमें 8.0L W16 इंजन है और इसका डिजाइन बेहद एरोडायनामिक है. इस कार को भी एक व्यक्ति ने खरीदा था, जिसका नाम आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है.

Pagani Zonda HP Barchetta

चौथे स्थान पर आती है Pagani Zonda HP Barchetta, जिसकी कीमत करीब 145 करोड़ रुपये है. यह कार भी एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है, जिसकी केवल 3 यूनिट्स बनाई गई हैं. इसकी बॉडी डिजाइन कर्वी है और यह एक टॉपलेस ओपन रोडस्टर है जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत कारों में से एक माना जाता है.

Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci इस लिस्ट की आखिरी लेकिन बेहद खास कार है. यह बुगाटी की पुरानी EB110 कार को सम्मान देने के लिए बनाई गई है. यह एक आधुनिक हाइपरकार है और इसकी सिर्फ 10 यूनिट्स ही बनाई गई हैं. इसकी कीमत करीब 75 करोड़ रुपये है. इस कार में 8.0 लीटर W16 इंजन दिया गया है, जो इसे सिर्फ 2.4 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने में मदद करता है.

