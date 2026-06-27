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हिंदी न्यूज़ऑटोकम कीमत, 300Km+ रेंज और दमदार फीचर्स, Hyundai-Kia की नई EVs पर टिकी सबकी नजर

कम कीमत, 300Km+ रेंज और दमदार फीचर्स, Hyundai-Kia की नई EVs पर टिकी सबकी नजर

Upcoming affordable EV India: महंगे पेट्रोल से होगी छुट्टी. क्योंकि, हुंडई और किआ ला रही हैं बेहद किफायती इलेक्ट्रिक कारें. जो 300km+ की रेंज देंगी. जानिए इन कारों की कीमत और लॉन्च की पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 27 Jun 2026 08:25 AM (IST)
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Upcoming affordable EV India: भारत में लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से अब आम जनता दंग आ चुकी है और अब ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक कार की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. हालांकि, अभी भारत में इलेक्ट्रिक कारों का दाम काफी ज्यादा है. लेकिन भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में बहुत जल्द बड़ा गेम बदलने वाला है. 

देश की दो बड़ी ऑटो कंपनियां हुंडई और किआ मिडिल क्लास परिवार के बजट को ध्यान में रखकर बेहद ही किफायती इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने की तैयारी में हैं. इन गाड़ियों में न सिर्फ तगड़ी रेंज मिलेगी बल्कि फीचर्स के मामले में भी ये बड़ी-बड़ी कारों को धूल चटा देंगी. तो चलिए जानतें कौन सी 2 धाकड़ इलेक्ट्रिक गाड़ियां आने वाली हैं.

टाटा पंच और नेक्सन को मिल सकती है टक्कर

बता दें कि, अभी तक भारत में बजट ईवी मार्केट पर टाटा मोटर्स का एकतरफा राज रहा है. खासकर टाटा पंच ईवी और नेक्सन ईवी लोगों की पहली पसंद बनी हुई हैं. लेकिन हुंडई और किआ अब इसी सेगमेंट में पकड़ बनाने आ रही हैं. 

रिपोर्ट्स की मानें तो किआ मोटर्स अपनी सबसे किफायती बॉक्सी लुक वाली इलेक्ट्रिक कार (Kia Syros EV) लॉन्च करने की तैयारी में है. वहीं हुंडई एक माइक्रो इलेक्ट्रिक एसयूवी पर तेजी से काम कर रही है, जो सीधे तौर पर पंच ईवी के मार्केट को टक्कर देने वाली है.

यह भी पढ़ें: Creta और Seltos की बढ़ने वाली है टेंशन, Honda ला रही 3 नई शानदार कारें

बजट में मिल सकती है यह गाड़ियां 

हुंडई और किआ दोनों कंपनियों की नई इलेक्ट्रिक कारों की सबसे बड़ी यूएसपी इनकी कीमत और रेंज होने वाली है. अनुमान लगाया जा रहा है कि हुंडई HE1i की छोटी इलेक्ट्रिक कार की शुरुआती कीमत काफी आक्रामक रखी जाएगी. जो बजट में फिट बैठेगी. 

इतने कम दाम में भी ग्राहकों को रेंज से निराश नहीं होना पड़ेगा. इन कारों में एक दमदार बैटरी पैक देखने को मिल सकता है. जो सिंगल चार्ज में आसानी से 300 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज दे देगा. यानी रोज़मर्रा के शहर के चक्कर हों या वीकेंड ट्रिप रेंज की टेंशन खत्म.

मिलेंगे दमदार फीचर्स

यह इलेक्ट्रिक किफायती होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको फीचर्स से समझौता करना पड़ेगा. हुंडई और किआ अपनी गाड़ियों को हमेशा से फीचर्स से लोड रखने के लिए जानी जाती हैं, और इस बार भी ऐसा ही होगा. इन अपकमिंग कारों में आपको डुअल डिजिटल डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे. सबसे मजेदार फीचर होगा व्हीकल-टू-लोड जिससे आप जरूरत पड़ने पर अपनी कार की बैटरी से लैपटॉप, फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी चार्ज कर सकेंगे.

यह भी पढ़ें: जहां भारत में 100 रुपये से ज्यादा है पेट्रोल, लेकिन इस देश में सिर्फ 2 रुपये लीटर में मिलता है पेट्रोल

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 27 Jun 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
Upcoming Affordable EV India Hyundai Budget Electric SUV Kia Cheap Electric Car 300km Range EV
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