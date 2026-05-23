जल्द Yamaha पेश कर सकती है Ethanol से चलने वाली बाइक, जानिए क्या है कंपनी का प्लान?

भारत में अब लोग पेट्रोल के अलावा दूसरे फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियों की तलाश कर रहे हैं. सरकार लगातार पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने पर जोर दे रही है, ताकि तेल आयात कम हो और प्रदूषण भी घटाया जा सके. इसी बीच Yamaha Motor India ने भी साफ संकेत दिए हैं कि भविष्य में भारत में इथेनॉल और दूसरे वैकल्पिक ईंधन पर चलने वाली बाइक और स्कूटर लॉन्च किए जा सकते हैं.

हाल ही में Yamaha ने ब्राजील में अपनी ऐसी बाइक पेश की है, जो पूरी तरह इथेनॉल यानी E100 फ्यूल पर चल सकती है. इसके बाद भारत में भी लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि क्या Yamaha ऐसी बाइक यहां भी लॉन्च करेगी?

कैसे तैयार होता है Ethanol?

दरअसल, Yamaha ने ब्राजील में अपनी Yamaha Factor 150 बाइक लॉन्च की है. यह बाइक पूरी तरह इथेनॉल पर चलने में सक्षम है. इथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल होता है, जो गन्ने और दूसरी फसलों से तैयार किया जाता है. इसे पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा पर्यावरण अनुकूल माना जाता है. भारत में भी अब E20 और E85 जैसे फ्यूल पर काफी चर्चा हो रही है. E20 का मतलब है 20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण, जबकि E85 में इथेनॉल की मात्रा और ज्यादा होती है.

अल्टरनेटिव फ्यूल टेक्नोलॉजी पर किया जा रहा काम

Yamaha Motor India के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रविंदर सिंह ने बताया कि कंपनी दुनिया भर में कई तरह की अल्टरनेटिव फ्यूल टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है. हालांकि भारत में ऐसी बाइक और स्कूटर तभी लॉन्च किए जाएंगे जब यहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी नियम पूरी तरह तैयार हो जाएंगे. यानी फिलहाल कंपनी भारत के बाजार और फ्यूल सिस्टम को ध्यान से देख रही है. अगर भविष्य में इथेनॉल फ्यूल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता है, तो Yamaha भी इस दिशा में बड़े कदम उठा सकती है.

कंपनी इस समय भारत में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर भी काफी फोकस कर रही है. Yamaha पहले से ही Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid, Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid और Yamaha FZ-S Fi Hybrid जैसे मॉडल बेच रही है. इन वाहनों में Smart Motor Generator यानी SMG टेक्नोलॉजी दी जाती है, जिससे माइलेज बेहतर होता है और राइडिंग ज्यादा स्मूद महसूस होती है. कंपनी का कहना है कि भविष्य में वह नई तकनीकों और ज्यादा एडवांस फ्यूल सिस्टम पर काम जारी रखेगी.

कितना हो गया मार्केट शेयर?

Yamaha का मानना है कि भारत अब सिर्फ बड़ा बाजार नहीं रहा, बल्कि कंपनी की ग्लोबल ग्रोथ रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है. कंपनी के अनुसार अप्रैल 2026 तक प्रीमियम टू-व्हीलर सेगमेंट में उसका मार्केट शेयर 13 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है. वहीं जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बिक्री में लगभग 43 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इससे साफ है कि भारतीय ग्राहक अब ज्यादा प्रीमियम और आधुनिक तकनीक वाले टू-व्हीलर्स पसंद कर रहे हैं.

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