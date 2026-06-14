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हिंदी न्यूज़ऑटोहाईवे पर थकान होगी कम, बजट में मिलने वाली इन 5 कारों में है Cruise Control जैसा प्रीमियम फीचर

हाईवे पर थकान होगी कम, बजट में मिलने वाली इन 5 कारों में है Cruise Control जैसा प्रीमियम फीचर

Long Drive Budget Car: क्रूज कंट्रोल अब सिर्फ महंगी कारों तक सीमित नहीं है. भारत में कई बजट कारें यह प्रीमियम फीचर दे रही हैं, जिससे हाईवे पर लंबी यात्रा ज्यादा आरामदायक और आसान बन जाती है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 14 Jun 2026 07:06 AM (IST)
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Long Drive Budget Car: कुछ साल पहले तक क्रूज कंट्रोल फीचर केवल महंगी और लग्जरी कारों में देखने को मिलता था. लेकिन अब भारतीय ऑटो बाजार तेजी से बदल रहा है और कई बजट कारों में भी यह सुविधा मिलने लगी है. लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ड्राइवरों के लिए क्रूज कंट्रोल काफी उपयोगी माना जाता है. इसकी मदद से हाईवे पर एक तय स्पीड बनाए रखी जा सकती है, जिससे बार-बार एक्सीलरेटर दबाने की जरूरत कम हो जाती है. 

इससे ड्राइविंग अधिक आरामदायक महसूस होती है और थकान भी कम हो सकती है. यही वजह है कि आज कई ग्राहक नई कार खरीदते समय इस फीचर को भी प्राथमिकता देने लगे हैं. अच्छी बात यह है कि अब इसे पाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. भारतीय बाजार में कई ऐसी किफायती कारें मौजूद हैं जो बजट कीमत पर यह प्रीमियम सुविधा उपलब्ध करा रही हैं.

कम कीमत में मिल रहा है प्रीमियम अनुभव

आज कई लोकप्रिय बजट कारों में क्रूज कंट्रोल फीचर देखने को मिलता है. इनमें हुंडई एक्सटर, हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, टाटा पंच, टाटा अल्ट्रोज़ और निसान मैग्नाइट जैसी कारें शामिल हैं. इन मॉडलों ने साबित किया है कि आधुनिक फीचर्स अब केवल प्रीमियम सेगमेंट तक सीमित नहीं हैं. क्रूज कंट्रोल का सबसे बड़ा फायदा हाईवे ड्राइविंग के दौरान महसूस होता है. जब सड़क खाली हो और लंबी दूरी तय करनी हो, तब यह फीचर वाहन की गति को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है. 

इससे ड्राइवर को बार-बार स्पीड नियंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती. इसके अलावा लगातार एक जैसी गति बनाए रखने से ईंधन की खपत को भी बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है. यही कारण है कि यह सुविधा तेजी से लोकप्रिय हो रही है और ग्राहक इसे महत्वपूर्ण फीचर के रूप में देखने लगे हैं.

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कार खरीदते समय क्यों ध्यान देना चाहिए इस फीचर पर?

क्रूज कंट्रोल भले ही रोजमर्रा के शहर के ट्रैफिक में ज्यादा उपयोगी न लगे, लेकिन हाईवे पर इसका फायदा साफ महसूस किया जा सकता है. जो लोग अक्सर लंबी यात्रा करते हैं, उनके लिए यह फीचर ड्राइविंग अनुभव को काफी बेहतर बना सकता है. हालांकि इसका इस्तेमाल हमेशा सुरक्षित परिस्थितियों में ही करना चाहिए और चालक को सड़क पर पूरा ध्यान बनाए रखना चाहिए. आधुनिक कारों में यह सुविधा पहले से ज्यादा आसान और स्मार्ट हो चुकी है. 

कई बजट कारें अब बेहतर सुरक्षा फीचर्स, डिजिटल तकनीक और आरामदायक केबिन के साथ Cruise Control भी दे रही हैं. यही वजह है कि ग्राहकों को कम कीमत में ज्यादा वैल्यू मिल रही है. अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं और अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं, तो क्रूज कंट्रोल वाली कार आपके लिए एक समझदारी भरा विकल्प साबित हो सकती है. यह फीचर यात्रा को अधिक आरामदायक और सुविधाजनक बनाने में मदद करता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 14 Jun 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Cruise Control Highway Driving Budget Cars
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