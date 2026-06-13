हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBike Choke Function: चोक लगाने से कितनी दूर चल जाती है बाइक, ज्यादातर लोग नहीं जानते ये बात 

Bike Choke Function: चोक लगाने से कितनी दूर चल जाती है बाइक, ज्यादातर लोग नहीं जानते ये बात 

Bike Choke Function: बाइक का चोक ठंडे इंजन को आसानी से स्टार्ट करने में मदद करता है, लेकिन इसे ज्यादा देर तक इस्तेमाल करना नुकसानदायक हो सकता है. जानिए चोक कैसे काम करता है और कब बंद करना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 13 Jun 2026 08:45 PM (IST)
Preferred Sources

Bike Choke Function: बाइक चलाने वाले लगभग हर इंसान ने सुबह बाइक स्टार्ट करते वक्त चोक का इस्तेमाल जरूर किया होगा. लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि चोक असल में करता क्या है. दरअसल चोक बाइक के कार्बोरेटर का एक हिस्सा होता है जो इंजन में जाने वाली हवा को थोड़ा रोक देता है. जब हवा कम होती है तो पेट्रोल ज्यादा मिलता है और इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाता है. यह खासतौर पर तब काम आता है जब इंजन ठंडा हो जैसे सुबह के वक्त या सर्दियों में. पुरानी कार्बोरेटर वाली बाइकों में चोक लीवर या बटन के रूप में होता है, जबकि आजकल की नई फ्यूल-इंजेक्शन वाली बाइकों में यह काम अपने आप हो जाता है. 

चोक लगाकर कितनी दूर जा सकते हैं?

यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि चोक लगने के बाद बाइक कितने दूर तक जा सकती है. तो जान लीजिए चोक सिर्फ बाइक स्टार्ट करने के लिए होता है, लंबी दूरी तय करने के लिए नहीं. आमतौर पर बाइक स्टार्ट होने के बाद 1 से 2 किलोमीटर के अंदर इंजन गर्म हो जाता है और उसके बाद चोक बंद कर देना चाहिए. अगर आपने चोक लगाए रखा तो इंजन में पेट्रोल जरूरत से ज्यादा जाने लगता है जिससे माइलेज बहुत कम हो जाती है, इंजन से काला धुआं निकलने लगता है और स्पार्क प्लग खराब हो सकता है. वहीं लंबे समय तक चोक लगाकर चलाने से इंजन को नुकसान भी पहुंच सकता है. इसलिए बाइक गर्म होते ही चोक हटाना जरूरी है. 

यह भी पढ़ेंः ड्राइविंग के दौरान सबसे बड़ा खतरा, क्या आप जानते हैं अपनी कार का Blind Spot?

बार-बार चोक की जरूरत पड़े तो समझो कुछ गड़बड़ है

अगर आपकी बाइक सिर्फ चोक लगाने पर ही स्टार्ट होती है और बिना चोक के बंद हो जाती है, तो यह एक बड़ी चेतावनी हो सकती है. इसके पीछे दो सबसे आम कारण होते हैं पहला, एयर फिल्टर बहुत गंदा हो गया है जिससे हवा सही से नहीं आ रही, और दूसरा, कार्बोरेटर में गंदगी जम गई है जिससे पेट्रोल का बहाव रुक रहा है. इन दोनों समस्याओं को नजरअंदाज मत करिए.  एयर फिल्टर को साफ करें या बदलें और कार्बोरेटर की सफाई करवाएं.  अगर फिर भी ठीक न हो तो किसी अच्छे मैकेनिक को दिखाएं. 

सही तरीके से चोक इस्तेमाल करें

चोक को सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. सबसे पहले बाइक में चोक लीवर ढूंढें और उसे खींचकर या घुमाकर चालू करें.  इसके बाद बाइक स्टार्ट करें एक-दो किक में स्टार्ट हो जाएगी. जैसे ही इंजन थोड़ा गर्म हो और बाइक ठीक से चलने लगे, तुरंत चोक बंद कर दें. चोक को ज्यादा देर तक लगाए रखना न सिर्फ पेट्रोल बर्बाद करता है बल्कि इंजन की उम्र भी कम करता है. सीधी बात चोक सिर्फ स्टार्टिंग का दोस्त है, सफर का नहीं. 

