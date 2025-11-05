हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोलौट रही Tata की आइकॉनिक एसयूवी Sierra, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी कीमत?

लौट रही Tata की आइकॉनिक एसयूवी Sierra, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी कीमत?

Tata Sierra Launching: नई टाटा सिएरा में कंपनी ने कई प्रीमियम और हाई-टेक फीचर्स शामिल किए हैं, जो इसे एक लग्जरी SUV के रूप में स्थापित करेंगे. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 05 Nov 2025 12:16 PM (IST)
Preferred Sources

टाटा मोटर्स ने अपनी आइकॉनिक एसयूवी Tata Sierra की लॉन्चिंग को लेकर ऐलान कर दिया है. इस गाड़ी को 25 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा. इस गाड़ी की चर्चा पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रही है, क्योंकि कंपनी ने इसके कॉन्सेप्ट मॉडल को पहले ही Auto Expo 2025 में पेश किया था. इस गाड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था. अब इसकी लॉन्चिंग की तैयारी जोरों पर है.

Tata Sierra गाड़ी का पावरट्रेन

टाटा सिएरा को कंपनी तीन अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शंस - पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक में पेश करेगी. हालांकि शुरुआत में कंपनी इसके ICE (Internal Combustion Engine) यानी पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स लॉन्च करेगी और बाद में इलेक्ट्रिक वर्जन (Tata Sierra EV) को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा. इस SUV में Tata Motors की नई Gen-2 प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो बेहतर परफॉर्मेंस, मजबूत सुरक्षा और energy efficiency देगी.

टाटा सिएरा गाड़ी के फीचर्स

नई Tata Sierra में कंपनी ने कई प्रीमियम और हाई-टेक फीचर्स शामिल किए हैं, जो इसे एक लग्जरी SUV के रूप में स्थापित करेंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कार में ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप दिया जाएगा, जिसमें एक स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, दूसरी सेंट्रल इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए और तीसरी पैसेंजर इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए होगी. गाड़ी मेंपैनोरमिक सनरूफ, LED हेडलाइट्स, JBL ऑडियो सिस्टम और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है.

इस SUV में 540-डिग्री सराउंड कैमरा व्यू, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट, साथ ही वायरलेस मोबाइल चार्जिंग सिस्टम भी उपलब्ध होगा. सुरक्षा के लिए इसमें Level-2 ADAS (Advanced Driver Assistance System), ABS, EBD, ESC, हिल असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड एंकरेज जैसे फीचर्स दिए जाएंगे. इसके अलावा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी शामिल किया गया है. 

Tata Motors ने अभी तक कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अनुमान है कि Tata Sierra की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 14 लाख से 22 लाख के बीच हो सकती है. इस SUV का मुकाबला भारतीय बाजार में Mahindra Scorpio-N, Hyundai Creta, और आने वाली Maruti eVX जैसी गाड़ियों से होगा.

यह भी पढ़ें:-

आ गई Royal Enfield Bullet 650, पावरफुल इंजन के साथ मिलेंगे ये शानदार फीचर्स, जानें डिटेल्स 

Published at : 05 Nov 2025 12:16 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Tata Sierra Price Tata Sierra Launching
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुई FIR पर ललन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुई FIR पर ललन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'जिस वीडियो की बात…'
क्रिकेट
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
Advertisement

वीडियोज

चुनाव से ठीक पहले Prashant Kishor की पार्टी को Munger में लगा बड़ा झटका
Bihar Election: विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में पुलिस की बड़ी छापेमारी | Breaking | NDA | JDU
Rajasthan: भीलवाड़ा में एक डॉक्टर की हैवानियत का CCTV वीडियो आया सामने | Breaking
Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में हुए हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत | Breaking
Jammu Kashmir News: कुपवाड़ा में दिखा खूबसूरत नजारा, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुई FIR पर ललन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुई FIR पर ललन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'जिस वीडियो की बात…'
क्रिकेट
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
ट्रेंडिंग
Viral Girl Dance: दिवानों का लूट लिया दिल, ठुमकों से उड़ाया गर्दा! कॉलेज गर्ल ने काली साड़ी पहन स्टेज पर लगाई आग- वीडियो वायरल
दिवानों का लूट लिया दिल, ठुमकों से उड़ाया गर्दा! कॉलेज गर्ल ने काली साड़ी पहन स्टेज पर लगाई आग
नौकरी
लाखों में मिलेगी सैलरी, सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर निकली वैकेंसी; ऐसे करें आवेदन
लाखों में मिलेगी सैलरी, सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर निकली वैकेंसी; ऐसे करें आवेदन
हेल्थ
अब जरूरी नहीं सुबह का नाश्ता, नई रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली बात
अब जरूरी नहीं सुबह का नाश्ता, नई रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली बात
विश्व
Typhoon Kalmaegi: 120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget