चोक लगाने से कितनी दूर चल जाती है बाइक, ज्यादातर लोग नहीं जानते ये बात 

Bike Choke Function: बाइक चलाने वाले लगभग हर इंसान ने सुबह बाइक स्टार्ट करते वक्त चोक का इस्तेमाल जरूर किया होगा. लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि चोक असल में करता क्या है. दरअसल चोक बाइक के कार्बोरेटर का एक हिस्सा होता है जो इंजन में जाने वाली हवा को थोड़ा रोक देता है. जब हवा कम होती है तो पेट्रोल ज्यादा मिलता है और इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाता है. यह खासतौर पर तब काम आता है जब इंजन ठंडा हो जैसे सुबह के वक्त या सर्दियों में. पुरानी कार्बोरेटर वाली बाइकों में चोक लीवर या बटन के रूप में होता है, जबकि आजकल की नई फ्यूल-इंजेक्शन वाली बाइकों में यह काम अपने आप हो जाता है.

चोक लगाकर कितनी दूर जा सकते हैं?

यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि चोक लगने के बाद बाइक कितने दूर तक जा सकती है. तो जान लीजिए चोक सिर्फ बाइक स्टार्ट करने के लिए होता है, लंबी दूरी तय करने के लिए नहीं. आमतौर पर बाइक स्टार्ट होने के बाद 1 से 2 किलोमीटर के अंदर इंजन गर्म हो जाता है और उसके बाद चोक बंद कर देना चाहिए. अगर आपने चोक लगाए रखा तो इंजन में पेट्रोल जरूरत से ज्यादा जाने लगता है जिससे माइलेज बहुत कम हो जाती है, इंजन से काला धुआं निकलने लगता है और स्पार्क प्लग खराब हो सकता है. वहीं लंबे समय तक चोक लगाकर चलाने से इंजन को नुकसान भी पहुंच सकता है. इसलिए बाइक गर्म होते ही चोक हटाना जरूरी है.

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बार-बार चोक की जरूरत पड़े तो समझो कुछ गड़बड़ है

अगर आपकी बाइक सिर्फ चोक लगाने पर ही स्टार्ट होती है और बिना चोक के बंद हो जाती है, तो यह एक बड़ी चेतावनी हो सकती है. इसके पीछे दो सबसे आम कारण होते हैं पहला, एयर फिल्टर बहुत गंदा हो गया है जिससे हवा सही से नहीं आ रही, और दूसरा, कार्बोरेटर में गंदगी जम गई है जिससे पेट्रोल का बहाव रुक रहा है. इन दोनों समस्याओं को नजरअंदाज मत करिए. एयर फिल्टर को साफ करें या बदलें और कार्बोरेटर की सफाई करवाएं. अगर फिर भी ठीक न हो तो किसी अच्छे मैकेनिक को दिखाएं.

सही तरीके से चोक इस्तेमाल करें

चोक को सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. सबसे पहले बाइक में चोक लीवर ढूंढें और उसे खींचकर या घुमाकर चालू करें. इसके बाद बाइक स्टार्ट करें एक-दो किक में स्टार्ट हो जाएगी. जैसे ही इंजन थोड़ा गर्म हो और बाइक ठीक से चलने लगे, तुरंत चोक बंद कर दें. चोक को ज्यादा देर तक लगाए रखना न सिर्फ पेट्रोल बर्बाद करता है बल्कि इंजन की उम्र भी कम करता है. सीधी बात चोक सिर्फ स्टार्टिंग का दोस्त है, सफर का नहीं.

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