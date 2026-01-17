Tata Punch Facelift का कौन-सा वेरिएंट है पैसा वसूल? खरीदने से पहले ये डिटेल्स जानना जरूरी

2026 Tata Punch Facelift भारतीय बाजार में लॉन्च के साथ ही चर्चा का विषय बन चुकी है. टाटा मोटर्स ने इस माइक्रो SUV में एक्सटीरियर डिजाइन, केबिन लेआउट और इंजन ऑप्शंस में अहम बदलाव किए हैं, जिससे ये पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रैक्टिकल बन गई है. नई Punch Facelift की एक्स-शोरूम कीमत 5.59 लाख से शुरू होकर 10.54 लाख तक जाती है. कंपनी इसे आठ अलग-अलग ट्रिम्स में पेश कर रही है, जिनमें Smart, Pure, Pure+, Pure+ S, Adventure, Adventure S, Accomplished और Accomplished+ S शामिल हैं.

इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन

2026 Tata Punch Facelift में अब ज्यादा पावर और विकल्प मिलते हैं. इसमें नया 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जोड़ा गया है, जो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. इसके अलावा, पहले से मौजूद 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी दिया गया है, जिसमें पांच-स्पीड मैनुअल और पांच-स्पीड AMT का विकल्प मिलता है. माइलेज चाहने वालों के लिए ट्विन-सिलेंडर CNG किट और नया CNG-AMT कॉम्बिनेशन भी उपलब्ध है, जो इसे डेली यूज के लिए और ज्यादा किफायती बनाता है.

कौन-सा वेरिएंट है सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?

अगर आप 2026 Tata Punch Facelift खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और कन्फ्यूज हैं कि कौन-सा वेरिएंट आपके पैसे की सही कीमत देगा, तो Accomplished+ S ट्रिम सबसे बेहतर ऑप्शन माना जा सकता है. ये टॉप-एंड वेरिएंट होने के बावजूद फीचर्स, सेफ्टी और पावरट्रेन के मामले में अच्छा ऑफर करता है. इसमें जरूरी और प्रीमियम दोनों तरह के फीचर्स मिलते हैं, जिससे अलग से अपग्रेड की जरूरत नहीं पड़ती.

Accomplished+ S वेरिएंट की कीमत

अगर आप 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और पांच-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ Accomplished+ S चुनते हैं, तो इसकी कीमत 8.99 लाख (एक्स-शोरूम) है. वहीं AMT ट्रांसमिशन के साथ येी वेरिएंट 9.54 लाख (एक्स-शोरूम) में आता है. अगर आपकी प्राथमिकता कम खर्च में क्लचलेस ड्राइविंग और बेहतर माइलेज है, तो CNG-AMT ऑप्शन 10.54 लाख (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध है. ज्यादा पावर चाहने वालों के लिए 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन वाला मैनुअल वेरिएंट 9.79 लाख (एक्स-शोरूम) में मिलता है.

