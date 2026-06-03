कितने रुपये में बुक कर सकते हैं नई नवेली Tata Tiago EV फेसलिफ्ट? जानिए बुकिंग प्रोसेस

अगर आप नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है.टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक हैचबैक Tiago EV के फेसलिफ्ट मॉडल की बुकिंग शुरू कर दी है. कंपनी ने इस कार को नए लुक, मॉडर्न फीचर्स और बेहतर तकनीक के साथ पेश किया है. Tiago EV पहले से ही भारत की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली किफायती इलेक्ट्रिक कारों में शामिल है और अब नए अपडेट के बाद यह ग्राहकों को और ज्यादा आकर्षित कर सकती है. आप इस गाड़ी को 11 हजार रुपये टोकन अमाउंट देकर खरीद सकते हैं.

गाड़ी का बदला हुआ लुक और डिजाइन

नई Tata Tiago EV Facelift के फ्रंट हिस्से को पहले से ज्यादा स्टाइलिश बनाया गया है. नई डिजाइन वाली ग्रिल, आकर्षक बंपर और शार्प लुक वाली लाइट्स कार को ज्यादा प्रीमियम बनाती हैं. इसके अलावा नए डिजाइन के व्हील्स और कुछ कॉस्मेटिक बदलाव भी किए गए हैं, जिससे कार सड़क पर पहले से ज्यादा आकर्षक दिखाई देती है.

केबिन को पहले से ज्यादा मॉडर्न और आरामदायक बनाया गया है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिससे गाने सुनना, नेविगेशन का इस्तेमाल करना और स्मार्टफोन कनेक्ट करना आसान हो जाता है. इसके साथ ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कई स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स भी शामिल किए गए हैं. इन फीचर्स की वजह से ड्राइविंग एक्सपीरियंस पहले से ज्यादा बेहतर हो जाता है.

कैसी है गाड़ी की सेफ्टी?

नई Tiago EV में कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जो यात्रियों की सुरक्षा को बेहतर बनाते हैं. इसमें एयरबैग, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा और अन्य जरूरी सेफ्टी सुविधाएं मिलती हैं. यही कारण है कि यह कार परिवार के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन मानी जा रही है.

बैटरी और रेंज की बात करें तो कंपनी ने इसके इलेक्ट्रिक पावरट्रेन को पहले की तरह भरोसेमंद बनाए रखा है. एक बार फुल चार्ज होने पर यह कार शहर में रोजाना आने-जाने की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकती है. फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की मदद से बैटरी को कम समय में चार्ज किया जा सकता है, जिससे लंबे सफर के दौरान भी ज्यादा परेशानी नहीं होती.

बुकिंग प्रोसेस को भी काफी आसान बनाया गया है. ग्राहक कंपनी की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी टाटा डीलरशिप पर जाकर भी कार बुक कराई जा सकती है. बुकिंग के बाद कंपनी ग्राहकों को डिलीवरी और गाड़ी की उपलब्धता की जानकारी देती रहेगी.

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