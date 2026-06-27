कम कीमत, 300Km+ रेंज और दमदार फीचर्स, Hyundai-Kia की नई EVs पर टिकी सबकी नजर

Upcoming affordable EV India: भारत में लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से अब आम जनता दंग आ चुकी है और अब ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक कार की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. हालांकि, अभी भारत में इलेक्ट्रिक कारों का दाम काफी ज्यादा है. लेकिन भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में बहुत जल्द बड़ा गेम बदलने वाला है.

देश की दो बड़ी ऑटो कंपनियां हुंडई और किआ मिडिल क्लास परिवार के बजट को ध्यान में रखकर बेहद ही किफायती इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने की तैयारी में हैं. इन गाड़ियों में न सिर्फ तगड़ी रेंज मिलेगी बल्कि फीचर्स के मामले में भी ये बड़ी-बड़ी कारों को धूल चटा देंगी. तो चलिए जानतें कौन सी 2 धाकड़ इलेक्ट्रिक गाड़ियां आने वाली हैं.

टाटा पंच और नेक्सन को मिल सकती है टक्कर

बता दें कि, अभी तक भारत में बजट ईवी मार्केट पर टाटा मोटर्स का एकतरफा राज रहा है. खासकर टाटा पंच ईवी और नेक्सन ईवी लोगों की पहली पसंद बनी हुई हैं. लेकिन हुंडई और किआ अब इसी सेगमेंट में पकड़ बनाने आ रही हैं.

रिपोर्ट्स की मानें तो किआ मोटर्स अपनी सबसे किफायती बॉक्सी लुक वाली इलेक्ट्रिक कार (Kia Syros EV) लॉन्च करने की तैयारी में है. वहीं हुंडई एक माइक्रो इलेक्ट्रिक एसयूवी पर तेजी से काम कर रही है, जो सीधे तौर पर पंच ईवी के मार्केट को टक्कर देने वाली है.

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बजट में मिल सकती है यह गाड़ियां

हुंडई और किआ दोनों कंपनियों की नई इलेक्ट्रिक कारों की सबसे बड़ी यूएसपी इनकी कीमत और रेंज होने वाली है. अनुमान लगाया जा रहा है कि हुंडई HE1i की छोटी इलेक्ट्रिक कार की शुरुआती कीमत काफी आक्रामक रखी जाएगी. जो बजट में फिट बैठेगी.

इतने कम दाम में भी ग्राहकों को रेंज से निराश नहीं होना पड़ेगा. इन कारों में एक दमदार बैटरी पैक देखने को मिल सकता है. जो सिंगल चार्ज में आसानी से 300 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज दे देगा. यानी रोज़मर्रा के शहर के चक्कर हों या वीकेंड ट्रिप रेंज की टेंशन खत्म.

मिलेंगे दमदार फीचर्स

यह इलेक्ट्रिक किफायती होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको फीचर्स से समझौता करना पड़ेगा. हुंडई और किआ अपनी गाड़ियों को हमेशा से फीचर्स से लोड रखने के लिए जानी जाती हैं, और इस बार भी ऐसा ही होगा. इन अपकमिंग कारों में आपको डुअल डिजिटल डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे. सबसे मजेदार फीचर होगा व्हीकल-टू-लोड जिससे आप जरूरत पड़ने पर अपनी कार की बैटरी से लैपटॉप, फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी चार्ज कर सकेंगे.

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