महिलाओं का ड्राइविंग स्कोर पुरुषों से बेहतर, रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

Zuno Road Safety Report 2026: जब भी सेफ्टी तरीके से गाड़ी चलाने की बात होती है तो पुरुष इसमें महिलाओं से आगे माने जाते हैं. लेकिन अब महिलाओं ने भी सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं और अब फीमेल चालकों की संख्या बढ़ती जा रही है. हालांकि, सोशल मीडिया पर महिला ड्राइवरों को लेकर अक्सर कई तरह के मीम्स और मजाक बनाए जाते हैं. लेकिन अब यह बात गलत साबित होती दिख रही है.

क्योंकि, एक ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि, महिलाएं अब पुरुषों के मुकाबले ज्यादा समझदारी और सेफ तरीके से गाड़ियां चलाती हैं. तो चलिए पूरी तरह से जानतें हैं इस रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है.

ड्राइविंग स्कोर में महिलाओं ने मारी बाजी

बता दें कि, जुनो स्मार्टड्राइव ऐप के जरिए देश के 17 राज्यों में करीब 45 लाख से ज्यादा ट्रिप्स और 55 मिलियन किलोमीटर के ड्राइविंग डेटा का बारीकी से अध्ययन किया गया. इस टेलीमेट्री डेटा के मुताबिक सुरक्षित ड्राइविंग के मामले में महिलाओं का औसत ड्राइविंग स्कोर 92.86 रहा.

जबकि पुरुष ड्राइवर 92.43 के स्कोर के साथ उनसे थोड़ा पीछे रह गए. हालांकि दोनों के स्कोर में बहुत बड़ा अंतर नहीं है लेकिन इस रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि महिलाओं को खराब ड्राइवर कहना अब पूरी तरह गलत साबित हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं सड़क पर ज्यादा सतर्क रहती हैं.

यह भी पढ़ें: कम कीमत, 300Km+ रेंज और दमदार फीचर्स, Hyundai-Kia की नई EVs पर टिकी सबकी नजर

सबसे बड़ी गलती अचानक ब्रेक और एक्सीलरेशन

ताजा रिपोर्ट में यह बात भी खुलकर सामने आई है कि भारत में होने वाले 80 परसेंट से ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स के पीछे खराब ड्राइविंग नहीं बल्कि ड्राइवरों का खुद का व्यवहार जिम्मेदार होता है. भारतीय ड्राइवरों की सबसे बड़ी कमजोरी अचानक से तेज ब्रेक लगाना और बिना वजह गाड़ी को बहुत तेजी से भगाना पाया गया है.

इसके अलावा एक और मजेदार बात यह दिखी कि बदलते मौसम जैसे भारी बारिश या सर्दियों का कोहरा से ड्राइवरों के व्यवहार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता बल्कि उनका खुद का मूड और ड्राइविंग का समय हादसे तय करता है. तो आप भी जब आगे से गाड़ी ड्राइव करें तो बहुत ही समझदारी से ड्राइव करें.

यह भी पढ़ें: इतनी लग्जरी और टेक्नोलॉजी के बाद भी भारत नहीं आएगी नई Elantra, जानिए वजह