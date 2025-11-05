लौट रही Tata की आइकॉनिक एसयूवी Sierra, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी कीमत?

टाटा मोटर्स ने अपनी आइकॉनिक एसयूवी Tata Sierra की लॉन्चिंग को लेकर ऐलान कर दिया है. इस गाड़ी को 25 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा. इस गाड़ी की चर्चा पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रही है, क्योंकि कंपनी ने इसके कॉन्सेप्ट मॉडल को पहले ही Auto Expo 2025 में पेश किया था. इस गाड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था. अब इसकी लॉन्चिंग की तैयारी जोरों पर है.

Tata Sierra गाड़ी का पावरट्रेन

टाटा सिएरा को कंपनी तीन अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शंस - पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक में पेश करेगी. हालांकि शुरुआत में कंपनी इसके ICE (Internal Combustion Engine) यानी पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स लॉन्च करेगी और बाद में इलेक्ट्रिक वर्जन (Tata Sierra EV) को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा. इस SUV में Tata Motors की नई Gen-2 प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो बेहतर परफॉर्मेंस, मजबूत सुरक्षा और energy efficiency देगी.

टाटा सिएरा गाड़ी के फीचर्स

नई Tata Sierra में कंपनी ने कई प्रीमियम और हाई-टेक फीचर्स शामिल किए हैं, जो इसे एक लग्जरी SUV के रूप में स्थापित करेंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कार में ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप दिया जाएगा, जिसमें एक स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, दूसरी सेंट्रल इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए और तीसरी पैसेंजर इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए होगी. गाड़ी मेंपैनोरमिक सनरूफ, LED हेडलाइट्स, JBL ऑडियो सिस्टम और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है.

इस SUV में 540-डिग्री सराउंड कैमरा व्यू, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट, साथ ही वायरलेस मोबाइल चार्जिंग सिस्टम भी उपलब्ध होगा. सुरक्षा के लिए इसमें Level-2 ADAS (Advanced Driver Assistance System), ABS, EBD, ESC, हिल असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड एंकरेज जैसे फीचर्स दिए जाएंगे. इसके अलावा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी शामिल किया गया है.

Tata Motors ने अभी तक कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अनुमान है कि Tata Sierra की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 14 लाख से 22 लाख के बीच हो सकती है. इस SUV का मुकाबला भारतीय बाजार में Mahindra Scorpio-N, Hyundai Creta, और आने वाली Maruti eVX जैसी गाड़ियों से होगा.