यह भी पढ़ेंः कम बजट में EV का सपना होगा पूरा, ये हैं भारत की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कारें

Published at : 13 Jun 2026 08:45 PM (IST)
Tags :
Automotive Tips Bike Choke Function Carburetor Motorcycle Tips Bike Performance Improvement
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Bike Choke Function: चोक लगाने से कितनी दूर चल जाती है बाइक, ज्यादातर लोग नहीं जानते ये बात 
चोक लगाने से कितनी दूर चल जाती है बाइक, ज्यादातर लोग नहीं जानते ये बात 
ऑटो
पुरानी i20 को भूल जाएंगे आप, नई Hyundai i20 में हुए इतने बड़े बदलाव कि पहचानना होगा मुश्किल
पुरानी i20 को भूल जाएंगे आप, नई Hyundai i20 में हुए इतने बड़े बदलाव कि पहचानना होगा मुश्किल
ऑटो
ड्राइविंग के दौरान सबसे बड़ा खतरा, क्या आप जानते हैं अपनी कार का Blind Spot?
ड्राइविंग के दौरान सबसे बड़ा खतरा, क्या आप जानते हैं अपनी कार का Blind Spot?
ऑटो
कम बजट में EV का सपना होगा पूरा, ये हैं भारत की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कारें
कम बजट में EV का सपना होगा पूरा, ये हैं भारत की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कारें
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: Avantika के उड़े होश! Aarambhi ने खुद को कहा घर की बहू, Vishwas की बोलती बंद
Bollywood News: धमाल 4, 10 करोड़ के खजाने की दौड़ में लौटी Ajay Devgn की धमाकेदार गैंग (13.06.26)
New Mahindra Thar 3 door ownership review | #mahindra #mahindrathar #autolive
Iran US War | Ceasefire Deal: ईरान के सामने ट्रंप ने टेकें घुटने! क्या जिनेवा में होगी महा-डील?
IAF Plane Crash : लैंडिंग के वक्त सेना का विमान क्रैश! | AN 32 | Jorhat | Breaking News| Air Force
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चार महीने के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सुपुर्द-ए-खाक की तारीख तय, जानें पूरा शेड्यूल
चार महीने के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सुपुर्द-ए-खाक की तारीख तय, जानें पूरा शेड्यूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर दान चोरी का मामला, ट्रस्ट की मांग पर योगी सरकार का बड़ा कदम, SIT का गठन
राम मंदिर दान चोरी का मामला, ट्रस्ट की मांग पर योगी सरकार का बड़ा कदम, SIT का गठन
क्रिकेट
Highlights: अफगानिस्तान 194 पर ढेर, गुरबाज ने जड़ा सबसे तेज शतक; डेब्यू मैच में गुरनूर और हर्ष ने लिए 3-3 विकेट
अफगानिस्तान 194 पर ढेर, गुरबाज ने जड़ा सबसे तेज शतक; डेब्यू मैच में गुरनूर और हर्ष ने लिए 3-3 विकेट
बॉलीवुड
Box Office: 'है जवानी तो इश्क होना है' ने 'भारत भाग्य विधाता' को पछाड़ा, जानें शनिवार को कितनी हुई कमाई
बॉक्स ऑफिस: 'है जवानी तो इश्क होना है' ने 'भारत भाग्य विधाता' को पछाड़ा, जानें शनिवार को कितनी हुई कमाई
इंडिया
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सरकार ने बनाया आर्मी चीफ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की लेंगे जगह
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सरकार ने बनाया आर्मी चीफ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की लेंगे जगह
इंडिया
TMC के बागी सांसदों की लिस्ट में जुड़ा नया नाम, सुदीप बंदोपाध्याय ने भी छोड़ा साथ? ममता बनर्जी को लग सकता है झटका
TMC के बागी सांसदों की लिस्ट में जुड़ा नया नाम, सुदीप बंदोपाध्याय ने भी छोड़ा ममता का साथ?
हेल्थ
3D Atlas Human Brainstem: IIT मद्रास ने जारी किया इंसानी ब्रेनस्टेम का 3D एटलस, मेडिकल साइंस के लिए कितना खास?
IIT मद्रास ने जारी किया इंसानी ब्रेनस्टेम का 3D एटलस, मेडिकल साइंस के लिए कितना खास?
ट्रेंडिंग
अजगर के मुंह में डाल दिया सिर! फिर दानव ने किया जानलेवा हमला, VIDEO देख कांप उठेंगे आप
अजगर के मुंह में डाल दिया सिर! फिर दानव ने किया जानलेवा हमला, VIDEO देख कांप उठेंगे आप
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget