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हिंदी न्यूज़ऑटोमहिलाओं का ड्राइविंग स्कोर पुरुषों से बेहतर, रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

महिलाओं का ड्राइविंग स्कोर पुरुषों से बेहतर, रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

Zuno Road Safety Report 2026: सेफ्टी ड्राइविंग स्कोर में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ दिया है. इस रिपोर्ट ने सभी को हैरान कर दिया है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 27 Jun 2026 12:42 PM (IST)
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Zuno Road Safety Report 2026: जब भी सेफ्टी तरीके से गाड़ी चलाने की बात होती है तो पुरुष इसमें महिलाओं से आगे माने जाते हैं. लेकिन अब महिलाओं ने भी सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं और अब फीमेल चालकों की संख्या बढ़ती जा रही है. हालांकि, सोशल मीडिया पर महिला ड्राइवरों को लेकर अक्सर कई तरह के मीम्स और मजाक बनाए जाते हैं. लेकिन अब यह बात गलत साबित होती दिख रही है. 

क्योंकि, एक ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि, महिलाएं अब पुरुषों के मुकाबले ज्यादा समझदारी और सेफ तरीके से गाड़ियां चलाती हैं. तो चलिए पूरी तरह से जानतें हैं इस रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है.

ड्राइविंग स्कोर में महिलाओं ने मारी बाजी

बता दें कि, जुनो स्मार्टड्राइव ऐप के जरिए देश के 17 राज्यों में करीब 45 लाख से ज्यादा ट्रिप्स और 55 मिलियन किलोमीटर के ड्राइविंग डेटा का बारीकी से अध्ययन किया गया. इस टेलीमेट्री डेटा के मुताबिक सुरक्षित ड्राइविंग के मामले में महिलाओं का औसत ड्राइविंग स्कोर 92.86 रहा. 

जबकि पुरुष ड्राइवर 92.43 के स्कोर के साथ उनसे थोड़ा पीछे रह गए. हालांकि दोनों के स्कोर में बहुत बड़ा अंतर नहीं है लेकिन इस रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि महिलाओं को खराब ड्राइवर कहना अब पूरी तरह गलत साबित हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं सड़क पर ज्यादा सतर्क रहती हैं. 

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सबसे बड़ी गलती अचानक ब्रेक और एक्सीलरेशन

ताजा रिपोर्ट में यह बात भी खुलकर सामने आई है कि भारत में होने वाले 80 परसेंट से ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स के पीछे खराब ड्राइविंग नहीं बल्कि ड्राइवरों का खुद का व्यवहार जिम्मेदार होता है. भारतीय ड्राइवरों की सबसे बड़ी कमजोरी अचानक से तेज ब्रेक लगाना और बिना वजह गाड़ी को बहुत तेजी से भगाना पाया गया है. 

इसके अलावा एक और मजेदार बात यह दिखी कि बदलते मौसम जैसे भारी बारिश या सर्दियों का कोहरा से ड्राइवरों के व्यवहार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता बल्कि उनका खुद का मूड और ड्राइविंग का समय हादसे तय करता है. तो आप भी जब आगे से गाड़ी ड्राइव करें तो बहुत ही समझदारी से ड्राइव करें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 27 Jun 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Zuno India Road Safety Report 2026 Women Are Better Drivers Than Men Data Driving Behavioral Factors Road Accidents
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