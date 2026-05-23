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हिंदी न्यूज़ऑटोगर्मियों में क्यों बढ़ जाता है ब्रेक फेल होने का खतरा? गाड़ी चलाते समय बरतें ये सावधानियां

गर्मियों में क्यों बढ़ जाता है ब्रेक फेल होने का खतरा? गाड़ी चलाते समय बरतें ये सावधानियां

Brake Failure in Summer: गर्मियों में ज्यादा तापमान की वजह से गाड़ियों के ब्रेक सिस्टम पर दबाव बढ़ जाता है. सही मेंटेनेंस और कुछ आसान सावधानियां अपनाकर ब्रेक फेल से बचा जा सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 23 May 2026 06:31 PM (IST)
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Brake Failure in Summer: गर्मियों का मौसम सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, गाड़ियों के लिए भी काफी मुश्किल माना जाता है. तेज धूप और लगातार बढ़ते तापमान का असर सीधे वाहन के ब्रेक सिस्टम पर भी पड़ता है. यही वजह है कि इस सीजन में ब्रेक फेल होने के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं. कई लोग लंबी यात्रा पर निकलने से पहले सिर्फ इंजन और टायर चेक करते हैं, लेकिन ब्रेक सिस्टम को नजरअंदाज कर देते हैं. 

यही छोटी गलती बड़ा हादसा बन सकती है. खासकर हाईवे या पहाड़ी रास्तों पर अगर ब्रेक अचानक जवाब दे दें तो स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है. इसलिए गर्मियों में गाड़ी चलाते समय थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बेहद जरूरी हो जाती है. सही समय पर सर्विस और कुछ आसान टिप्स आपकी यात्रा को सुरक्षित और तनाव फ्री बना सकते हैं.

गर्मी में ब्रेक सिस्टम क्यों होने लगता है कमजोर?

गर्मियों में सड़क का तापमान काफी ज्यादा हो जाता है. लगातार ड्राइविंग और बार-बार ब्रेक लगाने से ब्रेक पैड और डिस्क तेजी से गर्म होने लगते हैं. ज्यादा हीट बनने पर ब्रेक फ्लूइड का असर कम हो सकता है, जिससे ब्रेक सही तरीके से काम नहीं करते. कई बार लोग पुराने ब्रेक ऑयल को लंबे समय तक नहीं बदलते, जिससे समस्या और बढ़ जाती है. इसके अलावा ओवरलोड गाड़ी चलाने से भी ब्रेक सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. 

अगर कार या बाइक के ब्रेक से आवाज आ रही है, वाइब्रेशन महसूस हो रहा है या ब्रेक लगाने पर गाड़ी देर से रुक रही है, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ये सभी संकेत बताते हैं कि ब्रेक सिस्टम को तुरंत जांच की जरूरत है. समय रहते ध्यान देने से बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है.

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सफर के दौरान इन बातों का रखें खास ध्यान

गर्मी के मौसम में लंबी यात्रा पर निकलने से पहले गाड़ी का पूरा ब्रेक सिस्टम चेक जरूर करवाएं. ब्रेक फ्लूइड का लेवल सही होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसे बदल देना चाहिए. लगातार तेज स्पीड में गाड़ी चलाने और अचानक ब्रेक लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे ब्रेक जल्दी गर्म होते हैं. पहाड़ी इलाकों में ड्राइव करते समय बार-बार ब्रेक दबाने की जगह इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है. 

अगर ड्राइविंग के दौरान ब्रेक से जलने जैसी स्मेल आए तो तुरंत गाड़ी रोककर कुछ देर ब्रेक सिस्टम को ठंडा होने दें. साथ ही टायर प्रेशर सही रखना भी जरूरी है, क्योंकि इसका असर भी ब्रेकिंग पर पड़ता है. छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर आप गर्मियों में सुरक्षित और आरामदायक सफर का आनंद ले सकते हैं.

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Published at : 23 May 2026 06:31 PM (IST)
Tags :
Driving Tips Summer Car Safety Brake Failure Brake Oil Vehicle Maintenance
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